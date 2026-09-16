Autoridades de Toluca, en México, detuvieron a dos cubanos por presuntos robos y narcomenudeo

Los cubanos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Toluca, acusados por su presunta participación en robos cometidos en motocicleta y posible venta de droga./ (Digitalmex.mx)

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La Policía Municipal de Toluca detuvo a dos ciudadanos cubanos por su presunta participación en robos a transeúntes y venta de drogas en una zona cercana al Parque de la Ciencia Fundadores, en el Estado de México. Los arrestados fueron identificados como Wilber “N”, de 27 años, y Jordan “N”, de 23, según datos de CiberCuba.

El procedimiento tuvo lugar en el cruce de las calles Santos Degollado y Plaza España, en la colonia San Miguel Apinahuisco Sur. Según informó el Ayuntamiento de Toluca, operadores del Centro de Mando Municipal siguieron los movimientos de los sospechosos mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad.

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Las autoridades los investigaban por su presunta relación con asaltos a peatones, que habrían cometido con el uso de una motocicleta, y por supuesta comercialización de estupefacientes en las inmediaciones del parque.

De acuerdo con CiberCuba, durante la inspección los agentes encontraron 10 bolsas con una sustancia con características de marihuana, cinco en la mochila de cada uno de los detenidos. Wilber “N” y Jordan “N” quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que deberá definir su situación jurídica.

El expediente también fue puesto en conocimiento del Instituto Nacional de Migración (INM), que verificará la condición migratoria de los dos cubanos en México. Una eventual medida de retorno o deportación dependerá de la situación administrativa de los detenidos y del avance de la causa penal.

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Durante el operativo, los agentes hallaron 10 bolsas con una sustancia con características de marihuana./ (Digitalmex.mx)

La detención no implica una condena. La Fiscalía deberá establecer si existen elementos para vincularlos a proceso por los delitos que se les atribuyen y determinar el origen de la sustancia asegurada.

El caso se produjo en un contexto de varios operativos recientes en México que involucraron a ciudadanos cubanos señalados por presuntos delitos contra la salud, robos y posesión de armas. Los episodios ocurrieron en distintos estados y se encuentran en etapas procesales diferentes.

A comienzos de septiembre, fuerzas federales detuvieron a nueve personas en el municipio de El Rosario, en Sinaloa, entre ellas un cubano y cuatro colombianos. Durante el operativo en la comunidad de Agua Verde, las autoridades incautaron nueve fusiles AK-47, 54 cargadores, 2,620 cartuchos y cerca de cinco kilogramos de presunta marihuana.

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Los detenidos en ese procedimiento quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que continúa con la investigación sobre la procedencia de las armas y la posible estructura a la que pertenecerían los arrestados.

Arrestos de otros cubanos

A finales de junio, siete cubanos fueron arrestados en Holbox, también en Quintana Roo, México, en un operativo que derivó en el decomiso de sustancias que las autoridades identificaron como marihuana, cocaína, crack y éxtasis. Los datos disponibles no detallan el desenlace judicial de este caso.

Los detenidos fueron sorprendidos con un cargamento de drogas que incluía marihuana, cocaína, crack y éxtasis, según las autoridades./ (Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo)

Fuera de México, autoridades de Estados Unidos también han informado este mes la detención en Miami de Raidel Gato, un ciudadano cubano que había sido condenado por robo a mano armada. El arresto fue realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, en el marco de un procedimiento migratorio posterior a su condena.

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En otro caso, la Policía de Miami detuvo el 10 de septiembre a dos ciudadanos cubanos, de 73 y 89 años, acusados de operar un punto de venta de drogas en el barrio de Allapattah. Las autoridades informaron el secuestro de más de 140 gramos de cocaína, cerca de 1,300 gramos de marihuana y un revólver calibre 38.

Los hechos reportados en México y Estados Unidos corresponden a investigaciones y procesos independientes. En cada caso, las autoridades judiciales deberán resolver la responsabilidad penal de los acusados, mientras que las agencias migratorias definirán las medidas administrativas que correspondan.