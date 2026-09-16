El Salvador

La Liga A de la Liga de Naciones Concacaf reunirá a 16 selecciones desde septiembre de 2026

El torneo se disputará del 24 de septiembre al 5 de octubre, con una primera etapa para 12 equipos y una fase directa que terminará con el Final Four en el SoFi Stadium de Los Ángeles

La Liga A de la Liga de Naciones Concacaf reunirá a 16 selecciones entre septiembre de 2026 y marzo de 2027. (Cortesía: Concacaf)
La Liga A de la Liga de Naciones Concacaf reunirá a 16 selecciones entre septiembre de 2026 y marzo de 2027. (Cortesía: Concacaf)
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La LigaA de la Liga de Naciones Concacaf reunirá a 16 selecciones entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, en una competencia que definirá clasificados directos para la Copa Oro Concacaf 2027 y culminará con las finales en Los Ángeles.

Doce equipos iniciarán el recorrido en la fase de grupos, mientras que Canadá, México, Panamá y Estados Unidos ingresarán directamente en los cuartos de final por ocupar los cuatro primeros lugares del Ranking Concacaf. Los dos mejores de cada zona completarán el cuadro de ocho selecciones que disputará la etapa eliminatoria.

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La fase de grupos figura en el calendario entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, aunque los encuentros de la Liga A correspondientes a la ventana FIFA se jugarán del 24 al 28 de septiembre. Cada uno de los 12 participantes jugará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante.

Dos grupos de seis equipos por cuatro lugares en cuartos de final

Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana integrarán el Grupo A. Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador competirán en el Grupo B.

Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana integrarán el Grupo A de la Liga A. REUTERS/Umit Bektas
Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana integrarán el Grupo A de la Liga A. REUTERS/Umit Bektas

El sistema determinará cuatro clasificados para los cuartos de final: los dos primeros de cada grupo. Allí se medirán con las cuatro selecciones preclasificadas, en una instancia programada del 9 al 17 de noviembre de 2026.

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Los ocho equipos de la Liga A buscarán acceder a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, previstas entre el 25 y el 28 de marzo de 2027. El SoFi Stadium de Los Ángeles será la sede de esa definición.

Los conjuntos que lleguen a las finales obtendrán el pase directo a la Copa Oro Concacaf 2027. El torneo funciona como una de las principales vías de clasificación hacia esa competencia regional.

Estados Unidos, tricampeón consecutivo, y México, campeón vigente

La edición 2026/2027 será la quinta de la Liga de Naciones Concacaf, torneo anunciado en 2017 cuya fase de grupos comenzó en 2019. Estados Unidos ganó las tres primeras ediciones: 2019/2020, 2022/2023 y 2023/2024.

México conquistó el título más reciente, correspondiente a la temporada 2024/2025. Esa sucesión interrumpió la serie de tres coronas consecutivas de Estados Unidos.

Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador formarán el Grupo B de la Liga A en la Liga de Naciones Concacaf. (Cortesía: La Selecta)
Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador formarán el Grupo B de la Liga A en la Liga de Naciones Concacaf. (Cortesía: La Selecta)

La estructura de la competencia abarca a las 41 selecciones de la región y las distribuye en tres categorías: Liga A, Liga B y Liga C. El sistema contempla ascensos y descensos entre las divisiones.

En la Liga A, los equipos que terminen en el quinto y sexto puesto de cada grupo descenderán a la Liga B. Los cuatro mejores del ranking esperan en los cuartos de final, mientras los otros 12 disputan la fase inicial bajo un sistema suizo para definir los restantes lugares rumbo al Final Four.

La Liga B reúne a 16 equipos repartidos en cuatro grupos de cuatro, con partidos de ida y vuelta. Los líderes de cada zona ascienden a la Liga A y juegan un Final Four de la categoría; los últimos de cada grupo bajan a la Liga C.

La Liga C concentra a nueve selecciones en tres grupos y sus partidos se desarrollan en sedes centralizadas. Los ganadores de zona y el mejor segundo lugar ascienden a la Liga B y disputan el título de esa categoría.

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