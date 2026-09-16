Ayuda humanitaria de Estados Unidos llegará en las próximas semanas a cinco provincias de Cuba

Cajas con ayuda humanitaria, parte del convoy internacional Nuestra América que partió del Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Cuba, en Miami, Florida, EE. UU., 20 de marzo de 2026. REUTERS/Marco Bello TPX

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La ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos llegará en las próximas semanas a cinco provincias de Cuba, después de que la embajada estadounidense en La Habana coordinara con Cáritas Cuba la distribución de alimentos, productos de higiene y otros suministros destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

El anuncio incluye a Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río. La misión diplomática de Washington informó este miércoles que el encargado de negocios, Mike Hammer, se reunió con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez, y con integrantes de su equipo para avanzar con la logística de los próximos envíos.

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La asistencia forma parte de un programa anunciado por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que contempla USD 100 millones en ayuda humanitaria directa para el pueblo cubano. El Departamento de Estado señaló en mayo que los recursos se canalizarían a través de la Iglesia Católica y de organizaciones humanitarias independientes.

Una persona duerme envuelta en una sábana sobre el muro del paseo marítimo al amanecer en La Habana, el 13 de agosto de 2026. Muchos cubanos duermen al aire libre durante las noches de verano para resguardarse de las altas temperaturas y los frecuentes cortes de luz. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

Cáritas Cuba, con presencia en cinco provincias para la próxima distribución

Cáritas Cuba informó que ya realizó actividades de organización en Lugareño, un poblado de la provincia de Camagüey. Personal y voluntarios de la entidad participaron en un taller de orientación sobre la distribución de los donativos y el vínculo con los beneficiarios.

La organización explicó que el equipo de Formación Institucional de Cáritas Camagüey brindó pautas para garantizar una entrega ordenada. El mensaje difundido en redes sociales hizo referencia a criterios de respeto, sensibilidad, amor y espiritualidad durante el contacto con las familias que recibirán la asistencia.

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La reunión entre Hammer y Nodal Martínez tuvo como objetivo preparar la llegada de nuevos cargamentos y definir los mecanismos de reparto en las cinco provincias. La embajada no precisó el volumen de los suministros previstos ni la cantidad de personas que podrán acceder a los módulos.

La distribución se apoyará en la estructura territorial de Cáritas, que mantiene presencia en diócesis y comunidades parroquiales de varias zonas de la isla. Esa red ya intervino en el primer envío de ayuda estadounidense que llegó la semana pasada a Santa Clara.

Activistas cargan una embarcación que participa en la flotilla del convoy Nuestra América, que transporta bienes esenciales a Cuba, antes de zarpar del puerto de Yucalpeten, en Progreso, Yucatán. FOTO DE ARCHIVO

Un primer cargamento llevó 700 módulos a Santa Clara

El cargamento recibido en la ciudad de Santa Clara contenía 700 módulos de alimentos y artículos de higiene para familias en situación de vulnerabilidad. La Diócesis Católica de Santa Clara y Cáritas Diocesana quedaron a cargo de la entrega directa en las comunidades parroquiales de Quemado de Güines y Rancho Veloz.

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Cada módulo incluyó arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún. También contenía jabones, crema y cepillos dentales, tabletas para potabilizar agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

Según informó EFE, agencia de noticias española, Washington busca que los donativos lleguen a los destinatarios mediante canales ajenos a las estructuras estatales cubanas.

Sanciones y restricciones petroleras, el contexto del programa

El programa de asistencia se produce mientras Estados Unidos mantiene una política de presión sobre el Gobierno de Cuba. Desde enero, la Administración Trump reclama reformas económicas y políticas en la isla.

FOTO DE ARCHIVO: Activistas cargan una embarcación que participa en la flotilla del Convoy Nuestra América, que transporta bienes esenciales a Cuba, antes de zarpar del puerto de Yucalpeten, en Progreso, estado de Yucatán, el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Lorenzo Hernández

Como parte de esa estrategia, Estados Unidos impuso restricciones sobre el suministro de petróleo hacia Cuba y reforzó sanciones contra sectores de la economía del país, según EFE. Estas medidas coinciden con una crisis económica que afecta a la población cubana y que se expresa en dificultades de abastecimiento, deterioro de servicios y escasez de productos básicos.

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La llegada de los nuevos módulos a Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río dependerá de la coordinación que Cáritas Cuba realiza con las estructuras locales de la Iglesia Católica y sus equipos de voluntarios.