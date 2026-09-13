Madre de preso político denuncia arbitraria extensión de condena por el régimen cubano: “No me quedaré sentada”

Mailyn Fajardo reclama la libertad inmediata e incondicional de su hijo Lázaro Noel Urgellés Fajardo, a quien enviaron de nuevo a prisión. (Cortesía: Cubalex)

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La madre de Lázaro Noel Urgellés Fajardo, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba, exigió su liberación y denunció que las autoridades prolongaron su encarcelamiento hasta el 20 de enero de 2028 sin entregarle una resolución judicial que fundamente esa medida. La organización Cubalex pidió la libertad inmediata e incondicional del joven, al que identifica como preso político.

Mailyn Fajardo, madre de Urgellés, acudió al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana, para solicitar la documentación sobre la revocación del beneficio que permitía a su hijo cumplir una pena de trabajo correccional fuera de prisión.

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Según Cubalex, la condena debía extinguirse el 6 de septiembre. La madre sostuvo, además, que la fecha inicial de finalización correspondía a julio de 2026 y que luego fue extendida hasta septiembre. Cuando acudió a buscarlo, las autoridades le comunicaron verbalmente que el cómputo de la sanción se había interrumpido porque supuestamente fue declarado “en rebeldía”.

“Mi hijo iba a todas las citaciones y nunca dejó de firmar”, afirmó Mailyn en un video difundido por Cubalex. Añadió que existen registros de sus comparecencias y cuestionó que esa supuesta condición no hubiera sido notificada antes.

Cubalex reclamó la libertad inmediata e incondicional de Lázaro Noel Urgellés Fajardo y lo identificó como preso político por su detención tras las protestas del 11J. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cubalex informó que la presidenta del tribunal aceptó inicialmente recibir a Fajardo. La madre esperó durante horas, pero la funcionaria se retiró del edificio sin concretar la audiencia.

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La madre busca acceder a la resolución que habría revocado el beneficio penal de su hijo y a los fundamentos jurídicos de la extensión de la pena. Hasta el momento, afirmó que no recibió documentos que permitan confirmar la versión oficial ni presentar los recursos correspondientes.

La mujer indicó que acudió también a la unidad policial de Aguilera, donde su hijo estuvo detenido antes de que se revocara la medida, al Tribunal Supremo y al Tribunal Provincial de La Habana. “Yo no soy una mamá que se va a quedar sentada”, expresó.

Fue detenido cuando era menor después de las protestas del 11J

Lázaro Noel Urgellés Fajardo fue arrestado tras las protestas del 11J, cuando aún era menor de edad. En una primera instancia recibió una condena de 14 años de prisión, que luego fue reducida a cinco años de trabajo correccional tras un recurso de casación, en junio de 2022.

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De acuerdo con Cubalex, el joven cumplía con las firmas periódicas exigidas por las autoridades. En enero de 2025, sin embargo, se revocó el beneficio bajo acusaciones de incumplimientos y fue enviado nuevamente a prisión.

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en varias ciudades para protestar contra la escasez, los apagones, la crisis económica y la falta de libertades. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Tras su paso por el centro de detención Valle Grande, fue trasladado a la prisión 1580. La organización afirmó que permanece encarcelado pese a que el plazo de su pena que venció este mes.

Mailyn vinculó la situación de su hijo con la negativa de ambos a colaborar con la Seguridad del Estado. También aseguró que las autoridades conocían la ubicación de su hijo y sus comparecencias ante la Policía.

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Cubalex alertó sobre lo que considera el uso de la cárcel como una forma de represalia política contra Urgellés y su familia. La entidad reclamó al régimen entregar la documentación requerida y la liberación de Lázaro.