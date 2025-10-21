Política

Diputados dictaminó la reinstalación del financiamiento al alto rendimiento deportivo

Significa la vuelta del aporte del 1% de lo que recaudan las compañías TIC. En el primer año recaudaría USD 70 millones. Oposición de LLA

David Cayón

Por David Cayón

Guardar
Foto de archivo de la
Foto de archivo de la judoca argentina Paula Pareto con la medalla de oro ganada en la prueba de hasta 48 kilos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 06/08/2016. REUTERS/Toru Hanai

El debate parlamentario sobre el futuro del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) avanza hacia una redefinición de su financiamiento, con la expectativa de que la Cámara de Diputados apruebe en breve la restauración de la autonomía financiera de este organismo.

El dictamen de mayoría, impulsado por Rogelio Iparraguirre de Unión por la Patria (UxP), propone una modificación sustancial en la estructura de ingresos del ENARD, al reinstaurar y ampliar la retención del 1 % sobre la facturación de servicios de telecomunicaciones, una medida que había sido eliminada durante la gestión de Mauricio Macri.

La iniciativa, que recibió el respaldo de más de 66 diputados en las comisiones de Deportes, Presupuesto y Comunicaciones, plantea que el 1 % de la facturación no solo se aplique a la telefonía celular, como en su versión original, sino que también abarque la telefonía fija, la conectividad de internet y la televisión por cable. Este esquema, según las estimaciones de los legisladores que promueven el proyecto, permitiría recaudar alrededor de USD 70 millones anuales destinados al financiamiento del deporte de alto rendimiento.

El dictamen no estuvo exento de disidencias. Desde la izquierda, algunos diputados propusieron que la carga del 1 % recaiga exclusivamente sobre las empresas prestadoras de servicios, con el objetivo de impedir que el costo se traslade a los usuarios en sus facturas. Una postura similar fue presentada por Carla Carrizo de Democracia, quien sugirió un modelo de financiación concurrente para evitar que el peso recaiga sobre los consumidores.

Los argentinos Eugenia Bosco y
Los argentinos Eugenia Bosco y Mateo Majdalani celebran su medalla de bronce en la regata Nacra 17 mixta de los Juegos Olímpicos de París, el jueves 8 de agosto de 2024, en Marsella, Francia. (AP Foto/Daniel Cole)

En cuanto a la distribución de los fondos, el proyecto establece que el 40 % de lo recaudado se asignará a las provincias, siguiendo el esquema de coparticipación, pero con la condición de que estos recursos no sustituyan el presupuesto provincial ya existente para el deporte. Iparraguirre explicó que “las provincias tienen que mantener su presupuesto, no pueden sacarlo o reducirlo por lo que en algunos casos esto podría significar duplicar los fondos para la provincia”.

El texto también contempla la creación de un Consejo Federal de alto rendimiento, integrado por representantes de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo tendrá la responsabilidad de diseñar, junto con el ENARD, el Plan Nacional de Desarrollo Deportivo, así como de coordinar la transición de los atletas hacia el alto rendimiento. Entre sus funciones se incluyen la implementación de un programa de detección de talentos cada cuatro años, la proyección y seguimiento de jóvenes con potencial deportivo, y la articulación con federaciones nacionales y provinciales para fortalecer la base de atletas con posibilidades de alcanzar el alto rendimiento.

En contraste, La Libertad Avanza se limita a expresar el rechazo a la propuesta de restaurar y ampliar la autonomía financiera del ENARD y pidió un “par de horas” para presentar un dictamen de rechazo.

El encargo de establecer la posición libertaria fue el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

“Los deportistas, como los vidrieros, todos nos cambian la vida. Todos salvo los políticos”, arrancó Benegas Lynch. “Tenemos que dejar de ser una sociedad que meta las manos en los bolsillos de los otros. Todos tenemos necesidades, sea a través de impuestos o de estas pequeñas cuotas, degrada a la actividad que la tenga que financiar el estado. Los valores de solidaridad y empatía que toman para ser leyes injustas que utilizan muchos diputados implican que deberían replanteárselo. Como dijo Miltón Friedman poné la plata donde está tu discurso Si creés en el deporte, poné tus recursos ahí”, finalizó el diputado libertario que sólo cosechó los aplausos de sus compañeros del bloque de La Libertad Avanza.

Temas Relacionados

Enard Deporte de alto rendimiento Rogelio Iparraguirre Mauricio Macri Carla Carrizo Unión por la Patria Ciudad de Buenos Aires Argentina Cámara de Diputados Consejo Federal de alto rendimiento

Últimas Noticias

La reglamentación sin fondos para el Garrahan y las Universidades dinamitó el intento de acuerdo sobre el Presupuesto 2026

La medida detonó el enojo de legisladores dialoguistas, quienes ahora evalúan dictámenes propios y mociones de censura contra el oficialismo

La reglamentación sin fondos para

Elecciones 2025, en vivo: Randazzo afirmó que “Provincias Unidas es la opción para poner sensatez en el Congreso”

Este domingo 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Elecciones 2025, en vivo: Randazzo

La Cámara Electoral le ordenó al Gobierno que publique los resultados por distrito

El máximo tribunal electoral dispuso que los resultados de las legislativas se difundan por jurisdicción. Lo hizo ante un planteo de Fuerza Patria. El Gobierno quería presentar los datos unificados de todo el país

La Cámara Electoral le ordenó

El mapuche Jones Huala puso fin a la huelga de hambre

Tras ocho días de protesta, el líder de la RAM logró que la Justicia acceda a varios de sus pedidos, incluida la autorización para realizar una serie de ceremonias y su traslado a la cárcel de Esquel

El mapuche Jones Huala puso

Javier Milei recordó su show musical: “Sonamos como una banda profesional, cometí dos errores nada más”

El Presidente se refirió a lo que fue la presentación de su último libro en un estadio cubierto de la Ciudad de Buenos Aires. Resaltó la importancia del tiempo de ocio y el descanso en medio de las presiones por la gestión

Javier Milei recordó su show
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar volvió a $1.500:

El dólar volvió a $1.500: ¿hora de comprar o de vender?

Denunciaron al jugador de Boca Juniors Luis Advíncula por causar un choque en la ruta: las imágenes que exponen su intento de fuga

El mapuche Jones Huala puso fin a la huelga de hambre

Las prepagas definieron sus aumentos para noviembre: cuánto subirán las cuotas las principales empresas

Cuáles son los ejercicios que queman más calorías, según los expertos

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay es el país con

Uruguay es el país con más armas de fuego por habitante de la región y registra uno de los mayores consumos de drogas

El Banco Central Europeo seguirá decidiendo los tipos de interés reunión por reunión ante la alta incertidumbre

JD Vance se mostró optimista por los avances en el alto el fuego entre Israel y Hamas: “Va mejor de lo esperado”

Al menos cuatro civiles murieron tras un bombardeo ruso con drones iraníes en el norte de Ucrania

La Policía boliviana ejecuta operativos en Santa Cruz tras un secuestro presuntamente ordenado por Sebastián Marset

TELESHOW
Carmen Barbieri y un emotivo

Carmen Barbieri y un emotivo viaje en el tiempo a 50 años de su debut en la revista porteña

Una movida solidaria para Santino: la historia de amistad y superación que conmovió a Guido Kaczka

Por qué L-Gante contrató al abogado de la China Suárez en su conflicto con Maxi El Brother

El padre de L-Gante indignado con Maxi El Brother: “Elián tiene que accionar penalmente”

Las fotos de la primera salida de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg luego de blanquear su romance