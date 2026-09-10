Política

El ex tenista Diego Hartfield defendió el recorte de subsidios y le recordaron que fue becado por el Estado

El diputado de La Libertad Avanza apoyó el ajuste en los clubes de barrios en la Comisión de Deportes. Lo cruzaron legisladores de la oposición

La intervención del diputado Diego Hartfield en la Comisión de Deportes, durante la cual recibe críticas por el ajuste en los clubes de barrio y se le recuerda que fue becado en el Cenard.
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El diputado libertario y ex tenista, Diego Hartfield defendió el ajuste en los fondos públicos en los clubes de barrio, durante una reunión informativa de la Comisión de Deportes. Pero el clima se tensó luego de escuchar los participantes su intervención, al punto que le recordaron que recibió subsidios del Estado, cuando residió en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Representantes de clubes de barrio y otras instituciones deportivas exponían en la sesión sus dificultades y el impacto del ajuste en la asistencia de partidas. Hartfield, vicepresidente segundo de la comisión, hizo un breve discurso y se retiró, con declaraciones que enervaron a los presentes.

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En primera persona, el legislador de Misiones dijo saber “perfectamente lo que es un club”, porque proviene del ámbito del deporte. “Sé el esfuerzo que hace un deportista, sea amateur y profesional, y todo lo que tiene que pasar para lograr sus objetivos”, puntualizó. Paso siguiente, justificó la quita de apoyo estatal: “Solo quiero aclarar, que lamentablemente, nuestra postura de tener las cuentas públicas ordenadas es clara, y eso vino por el desajuste enorme que recibimos del país en 2023 y eso tiene costos”.

“Entendemos que pueden estar pasando por momentos difíciles, y eso se entiende. Lamentablemente, vivir de subsidios puede tener sus costos, como pagar la energía por un valor menor el que vale”.

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En ese marco, Hartfield insistió en que “estamos convencidos que estamos cambiando el rumbo del país, ajustando las cuentas, tratando de tener estabilidad y generar crecimiento económico para satisfacer nuestras necesidades”. Tras los reproches que se escucharon en la sala, el legislador dejó el salón sin responder preguntas, al dirigirse a otra comisión.

El legislador libertario, Diego Hartfield (Instagram)
El legislador libertario, Diego Hartfield (Instagram)

La beca estatal durante su carrera como tenista

Hartfield recibió una beca estatal durante su adolescencia para entrenarse como tenista y residió dos años en el Cenard. Así se lo recordó el diputado de Tierra del Fuego Jorge Araujo Hernández, de Unión por la Patria (UP).

Tiró la piedra y escapó. Lo hacen habitualmente en otras comisiones también”, expresó, al advertir que Hartfield ya no estaba en el recinto cuando tomó la palabra. El legislador señaló que el ex tenista “fue becado por el CENARD cuando tenía dieciséis años, en el año 1995″. “Vivió de esa beca del Estado durante varios años y hoy lo tenemos parado en la vereda de enfrente, tratando de destruir todo, como los clubes de barrio”, subrayó.

Otra de las duras respuestas fue la de la diputada Natalia Zaracho, quien intervino antes de Araujo Hernández. “Les pido disculpas por el diputado de LLA, que nos dice en la cara que la variable de ajuste de este modelo económico son nuestros pibes, a ustedes que son los que contienen”, planteó la dirigente de Patria Grande (UP).

“Claramente, este hombre, seguramente tuvo todo garantizado. No sabe lo que es ir a dormir sin comer, que un pibe venga y no tenga zapatillas, o que no viene al club porque no pagan la entrada”, dijo, visiblemente emocionada y enojada.

Natalia Zaracho
La diputada Natalia Zaracho, impulsora del proyecto de ley para fortalecer los clubes de barrio

Zaracho es una de las impulsores del proyecto de ley para fortalecer a los clubes de barrio de todo el país. La iniciativa propone, entre otras medidas, aumentar el impuesto a las apuestas online para destinar esos recursos al financiamiento de instituciones que cumplen un rol fundamental en la formación deportiva y la contención comunitaria de miles de niñas, niños y jóvenes.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Juan Grabois, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto, Jorge Chica, Juan Carlos Molina, Ana María Ianni, Agustín Ross, Marcelo Mango, Adriana Serquis, Cristian Andino, Gabriela Pedrali, Jorge Neri Araujo, Marcela Pagano, Sergio Palazzo, Yolanda Vega, Hugo Yasky, Moira Lanesan Sancho, Raúl Eduardo Hadad y Agustín Tita.

La carrera de Hartfield

Hartfield es oriundo de Oberá, provincia de Misiones, y se instaló en Buenos Aires para dedicarse al tenis. Allí obtuvo una beca que le permitió vivir durante dos años en el CeNARD junto a otros jóvenes deportistas.

Antes de su llegada a la capital, viajaba 100 kilómetros por día desde Oberá hasta Posadas para entrenarse. La residencia en el organismo estatal le permitió ampliar su preparación y acercarse al circuito profesional.

En 2006, Hartfield ganó el Challenger de Atlanta, se clasificó a Roland Garros y enfrentó a Roger Federer, entonces número uno del mundo. En 2007 alcanzó el puesto 73 del ranking ATP, la mejor ubicación de su carrera profesional.

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