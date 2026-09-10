Política

Paulón: “El oficialismo reconoció que con discapacidad y endeudamiento hay problemas”

La votación permitió que las comisiones avancen con iniciativas sobre la situación de las personas endeudadas y la continuidad de la emergencia en discapacidad. Esteban Paulón destacó el acompañamiento oficialista y afirmó que “con discapacidad y endeudamiento hay problemas”

Esteban Paulón afirmó que el acompañamiento oficialista reconoció problemas de discapacidad y endeudamiento que afectan a familias argentinas
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Con una votación que reunió a la oposición y a La Libertad Avanza, la Cámara de Diputados abrió el camino para discutir proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad. El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, sostuvo que el respaldo expuso el reconocimiento parlamentario de problemas que afectan a familias endeudadas y a personas con discapacidad.

El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, interpretó que el acompañamiento oficialista reconoció dos problemas que afectan a sectores de la población. “El libertarianismo parlamentario reconoce que con discapacidad y endeudamiento hay problemas”, afirmó en diálogo con Infobae Al Amanecer.

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Qué aprobó Diputados y por qué todavía no hay una ley nueva

La Cámara de Diputados no aprobó una ayuda para quienes tienen problemas para pagar créditos, tarjetas o préstamos. Tampoco aprobó la extensión de la emergencia en discapacidad durante 2027. En esta oportunidad votaron para que las comisiones comiencen a discutir esos proyectos. Esa etapa resulta necesaria antes de que cualquier iniciativa vuelva al recinto para una votación general.

La comisión reúne a legisladores de distintos bloques. Allí analizan los proyectos, proponen cambios y buscan acuerdos sobre un texto común. Después de ese debate, las comisiones elaboran un dictamen. Ese documento deja el proyecto listo para que la Cámara de Diputados lo discuta en una nueva sesión.

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El dictamen tampoco convierte una propuesta en ley. Los diputados deben votar el proyecto en el recinto y, si lo aprueban, el Senado deberá hacer lo mismo.

Sesión en Diputados - 9 de septiembre
La Cámara de Diputados habilitó el debate en comisiones sobre morosidad, endeudamiento y la emergencia en discapacidad RSFotos

La discusión sobre morosidad y endeudamiento incluye cerca de 50 proyectos. Esas iniciativas buscan ofrecer alternativas a las familias y personas que no pueden cumplir con sus pagos.

El debate sobre la emergencia en discapacidad apunta a definir si el Congreso extiende por un año la norma vigente. Paulón sostuvo que las provincias afrontan prestaciones que la Nación no paga. Con discapacidad pasa lo mismo. Es un tema donde hoy las provincias se están haciendo cargo con los magros recursos que tienen”, dijo el diputado nacional.

Paulón relacionó esa situación con la baja de la recaudación y de los fondos de coparticipación. También afirmó que el endeudamiento afecta a “millones de personas y familias en Argentina”.

Paulón afirmó que el oficialismo aceptó discutir dos problemas

El legislador de Provincias Unidas afirmó que la oposición contaba con entre 137 y 138 diputados dispuestos a sostener la sesión. Con 129 presentes, el recinto alcanzaba el quórum.

Según Paulón, La Libertad Avanza intentó evitar la sesión hasta último momento. Después, el oficialismo acompañó el tratamiento al advertir que la oposición tenía los votos necesarios. “Si no puedes con tu enemigo, únete”, expresó al describir la decisión del oficialismo. Y consideró que la votación mostró un cambio en la dinámica parlamentaria.

(Infobae en Vivo)
Diputados no aprobó una ley nueva sobre deudas ni la prórroga de la emergencia en discapacidad, sino el inicio del tratamiento en comisiones (Infobae en Vivo)

También señaló una diferencia entre la postura de diputados libertarios y las declaraciones públicas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía. Afirmó que el Parlamento adoptó una mirada más cercana a los problemas cotidianos. “La política va por otro lado”, sostuvo. “En el Parlamento, los libertarios y las libertarias saben que para aprobar otras leyes necesitan ir manteniendo un cierto funcionamiento del Congreso”, precisó.

Al mismo tiempo afirmó que diputados oficialistas le solicitaron los proyectos sobre endeudamiento. Según relató, algunos legisladores preguntaron por las propuestas y las alternativas para las familias en mora. “Todos preguntan: ‘Che, pasame el proyecto, ¿qué estás pensando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría hacer?’”, contó. El diputado indicó que los bloques opositores ya trabajan en posibles acuerdos.

Asimismohizo referencia a medidas provinciales frente al endeudamiento. Para Paulón, esas decisiones reflejan un problema que atraviesa a gobiernos de distintos espacios políticos. “Si no se interviene, este problema, que hoy es de millones, puede ser incluso de todo el sistema”, advirtió.

Los proyectos sobre deudas buscan facilitar acuerdos de pago

Paulón sostuvo que la oposición acordó que los proyectos no impliquen costo fiscal. El diputado explicó que ese criterio intenta evitar un veto del Poder Ejecutivo por un eventual gasto estatal. “El primer consenso que tuvimos los bloques de la oposición fue proyecto sin costo fiscal”, afirmó. También aclaró que no buscan rescatar bancos ni comprar deudas privadas con recursos públicos.

El diputado planteó que las personas endeudadas necesitan mejores condiciones para regularizar sus pagos. La propuesta no busca eliminar obligaciones, sino permitir una renegociación entre deudores y acreedores.

Una mujer con las manos en la cara frente a una laptop y varias facturas con sellos de pago vencido sobre una mesa de cocina.
Los proyectos sobre morosidad y endeudamiento reúnen cerca de 50 iniciativas para ofrecer alternativas a personas y familias con dificultades de pago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paulón mencionó como alternativa el pequeño concurso. Según explicó, ese mecanismo permite que una persona se reúna con todos sus acreedores para revisar las condiciones de pago.

El esquema contempla un informe del Banco Central de la República Argentina y una intervención administrativa. De acuerdo con el legislador, el Estado puede actuar como árbitro sin reemplazar a las partes involucradas.

El Estado como un árbitro, te diría, poniendo ciertas condiciones, equilibrando la cancha”, señaló. También sostuvo que el Gobierno debe participar cuando decisiones económicas afectan el nivel de endeudamiento.

Paulón se refirió a los préstamos ofrecidos por billeteras digitales y empresas de tecnología financiera. Reconoció que esos servicios ampliaron el acceso al crédito para sectores sin vínculos con bancos tradicionales.

A la vez, pidió reglas para evitar que las condiciones profundicen la mora. “Tiene que haber algún tipo de regulación, algún tipo de orden”, afirmó.

El diputado cuestionó las declaraciones que dejan el debate sobre tasas y costos financieros en manos del sector privado. “El ministro no es comentarista de la realidad, no es panelista en un programa de televisión, es el ministro de Economía”, expresó.

Las comisiones tienen fechas para tratar discapacidad y endeudamiento

Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto tratarán la prórroga de la emergencia el 16 de septiembre. El cronograma prevé que firmen un dictamen el 23 de septiembre.

Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor analizarán los proyectos sobre morosidad y endeudamiento el 15 y el 22 de septiembre. El programa prevé un dictamen para el 29 de septiembre.

Paulón estimó que la Cámara de Diputados podría llevar ambos temas al recinto durante los primeros días de octubre. Ese paso dependerá de los acuerdos que alcancen las comisiones y los bloques. “Hay que sentarse, hay que discutirlo”, sostuvo el diputado. Y afirmó que el objetivo consiste en permitir que las familias regularicen sus deudas y recuperen acceso al crédito.

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