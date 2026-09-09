Política

La oposición forzó al oficialismo en Diputados a tratar los proyectos de morosidad y discapacidad

El bloque libertario decidió evitar un gran triunfo de la oposición y acompañó los cronogramas. A fin de mes podría estar habilitados los temas para ir al recinto. El acuerdo de LLA, el enojo del PRO y la UCR

Sesión en Diputados - 9 de septiembre
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El bloque de La Libertad Avanza apeló a una estrategia de contención y definió ingresar al recinto a la espera de que la oposición consiguiera quórum en la sesión en la que se trató el emplazamiento a las comisiones con el fin de tratar los proyectos de morosidad y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La intención fue simple: negar la foto de un recinto con la mitad de las bancas vacías.

Así, en una imagen inusual, minutos antes de las 12 de mediodía -hora establecida para el inicio de la sesión- los legisladores libertarios y sus pares del peronismo y Provincias Unidas ingresaron al recinto. El bloque de la LLA, que había hecho trascender que iba a dar quórum, se quedó parado al lado de sus bancas y cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que había 135 diputados presentes, tomaron asiento y marcaron su presencia.

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Sólo dos bloques se mostraron ausentes: el PRO y la UCR, quienes señalaron que no iban a avalar “una sesión pedida por el kirchnerismo”. Además, en estos sectores que actuaron siempre en consonancia con LLA, había enojo por el cambio de posición del oficialismo: “acordaron con el kirchnerismo”, se escuchó decir a una diputada.

En la reunión previa a la sesión, en Labor Parlamentaria, las partes llegaron a un acuerdo respecto de los tiempos. En este aspecto, se estableció que en el caso de Discapacidad el emplazamiento establecía un Plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto con fechas miércoles 16/9 de carácter informativa y miércoles 23/9 dictamen.

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Sesión en Diputados - 9 de septiembre
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En el caso del debate por morosidad, el cronograma establece un Plenario de Finanzas y Defensa al Consumidor martes 15 y 22 de carácter informativa y martes 29 de septiembre dictamen.

En este esquema la oposición se sumó otra victoria y es que el oficialismo aceptó que la comisión de Presupuesto no participe de este debate.

En el comienzo de la sesión la oposición en voz del diputado Juan Marino pidió que se vote la habilitación del tratamiento del proyecto de ley de prórroga discapacidad que no cuenta con dictamen. En esta votación, LLA y sus socios no apoyaron pero, a la hora de votar el emplazamiento que pidió el mismo diputado de Unión por la Patria, hubo unanimidad: 249 votos a favor, 0 en contra.

En este momento se volvió a ver la estrategia libertaria. Tanto desde las bancas de los sectores de la oposición que impulsaron la sesión como del oficialismo, se aplaudió en modo triunfo. “Si todos son ganadores se licúa.”

“Ellos -por LLA- van a querer mostrarse como permeables al debate, pero lo cierto es que perdían y nosotros pasamos de 133 diputados a 249”, dijo uno de los diputados de la oposición que impulsó la sesión.

El mismo esquema de votación fue para el tratamiento de la treintena de proyectos de morosidad pero la novedad fue que en este caso hubo un voto en contra: el santacruceño José Luis Garrido.

“El Congreso hoy está a la altura de las circunstancias.Aprobamos el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa de los Consumidores para que dictaminen el 29 de septiembre. Hay 50 proyectos de ley y de ellos deben salir las soluciones para millones de argentinos que están megaendeudados para pagar gastos corrientes.Esta votación coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política, podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos”, dijo el radical de Unidos Pablo Juliano, uno de los impulsores de la sesión junto a Germán Martínez de Unión por la Patria.

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Mientras la oposición se iba conforme, el oficialismo buscó opacar el triunfo del resto de los bloques. Primero, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, se encargó de señalar que el cronograma que se votó es el mismo que ya existía.

Desde la oposición sonreían. “La diferencia entre un plan de trabajo y un emplazamiento es que el primero se puede modificar y el segundo no. ¿Y por qué le vamos a creer si estamos discutiendo un tema que el Presidente nieva -morosidad- y otro que vetó -discapacidad?“.

Donde el oficialismo dice haberse anotado un pororto es que en los temas de morosidad no participe la comisión de Presupuesto. “Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos”.

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