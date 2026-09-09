Política

Morosidad y discapacidad: tras la sesión, Karina Milei se reunió con diputados y con Sturzenegger

La Secretaria General de la Presidencia estuvo en la Cámara baja y también conversó con el ministro. El lunes todos los integrantes del bloque LLA visitarán la Casa Rosada para un encuentro con Javier Milei

Karina Milei junto a Sharif Menem en la Cámara de Diputados
Karina Milei junto a Sharif Menem en la Cámara de Diputados
Guardar

El oficialismo sufrió un traspié este miércoles en la Cámara de Diputados cuando la oposición logró imponer un cronograma para dictaminar antes de fin de mes los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. Al término de la sesión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo una serie de reuniones con Martín Menem, funcionarios de Desregulación y un grupo reducido de legisladores de La Libertad Avanza.

Fuentes libertarias señalaron que la visita de la hermana del Presidente no estuvo vinculada con la derrota legislativa sino que buscó fortalecer los vínculos con el bloque, discutir sobre la agenda legislativa del oficialismo y analizar la actualidad en los diferentes distritos. Algunos de los diputados que tuvieron su mano a mano con “El Jefe” fueron Gabriel Bornoroni, Romina Diez, Sebastián Pareja, Carlos Zapata, Manuel Quintar y Federico Tournier.

PUBLICIDAD

Ella viene una vez por mes para monitorear el avance de la agenda legislativa”, explicaron fuentes oficiales que desligaron su presencia de la derrota de este mediodía.

Luego la Secretaria General también se reunió con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el Secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Según pudo saber Infobae, allí también conversaron sobre la agenda legislativa, entre otros proyectos, el de reforma del mercado de capitales.

PUBLICIDAD

Sesión en Diputados - 9 de septiembre
Diputados aprobó emplazamientos para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento

El próximo lunes todos los miembros del bloque visitarán la Casa Rosada para un encuentro con el presidente Javier Milei donde conocerán de primera mano detalles sobre los proyectos sobre Malvinas y el Presupuesto 2026. También revisarán el libro “La economía en una lección”, de Henry Hazlitt, que el mandatario les obsequió en el último encuentro.

La reunión de Karina Milei con legisladores comenzó inmediatamente después de la sesión en la cual la oposición logró imponer un cronograma de trabajo para que las comisiones de la Cámara de Diputados traten los proyectos de ley sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. El esquema prevé que la propuesta sobre discapacidad se dictamine el miércoles 23 y las iniciativas sobre mora, el martes 29. Con los textos listos para ir al recinto, la oposición prevé que convocará a una sesión especial con ambos temas en la primera semana de octubre.

Los debates comenzarán la semana que viene. Las comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas harán dos encuentros plenarios de carácter informativo el 15 y el 22 de septiembre. Por su parte, las comisiones de Presupuesto y Discapacidad harán lo propio el miércoles 16, allí los libertarios adelantaron que presentarán un proyecto “superador” para “salir de la emergencia”.

Hasta el momento, tanto opositores duros como bloques aliados aseguran que no conocen ningún detalle de la propuesta libertaria. Desde el peronismo aseguran que cualquier propuesta “superadora” será bienvenida pero desconfían del oficialismo. En ese sentido, recuerdan que Milei vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, luego sancionó la ley pero dejó su aplicación en suspenso por falta de fondos y luego la aplicó a medias cuando fue obligado por la Justicia.

“Si realmente quisieran aplicar la ley, lo más fácil es tener la Emergencia que te otorga mayor discrecionalidad para reasignar partidas. Nosotros queremos ver qué es lo que mandan, y si es ‘superador’ lo apoyaremos”, explicó un diputado de Unión por la Patria.

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento, los libertarios festejaron que ninguno tendrá giro a la comisión de Presupuesto, por lo tanto no tendrán costo fiscal.

Por su parte, la oposición deberá encarar un arduo trabajo para unificar cerca de 50 propuestas. Solamente el bloque peronista presentó más de veinte iniciativas. Ante la consulta de Infobae, desde la bancada que conduce Germán Martínez adelantaron que ya tienen dos textos trabajados que recopilan las principales propuestas. Aunque todavía no empezaron a buscar consensos con otros espacios.

En términos generales, adelantaron que no se perdonarán deudas ni se usarán fondos públicos para rescatar a los deudores. En cambio, se propondrán mecanismos para reestructurar las obligaciones existentes como extender los períodos de gracia, imponer topes a los intereses o establecer cuotas máximas en relación con los salarios de los deudores.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosKarina MileiÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Argentina incrementará su presupuesto para Defensa a dos años de haber solicitado ser socia de la OTAN

Durante la administración libertaria se equipó fuertemente a las Fuerzas Armadas, entre otras cuestiones, con la adquisición de los aviones F-16, la compra de los Strykers y, más recientemente, el anuncio de la construcción de una base naval integrada en Ushuaia

La Argentina incrementará su presupuesto para Defensa a dos años de haber solicitado ser socia de la OTAN

Sebastián Galmarini habló sobre la deuda de las familias: “El Gobierno decía que no existía el problema”

El diputado de Unión por la Patria respaldó el avance opositor en Diputados para tratar el endeudamiento de hogares y empresas. En Infobae al Regreso, también habló sobre seguridad, Sergio Massa, las PASO y corrupción

Sebastián Galmarini habló sobre la deuda de las familias: “El Gobierno decía que no existía el problema”

El ex River Oscar Ahumada renunció a La Libertad Avanza: “Zárate necesita planificación y transparencia”

Apenas seis meses después de presentarse como candidato del partido libertario en el distrito bonaerense, el exfutbolista anunció su salida tras diferencias internas

El ex River Oscar Ahumada renunció a La Libertad Avanza: “Zárate necesita planificación y transparencia”

La crítica de Santilli a Kicillof por el Régimen Penal Juvenil anticipó la campaña 2027: las tensiones en la negociación LLA-PRO

El Jefe de Gabinete se refirió esta semana al fallo que suspendió la baja de la edad de imputabilidad y apuntó contra la política provincial sobre seguridad. Los movimientos que empujan su candidatura a la gobernación

La crítica de Santilli a Kicillof por el Régimen Penal Juvenil anticipó la campaña 2027: las tensiones en la negociación LLA-PRO

Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una nueva reunión el lunes en Casa Rosada

Ese mismo día el Ejecutivo enviará el proyecto por Malvinas. El martes, en tanto, presentará el Presupuesto 2027. El mandatario reunirá a su tropa para ordenar la estrategia legislativa. Habrá una cena en el nuevo local de LLA bonaerense en San Telmo

Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una nueva reunión el lunes en Casa Rosada

DEPORTES

Cómo los Philadelphia 76ers lograron reunir a LeBron James y Jaylen Brown para cambiar su futuro

Cómo los Philadelphia 76ers lograron reunir a LeBron James y Jaylen Brown para cambiar su futuro

Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de final de Libertadores ante Corinthians

Histórico: un equipo europeo masculino designó como entrenadora a una ex futbolista de 22 años

El golazo de Cristiano Ronaldo que le dio a Al Nassr un histórico récord que pertenecía a River Plate: a cuánto quedó CR7 de los 1.000

Franco Colapinto reveló por qué rompió en llanto tras el GP de Italia de Fórmula 1

TELESHOW

Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

El dolor de Cristina Seoane en la despedida de Chiche Gelblung, su gran amor

Yanina Latorre despidió a Chiche Gelblung y recordó sus momentos juntos: "Yo estaba enamorada de él"

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski de Gran Hermano anunciaron su separación: el mensaje que él borro y el rumor de infidelidad

Juan Leyrado invita a ver su obra “Sarmiento, la clase” y el viernes le pone voz al corto de Infobae hecho con IA sobre el prócer

INFOBAE AMÉRICA

Fiscal general de Guatemala se reúne con la Fuerza Conjunta de Trabajo Alfa de Estados Unidos para coordinar la lucha contra la trata de personas

Fiscal general de Guatemala se reúne con la Fuerza Conjunta de Trabajo Alfa de Estados Unidos para coordinar la lucha contra la trata de personas

Uno de cada cinco niños en Costa Rica vive en pobreza y más del 63% no tiene computadora en su hogar

Elecciones Guatemala 2027: 26 partidos superan el mínimo de afiliados

Panamá vuelve a evaluar la contratación de médicos especialistas extranjeros

“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato