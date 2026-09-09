Morosidad y discapacidad: tras la sesión, Karina Milei se reunió con diputados y con Sturzenegger

Karina Milei junto a Sharif Menem en la Cámara de Diputados

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El oficialismo sufrió un traspié este miércoles en la Cámara de Diputados cuando la oposición logró imponer un cronograma para dictaminar antes de fin de mes los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. Al término de la sesión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo una serie de reuniones con Martín Menem, funcionarios de Desregulación y un grupo reducido de legisladores de La Libertad Avanza.

Fuentes libertarias señalaron que la visita de la hermana del Presidente no estuvo vinculada con la derrota legislativa sino que buscó fortalecer los vínculos con el bloque, discutir sobre la agenda legislativa del oficialismo y analizar la actualidad en los diferentes distritos. Algunos de los diputados que tuvieron su mano a mano con “El Jefe” fueron Gabriel Bornoroni, Romina Diez, Sebastián Pareja, Carlos Zapata, Manuel Quintar y Federico Tournier.

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“Ella viene una vez por mes para monitorear el avance de la agenda legislativa”, explicaron fuentes oficiales que desligaron su presencia de la derrota de este mediodía.

Luego la Secretaria General también se reunió con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el Secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Según pudo saber Infobae, allí también conversaron sobre la agenda legislativa, entre otros proyectos, el de reforma del mercado de capitales.

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Diputados aprobó emplazamientos para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento

El próximo lunes todos los miembros del bloque visitarán la Casa Rosada para un encuentro con el presidente Javier Milei donde conocerán de primera mano detalles sobre los proyectos sobre Malvinas y el Presupuesto 2026. También revisarán el libro “La economía en una lección”, de Henry Hazlitt, que el mandatario les obsequió en el último encuentro.

La reunión de Karina Milei con legisladores comenzó inmediatamente después de la sesión en la cual la oposición logró imponer un cronograma de trabajo para que las comisiones de la Cámara de Diputados traten los proyectos de ley sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. El esquema prevé que la propuesta sobre discapacidad se dictamine el miércoles 23 y las iniciativas sobre mora, el martes 29. Con los textos listos para ir al recinto, la oposición prevé que convocará a una sesión especial con ambos temas en la primera semana de octubre.

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Los debates comenzarán la semana que viene. Las comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas harán dos encuentros plenarios de carácter informativo el 15 y el 22 de septiembre. Por su parte, las comisiones de Presupuesto y Discapacidad harán lo propio el miércoles 16, allí los libertarios adelantaron que presentarán un proyecto “superador” para “salir de la emergencia”.

Hasta el momento, tanto opositores duros como bloques aliados aseguran que no conocen ningún detalle de la propuesta libertaria. Desde el peronismo aseguran que cualquier propuesta “superadora” será bienvenida pero desconfían del oficialismo. En ese sentido, recuerdan que Milei vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, luego sancionó la ley pero dejó su aplicación en suspenso por falta de fondos y luego la aplicó a medias cuando fue obligado por la Justicia.

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“Si realmente quisieran aplicar la ley, lo más fácil es tener la Emergencia que te otorga mayor discrecionalidad para reasignar partidas. Nosotros queremos ver qué es lo que mandan, y si es ‘superador’ lo apoyaremos”, explicó un diputado de Unión por la Patria.

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento, los libertarios festejaron que ninguno tendrá giro a la comisión de Presupuesto, por lo tanto no tendrán costo fiscal.

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Por su parte, la oposición deberá encarar un arduo trabajo para unificar cerca de 50 propuestas. Solamente el bloque peronista presentó más de veinte iniciativas. Ante la consulta de Infobae, desde la bancada que conduce Germán Martínez adelantaron que ya tienen dos textos trabajados que recopilan las principales propuestas. Aunque todavía no empezaron a buscar consensos con otros espacios.

En términos generales, adelantaron que no se perdonarán deudas ni se usarán fondos públicos para rescatar a los deudores. En cambio, se propondrán mecanismos para reestructurar las obligaciones existentes como extender los períodos de gracia, imponer topes a los intereses o establecer cuotas máximas en relación con los salarios de los deudores.

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