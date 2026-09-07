Jornada financiera: cayeron las acciones argentinas en una rueda atípica por el feriado de Estados Unidos

Los agentes bursátiles estarán atentos a los informes de inflación en Argentina y EEUU que se conocerán esta semana.

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Las acciones y los bonos argentinos estuvieron negociados este lunes con una ligera tendencia negativa, en un marco de escasa liquidez en las operaciones por la falta de referencia de los índices de Wall Street.

Por el feriado del Día del Trabajo que se conmemoró en los Estados Unidos, este lunes no hubo negocios en los mercados de Nueva York. Incluso el viernes pasado ya se había observado en la Bolsa porteña que se adelantaron operaciones, pues se esperaba para hoy un recorte de los montos en juego.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió un 0,5% en pesos, a 3.034.599 puntos. Entre las acciones destacaron las bajas de IRSA (-2,3%) y Banco Macro (-2,1%). YPF subió un 0,2%, con el impuso de la suba de 0,8% en el precio del petróleo, en los USD 97 el barril de la variedad Brent del Mar del Norte en los contratos para noviembre, un máximo desde el 24 de julio.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negociaron con una mínima baja promedio de 0,1%, aunque no se registró una variación en el índice de riesgo país de JP Morgan -en los 490 puntos básicos- debido al receso norteamericano.

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Cohen Aliados Financieros reseñó que “el riesgo país perforó los 500 puntos básicos, mientras la baja de las tasas en pesos y la estabilidad cambiaria sostuvieron la mejora de los activos locales. Sin embargo, el menor ritmo de compras del Banco Central, la desaceleración de la liquidación del agro y la cercanía de las elecciones presidenciales mantienen abiertos los principales riesgos”.

“El sólido dato de empleo en EEUU y la escalada del petróleo reavivaron las expectativas de subas de tasas, mientras los rendimientos soberanos alcanzaron máximos de varios años y el fortalecimiento del yen sumó una nueva fuente de riesgo global. Al mismo tiempo, los resultados de Broadcom confirmaron la fortaleza de la inversión en inteligencia artificial, aunque la reacción del mercado mostró que las expectativas ya son muy exigentes”, añadieron desde Cohen.

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Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil destacó que “el pico de mora ya quedó atrás y el Tesoro ya no renueva la totalidad de los vencimientos, facilita moderadamente mayor liquidez al sector privado. Además, bajaron las tasas, el riesgo país por debajo de 500, subió el petróleo y la soja (juega) a favor de una economía que pretende resurgir”.

“El mes arrancó con una volatilidad marcada que fue cediendo a medida que el equipo económico recalibró su estrategia. El riesgo soberano, que había mostrado subas abruptas perforó el umbral de los 500 puntos básicos”, reportó GMA Capital Research.

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El equipo de Research de Adcap Grupo Financiero puntualizó que “el mercado llega a la semana en un equilibrio más constructivo, pero todavía frágil. La inflación esperada empieza a consolidarse más cerca de 1,7% mensual que de 2%, la caución se estabilizó en torno al 20% y la menor presión cambiaria permitió una mejor performance de las curvas en pesos, especialmente en CER”.

“Sin embargo, la clave será la licitación del viernes: si el Tesoro mantiene un menú corto y evita forzar duration, la curva debería sostener el buen tono reciente. En estrategia, seguimos viendo valor en el TMVE8, cuya cobertura cambiaria sigue luciendo barata: el TMVE8 opera con un margen de 7,1% sobre TAMAR, apenas 0,7 punto porcentual por debajo del TMXJ8, que cotiza a 7,8%”, acotaron desde Adcap.

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En la región el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo no operó también por feriado -festejo del Día de la Independencia en Brasil-, mientras que el MSCI Colcap de la Bolsa de Bogotá subió 0,4 por ciento. En la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, el IPSA bajó 0,1% y el S&P/BMV IPC de México cayó 0,2 por ciento.

El BCRA no intervino en el mercado

El feriado en los EEUU le quitó volumen este lunes a la operatoria financiera en Argentina. El monto operado en el segmento de contado cayó a menos de la mitad que lo observado la semana anterior, para totalizar USD 299,4 millones en el segmento de contado.

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De hecho, ante un escaso monto de operaciones el BCRA no intervino en el mercado mayorista y, por lo tanto, mantuvo el magro saldo comprador de USD 81 millones acumulado en lo que va de septiembre. Las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 23 millones, a 50.733 millones de dólares.

El dólar mayorista ganó 3,50 pesos o 0,2%, a $1.511,50, para anotar en el primer tramo de septiembre un alza de tres pesos. En 2026 el tipo de cambio oficial avanza 56,50 pesos o 3,9 por ciento.

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“La divisa abrió en el cierre anterior a $1.508, pero de a poco se fue acomodando unos puntos más arriba, en la zona de $1.510. Con bastante menos volumen que lo habitual, producto del feriado en Estados Unidos, hoy se operaron USD 299 millones. Ya hacia el mediodía había subido algunos puntos más hasta $1.512, donde logró estabilizarse para finalmente cerrar a $1.511,50″, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central también amplió el techo para su esquema de bandas cambiarias, ahora en los 1.889,06 pesos. Esto significa que el dólar mayorista conserva un margen de alza de 377,56 pesos o 25% para alcanzar ese umbral de libre flotación.

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El dólar al público permaneció sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,19 para la venta y $1.477,63 para la compra.

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.545, para anotar en lo que va de septiembre una baja de diez pesos.

Todos los contratos de dólar futuro negociaron con ligera suba en un rango de 0,1% a 0,3%, con un escaso monto de operaciones en pesos, equivalentes a USD 546,3 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de mes ganaron un peso, a 1.529 pesos.