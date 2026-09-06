Los mensajes internos que aceleraron la cadena nacional, los planes previos de Milei y la vuelta de Santiago Caputo

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante la inauguración del V Encuentro Regional del Foro Madrid. EFE/ Esteban Garay

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Lunes por la tarde. Al ser consultado por un periodista en una conferencia en el Salón Oval, Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La declaración no tardó en circular y el sector de Santiago Caputo lo vio rápido; es el que más sigue la política estadounidense de todo el oficialismo y tienen el algoritmo de X entrenado para situaciones como esas. Al ocurrir, la reacción de muchos de ellos fue instantánea: en un lapso de pocos minutos, varios enviaron el mismo mensaje a su grupo de WhatsApp.

La idea de aprovechar el momento y hacer una cadena nacional se cocinó en ese intervalo hasta la reunión de Gabinete que había convocado Javier Milei una semana antes. Minutos antes de que el Presidente entrara al Salón Eva Perón a encontrarse con sus ministros, dio una pista de lo que podía pasar. En una breve entrevista radial, adelantó que el tema Malvinas iba a ser preponderante. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, esgrimió. Minutos más tarde y con acuerdo del asesor presidencial, el Presidente efectivizó la decisión de mover fichas y aprovechar la oleada que había generado su amigo Donald Trump.

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Hace tiempo que Milei viene pensando la idea de una cadena nacional. “Lo de Trump configuró el timing perfecto para ejecutar lo que ya venía conversándose hace tiempo, tanto el discurso como las medidas. No es que se generó todo de cero”, explica una figura de la Casa Rosada. Lo que se hizo entre ese martes y el jueves de la emisión fue preparar el marco normativo para los decretos que saldrían el viernes y el discurso que se emitiría. No se quería comunicar nada sin que antes Milei mantuviera su bilateral con José Antonio Kast en Chile.

Meses atrás, la SIDE detectó que el proyecto petrolero Sea Lion había dejado de ser una expectativa para convertirse en una operación en marcha y difícil de revertir: identificó la ubicación de buques y puntos de extracción con imágenes de la zona a través de los satélites de INVAP, con previsiones de dejar ganancias superlativas en la zona. Además, constató el comienzo de obras logísticas en Puerto Argentino y que la perforación de los primeros 11 pozos está prevista para principios de 2027. La ventana para no accionar no era muy amplia.

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La cadena nacional de Javier Milei

Pocas veces el Gobierno mantuvo un anuncio con tal hermetismo. Solo comparable con la salida del cepo cambiario para personas realizado por el Ministerio de Economía en abril del año pasado. A diferencia de aquella ocasión, esta vez se anunció una cadena nacional con dos días de anticipación. En ese lapso prácticamente no se desprendieron detalles. La Casa Rosada pudo demostrar coordinación y alineamiento puertas adentro, prácticamente sin fisuras.

“Yo no tenía idea de qué iba a decir Javier cuando se prendiera la cámara”, confesó una de las personas que estuvo sentada ese jueves por la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Para dar cuenta del sigilo puertas adentro, hay quienes juran que Karina Milei tampoco tenía un detalle fino del asunto. La grabación estaba prevista para las 17, pero el Presidente demoró dos horas más en comenzar a hablar. Al recibir el discurso en mano por parte del entorno del asesor presidencial, decidió hacerle sus propias modificaciones. “Era algo largo y quería cortarlo un poco”, confesó una fuente que estuvo in situ. Una vez finalizado, Milei pidió prender la cámara.

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Un estudio de la consultora Enter Comunicación reveló que la cadena nacional generó 124.096 menciones y alcanzó a 21,46 millones de personas —cinco veces más que su cadena anterior sobre el Banco Central—, con un pico de 12.425 menciones en la hora del anuncio y el 36% del debate concentrado entre las 21 y la medianoche. Malvinas fue tendencia número 1 en X durante 16 horas consecutivas y, en su momento de mayor intensidad, las diez principales tendencias del país giraban en torno al episodio.

En términos políticos, el Gobierno recuperó la agenda mediática después de semanas en las que la morosidad, el nivel de consumo y la precarización del empleo fueron temas que signaron la conversación nacional. Sumado a eso, el oficialismo buscó sumar puntos en el segmento nacionalista, un ámbito por el cual no es particularmente reconocido; ya sea por la valoración del Presidente sobre la figura de Margaret Thatcher o de los insólitos yerros que ha tenido en el pasado reivindicando el derecho de autodeterminación de los kelpers, como en su discurso del 2 de abril de 2025, entre otros.

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El discurso de esta ocasión fue más trabajado que en otras ocasiones y fue estructurado por el área de Santiago Caputo, que tiene bajo su órbita informal la comunicación de la Presidencia, la Cancillería, la SIDE y la Secretaría de Legal y Técnica. Todas estas áreas tuvieron participación para la cadena. Probablemente, uno de los desenlaces que deja la secuencia de esta semana es que Caputo volvió a jugar fuerte en una medida del Gobierno.

Santiago Caputo. RS Fotos

El asesor presidencial perdió poder relativo a raíz de la ganancia de poder que tuvo el karinismo desde finales del año pasado y la muerte del Triángulo de Hierro para la instauración de la mesa política como principal espacio de deliberación. Ante la posibilidad de perder más áreas, decidió por no adoptar una estrategia ofensiva y retraerse para sostener sus propias esferas de poder. Ha podido mantenerse incluso con el PAMI —padece el recorte sustantivo de las transferencias del Tesoro, afectando sus prestaciones— que esta semana tuvo una renovación de terceras y cuartas líneas, siendo caputistas tanto los funcionarios salientes como entrantes. Como reflejo de esta estrategia, decidió no meterse en negociaciones legislativas que provocaron tanto victorias —como la media sanción de hace dos semanas en Diputados— como derrotas —la Ley de Tierras— al oficialismo.

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“Creo que lo que sucedió esta semana es una renovación de la certeza para el Presidente de que la ayuda de Santiago le va a servir cuando lo precise y de que no se lo va a tocar”, afirma en estricto off una fuente que transita diariamente la Casa Rosada. En esa línea, otra novedad de la dinámica interna oficialista de estos días fue la reactivación del aparato digital de Las Fuerzas del Cielo, particularmente en X, donde habían aminorado la militancia y las campañas de apoyo durante los últimos meses.

Toda la cúpula del Gabinete se alineó a la estrategia digital de difusión de la cadena nacional bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas”. Hasta Karina Milei volvió a tuitear después de más de dos meses para compartir la transmisión del Gobierno. Esto no implica que se vaya a producir una concertación entre los dos sectores históricamente enfrentados en el oficialismo, pero evidenciaron que ante una iniciativa encabezada por el propio Presidente, no valen las fisuras.

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Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo

Una de las incertidumbres que se abre para las próximas jornadas es cuánto se podrá mantener la temática de Malvinas. Entre los estrategas comunicacionales creen que ese tema seguirá estando en la conversación en la medida que esta semana se produzca la presentación del proyecto de ley para incrementar las sanciones a empresas extranjeras que puedan colaborar con aquellas que explotan recursos en la cuenca de las islas. “Mi consejo es que controlemos a los nuestros. Tenemos unos veintipico de diputados que la pueden cagar”, se ataja un legislador libertario. En pocas semanas, el Presidente irá a la Asamblea de las Naciones Unidas y volverá a hablar del tema, con la posibilidad de ir al Reino Unido en las primeras semanas de octubre. Esto último, de todas maneras, no está confirmado.

Al interior de la Casa Rosada ven con preocupación los movimientos que están ocurriendo en Chile respecto a los anuncios de una ruta naviera entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. En esta columna se adelantó hace un mes que había preocupación en el oficialismo por una empresa, más específicamente la Easter Island Naviera, que ya tenía intenciones de establecer una ruta concreta con los británicos.

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La reunión que Milei tuvo con Kast tuvo como resultado un comunicado conjunto en el que la Argentina desautorizaba a los funcionarios del Ministerio de Defensa que habían puesto en duda la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes. A cambio, Chile reiteró el respaldo por el reclamo por la soberanía de las Malvinas.

Se reflejó poco en Argentina el malestar que produjo la declaración de Quirno posterior a la cadena nacional en donde volvió a mencionar que “Argentina es un país bicontinental, bioceánico”. Legisladores opositores a Kast lo interpretaron como una insistencia sobre Magallanes —en el Gobierno desmienten esto— y están insitiendo en una política exterior más estricta. Por ejemplo, el diputado Raúl Soto (PPD) mencionó que el mandatario chileno “está pecando de ingenuidad y amateurismo, especialmente en la relación bilateral con Argentina. La estrategia geopolítica de Argentina seguirá su curso y seguirá avanzando bajo la mirada permisiva, débil y errática del canciller y del Presidente”.

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Luis Caputo y Santiago Bausilli en el G20 de Finanzas. REUTERS/Sam Wolfe

El próximo jueves se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. El Gobierno espera que el dato se acerque más al 1,5% que al 2%, lo cual sería una variación mejor que la de julio. Con eso, Milei busca justificar la rigidez de su política monetaria y cambiaria, aunque hay consultoras económicas que piden mesura. Un informe reciente de Comafi Research indica que la variación de estos dos meses respondería principalmente a factores estacionales transitorios y que se debe mirar con atención un eventual impacto de la recomposición de los precios de la carne. Por el contrario, otras consultoras indican que el ratio entre el IPC Regulados y el IPC Núcleo está en máximos desde mediados de 2020 y que el Gobierno tiene margen para relajar los aumentos de tarifas.

Esto, obviamente, será más sencillo si el Gobierno consigue que mejoren los niveles de recaudación, la cual no es fácil de medir porque está afectada por cuestiones técnicas como el cambio de vencimiento de impuestos, baja de impuestos y baja de aranceles. “Vamos a ver más liquidación de exportaciones (se espació en el año y no se concentró en mayo, junio y julio como siempre) y más actividad, así que debiéramos ver un poco más de fuerza en la recaudación”, estiman.