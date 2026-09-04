Crimen y Justicia

Robaban vehículos para vender las piezas en Mar del Plata: el fin de la “banda del Gordo Leo”

La organización está acusada de nueve robos y hurtos. La Policía Bonaerense allanó tres domicilios, detuvo a dos sospechosos y recuperó siete autos y camionetas con pedido de secuestro

Cayó una banda que robaba y desarmaba vehículos en Mar del Plata
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La Policía Bonaerense realizó en las últimas horas una serie de allanamientos en Mar del Plata vinculados con robos de vehículos y el posterior desarme para la venta de autopartes. Los operativos concluyeron con seis autos y camionetas recuperados, y dos sospechosos detenidos acusados de integrar la “banda del Gordo Leo”, como se llamó en la causa a la organización detrás de los delitos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una causa que reúne nueve denuncias por robo y hurto, ocho radicadas en la ciudad balnearia y una en Balcarce. El expediente está en manos del fiscal Rodolfo Moure, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Balcarce, del Departamento Judicial de Mar del Plata.

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Fueron tres los domicilios allanados por efectivos de la Estación de Policía Comunal Balcarce. En dos de ellos, ubicados en Pasaje 22 de Abril y Victoriano Montes al 400, los agentes secuestraron autopartes, herramientas de corte y seis vehículos que tenían pedidos de secuestro activos por denuncias radicadas en distintas comisarías.

La Policía Bonaerense allanó tres domicilios en la ciudad marplatense

Se trató de una Ford Ranger, un Volkswagen Gol, una Volkswagen Suran, un Renault Kwid, un Fiat Cronos y una Volkswagen Amarok. Todos estos rodados fueron robados entre junio de 2024 y julio de este año. Entre los vehículos incautados también figuró una Toyota Hilux que habría sido utilizada como apoyo durante uno de los casos.

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En estos dos allanamientos, además, los agentes secuestraron un matafuego que registraba pedido de secuestro activo desde octubre de 2025, solicitado por Comisaría 2ª de Mar del Plata, en una causa por hurto. También hallaron una campera que habría sido usada en uno de los hechos bajo investigación.

Cayó una banda que robaba y desarmaba vehículos en Mar del Plata
En los operativos se secuestraron autopartes y se recuperaron siete vehículos que habían sido robados en los últimos dos años

El tercer lugar registrado fue un domicilio localizado en la calle 777 de barrio Santa Isabel. Allí, se encontró otra Toyota Hilux con cúpula que pertenecía a una empresa de Balcarce. La camioneta había sido sustraída en esa ciudad y cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo registraron su desplazamiento rumbo a Mar del Plata.

Los dos detenidos fueron notificados de la formación de causa por robo automotor, hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública reiterados y encubrimiento. En las próximas horas serán indagados por el fiscal Moure.

Cayó una banda que robaba y desarmaba vehículos en Mar del Plata
Los allanamientos se dieron en el marco de una causa que reúne nueve denuncias por robo y hurto

Los investigadores analizan ahora los teléfonos celulares y el resto de los elementos secuestrados. El objetivo es determinar si hubo más personas involucradas y establecer el alcance de la estructura acusada de ocultar, desarmar y comercializar piezas de vehículos robados.

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