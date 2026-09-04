Política

Javier Milei abrió una nueva etapa en el reclamo por Malvinas: el complejo camino por delante

El Presidente anunció una serie de medidas tendientes a evitar que empresas extranjeras exploten los recursos naturales de las islas, pero deberá pasar por el Congreso. Asimismo, confirmó la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, un proyecto que lleva décadas sin avanzar

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
El mandatario hizo los anuncios por cadena nacional
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Luego de algunos días de mucha expectativa, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional una serie de medidas para proteger la soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas con las que inició una nueva etapa en el proceso de reclamo por parte del país, aunque también deberá enfrentar al Congreso y diferentes trabas para poder llevar a cabo las iniciativas propuestas.

Desde el plano jurídico hasta el legislativo, pasando por el administrativo, el líder libertario anticipó que va a endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago y va a ordenar la construcción de una base militar en el sur, para proteger los intereses nacionales.

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Sobre el primer punto, el jefe de Estado indicó que, por decreto, modificará la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en toda la plataforma continental argentina.

Aunque no hace mención específica sobre el territorio que está ocupado por el Reino Unido, sí prohíbe que, en general, se realice toda actividad vinculada a ese negocio que no cuente con habilitación expresa de la autoridad competente y establece penas para quienes lo incumplan, que incluso pueden ser de prisión.

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Con los nuevos artículos, los infractores no podrán celebrar contratos en territorio argentino, sea con el sector público o privado, y en el caso de que corresponda, se aplicará el juicio en ausencia para eventualmente condenarlos.

Foto de archivo que muestra el cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle de Stanley (EFE/Felipe Trueba)
Foto de archivo que muestra el cartel de bienvenida a las Islas Malvinas en el muelle de Stanley (EFE/Felipe Trueba)

Esta decisión apunta a frenar el desarrollo de programas como el de Sea Lion, al que Milei hizo referencia explícitamente, que es impulsado por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes, respectivamente, para explorar la posibilidad de extraer crudo de las islas.

Aunque se trata de un DNU de efecto inmediato al momento de su publicación en el Boletín Oficial, la oposición podría exigir su revisión en el Congreso y, en el caso de que ambas Cámaras lo rechacen, esos cambios quedarían sin efecto.

Por otra parte, enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el que buscará endurecer aún más las sanciones contra las empresas que exploten recursos en las islas; crear un Consejo de Seguridad Nacional, y otorgarle al mismo facultades especiales para “responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a amenazas”.

Aunque todavía no estaba del todo definido, las autoridades nacionales se inclinaban por que esta iniciativa ingresara por la Cámara de Diputados, por lo que su titular, Martín Menem, sería el encargado de darle el primer impulso.

Si bien todavía no hubo expresiones en contra de la idea, en la oposición ya advierten que podrían no acompañar al oficialismo: ”Primero queremos que llegue el texto para ver la letra chica, porque no vamos a respaldar nada sin antes leer bien”, sostuvo un legislador peronista a Infobae.

Una plataforma petrolera flotante con el cartel Sea Lion en la torre central sobre el mar abierto bajo un cielo nublado.
La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos que más polémica podría generar es el último, con el que se dota al Consejo de Seguridad Nacional, que integrarán la Cancillería, los Ministerios de Defensa y Economía y la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), de herramientas para actuar rápidamente ante infracciones detectadas en las islas.

El propio Milei ya buscó consensuar acuerdos sobre todas estas medidas al pedirles “a todos los argentinos, y en especial a la política”, que se dejen de lado las diferencias para aprobar la norma.

“Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación, y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, sostuvo.

Por el contrario, Germán Martínez, que encabeza la bancada de Unión por la Patria, consideró que “si su discurso reciente expresa un cambio de rumbo debe ir más allá de la retórica y tiene que accionar en un sentido distinto”.

“Urge convocar a la Comisión de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Si efectivamente quieren trabajar estos temas en clave de consenso, todo se tiene que discutir en los ámbitos institucionales. Tenemos propuestas y proyectos para aportar al debate”, escribió en su cuenta de X.

Por último, el Presidente también anunció que el Gobierno aumentará el presupuesto en el Ministerio de Defensa con el objetivo de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y fortalecer así las capacidades del país en las telecomunicaciones.

El Gobierno construirá una base naval en Ushuaia (REUTERS/Horacio Soria)
El Gobierno construirá una base naval en Ushuaia (REUTERS/Horacio Soria)

“Esto nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, aseguró el mandatario en su discurso.

Este no es un proyecto nuevo, sino que se trata de una iniciativa que ya lleva varias décadas en la agenda de las diferentes administraciones que pasaron y que generó el interés tanto de Estados Unidos como de China, pero que nunca recibió inversiones por parte de ninguno para llevarse a cabo.

De hecho, la zona en la que se planea desarrollar fue recorrida por los entonces jefes del Comando Sur norteamericano, Laura Richardson, primero, y Alvin Holsey, después, en sus respectivas visitas a la Argentina en noviembre del 2024 y agosto del 2025.

“En algún momento de la historia, Cristina Kirchner dijo que tenía pensado hacer una base en Ushuaia con capitales chinos y eso alertó a los norteamericanos, que siempre que visitan el país nos piden ir a ver ese lugar en el cual no hay absolutamente nada, porque nadie puso el dinero”, explicó tiempo atrás a este medio una alta fuente de las Fuerzas Armadas.

Ahora, los recursos saldrían del propio Gobierno, que viene destinando un porcentaje de lo recaudado por las privatizaciones en equipamiento militar.

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