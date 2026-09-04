Sergio Urribarri podría quedar detenido en una unidad penal en las próximas horas

Analizan las opciones de dónde podría quedar detenido (NA)

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Con el proceso judicial terminado, Urribarri quedó en condiciones de ser detenido. Por la tarde del jueves, las distintas partes recibieron las notificaciones de la decisión de la Corte. Con este antecedente, la Fiscalía deberá dar la orden a la Policía para que proceda al traslado.

Hay tres alternativas a la hora de definir cuál será el lugar donde deberá cumplir la condena de 8 años por corrupción que le impuso la Justicia. La primera es la Unidad Penal 3 de Concordia. La razón principal es el arraigo, Urribarri y la mayoría de su familia viven en esa ciudad. La segunda posibilidad es la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Se trata de una colonia penitenciaria que tiene un régimen más laxo y con mayores comodidades.

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La última alternativa es la UP1 de Paraná. El ex mandatario ya estuvo alojado allí hace dos años. Pasó 50 días en la celda luego de que se agotaran las instancias provinciales de apelación de la condena. El Superior Tribunal de Justicia decretó su libertad mientras tramitaba el proceso en la Corte que concluyó este miércoles con la ratificación.

Fuentes de Tribunales indicaron a Infobae que la detención del ex mandatario podría producirse entre el viernes y el martes. Hasta última hora del jueves por la tarde, la Policía no había recibido la orden de proceder. El Servicio Penitenciario tampoco tenía la notificación para preparar un lugar donde alojarlo.

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Una de las alternativas que evalúan es quue el ex mandatario cumpla la condena en la Unidad Penal N°1 de Entre Ríos, donde ya estuvo

Las posibilidades de una prisión domiciliaria

Urribarri llegará a los 68 años el próximo 7 de octubre. No podrá, por tanto, reclamar cumplir la condena en su domicilio por ser mayor de 70. Eso fue lo que hizo Cristina Fernández tras la causa «Vialidad». Sin embargo, el Código Penal establece que ese beneficio también se puede otorgar por razones de salud.

El ex gobernador tiene hipertensión y problemas de corazón. Cuando en 2024 se lo detuvo y trasladó a la cárcel de Paraná tuvo que viajar acompañado por un cardiólogo debido a que había tenido un pico de tensión cuando se enteró de la noticia. Es un antecedente que su defensa técnica podría esgrimir para evitar que termine tras las rejas.

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Cabe destacar que esta posibilidad quedará al arbitrio de la Justicia, llegado el caso. En las cárceles de Entre Ríos hay internos con HIV-Sida a los que no se les otorga el beneficio. El criterio de los magistrados es que el Estado debe garantizar la salud de aquellos que tiene bajo custodia.

Urribarri recibió la noticia de que la Corte rechazó el recurso que le quedaba para revertir la condena en su casa de Concordia. A última hora de la tarde, varios familiares se fueron acercando a la residencia para contenerlo.

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Las razones de la condena

El ex jefe provincial recibió una condena de 8 años de cárcel por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado en abril de 2022. Las audiencias estuvieron a cargo del Tribunal de Juicio integrado por José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón.

Al momento de la sentencia de primera instancia, Urribarri era embajador argentino en Israel. Cuando se conoció el fallo, el entonces presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia.

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Siendo embajador de Israel, Alberto Fernández le pidió la renuncia

La Justicia consideró probado que el ex gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015 direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial hacia fines particulares. El juicio concentró cinco denuncias en su contra promovidas por los abogados radicales Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

Una de ellas fue favorecer a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Según el fallo, Aguilera operó un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública. También fue juzgado y recibió una pena de seis años y seis meses.

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A su vez, los jueces consideraron probado que utilizó tres acciones a fin de promover sus intenciones de suceder a Cristina Fernández en la presidencia. La primera fue el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015. La segunda, una solicitada publicada en varios medios contra los fondos buitres. La tercera, la difusión de spots con él como protagonista durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014.

Por último, se lo acusó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales.

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