Cambios en el PAMI: renunció el titular de Coordinación Ejecutiva y lo reemplazará una abogada de San Martín

El nuevo hospital de PAMI en Hurlingham

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Juan Cruz Montero dejó la Coordinación Ejecutiva del PAMI y Verónica Pérez asumió al frente del área, en un recambio que, según la información difundida sobre el proceso, se desarrolló con continuidad administrativa y sin modificaciones en la orientación de la gestión del organismo.

La designación de Verónica Pérez quedó acompañada por una señal política interna: Santiago Caputo se presentó personalmente en la sede del PAMI para introducirla ante los equipos y las distintas áreas. Ese gesto apuntó a ordenar el traspaso y a sostener el esquema de trabajo vigente dentro de la institución.

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El relevo se produjo después de que Montero completara la transición con su sucesora. De acuerdo con la información oficial, el ex funcionario formalizó su renuncia una vez terminado ese proceso y dejó abierta la posibilidad de colaborar con las nuevas autoridades si se lo requieren.

En ese marco, una de las definiciones centrales del cambio fue que “la transición” se realizó con orden y bajo un criterio de continuidad. La presencia de Caputo durante la presentación de Pérez ante las áreas del organismo quedó leída como una muestra de respaldo a la nueva etapa dentro del PAMI.

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Pérez es abogada y escribana. Antes de asumir esta responsabilidad, trabajó como directora de la UGL VIII del PAMI en San Martín, donde condujo la gestión territorial de esa dependencia. Ese recorrido aparece como uno de los antecedentes principales de su llegada a la Coordinación Ejecutiva.

En paralelo con el arribo de la nueva coordinadora, Montero resolvió dejar el cargo por una decisión personal. Su salida se vinculó con el objetivo de concentrarse en las próximas semanas en su proyecto para competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield.

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El movimiento dentro del organismo incluyó además la salida de Florencia Zicavo, que presentó su renuncia a la sindicatura por motivos personales. Al igual que ocurrió con Montero, la ex funcionaria se despidió de su equipo y expresó disposición para acompañar a quienes quedaron al frente de esa responsabilidad.

Con estos cambios, el PAMI atraviesa una reconfiguración de cargos en su estructura de conducción. La información difundida sobre el proceso remarcó que “no implican un cambio en la orientación de la gestión” y que la llegada de Pérez busca sostener el trabajo y las políticas públicas en curso dentro del organismo.

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