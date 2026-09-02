Guatemala

La coordinadora del mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres en Guatemala se fortalece con la incorporación de dos organizaciones civiles

La sesión extraordinaria en el Ministerio de Gobernación sumó a Mujeres Transformando el Mundo y a Fundación Débora para reforzar la reacción ante avisos y ampliar la articulación social sin demoras

Personas sentadas a lo largo de una mesa ovalada con micrófonos frente a la frase Ministerio de Gobernación y dos banderas
El mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas incorporó a Mujeres Transformando el Mundo y Fundación Débora en una sesión en el Ministerio de Gobernación. (Ministerio de Gobernación)
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La coordinadora nacional del mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas incorporó a Mujeres Transformando el Mundo y Fundación Débora en una sesión extraordinaria realizada en el Ministerio de Gobernación, con el objetivo de reforzar la respuesta ante reportes de desaparición y ampliar la articulación institucional y social que permite activar la búsqueda desde el primer momento, sin esperar 24, 48 o 72 horas.

La incorporación se suma a un esquema que ya prevé coordinación entre autoridades, organizaciones y redes de apoyo, y que en 2024 fue reforzado con reformas informadas por el Congreso para divulgar alertas mediante operadores de telefonía móvil, redes sociales y sistemas similares.

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Ese andamiaje se apoya en la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, Decreto 9-2016.

Durante la reunión, las entidades que integran la coordinadora expusieron avances en los departamentos priorizados y revisaron las acciones en marcha para mejorar la localización inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas.

También analizaron los casos atendidos y las medidas dirigidas a fortalecer la prevención, la atención y la capacidad de respuesta institucional para las mujeres y sus familias.

Personas sentadas en una mesa semicircular de madera dentro de una sala de conferencias con pantallas y la bandera de Guatemala
El mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas incorporó a Mujeres Transformando el Mundo y Fundación Débora en una sesión en el Ministerio de Gobernación. (Ministerio de Gobernación)

La denuncia puede presentarse por cualquier persona y sin requisitos formales

La ley permite activar la Alerta Isabel-Claudina de inmediato cuando una mujer desaparece, si se perdió el contacto habitual y existe sospecha de riesgo para su vida, libertad, seguridad, integridad o dignidad. La norma no exige esperar plazos previos y autoriza que la denuncia se presente de forma verbal, escrita o telefónica.

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Eso significa que cualquier persona puede hacer el reporte sin acreditar parentesco ni representación. El criterio central del mecanismo es la rapidez: la respuesta debe empezar apenas se recibe el aviso.

Una mujer puede ser considerada desaparecida cuando familiares, amistades o personas cercanas han perdido contacto con ella por un período mayor al habitual, ya se agotaron las posibilidades para ubicarla y existe temor de que esté en peligro o haya sido víctima de un delito. El reporte puede hacerse ante el Ministerio Público en fiscalías distritales o municipales, ante la Policía Nacional Civil en cualquier estación o subestación, en la línea 1572 del MP o en la línea 110 de la PNC.

La denuncia no está sujeta a trámites previos ni a exigencias documentales para poner en marcha el procedimiento. Si faltan datos, el aviso igual debe presentarse, porque la normativa prioriza que la búsqueda comience sin demoras.

Al momento del reporte, las autoridades recopilan la información disponible para identificar a la mujer y reconstruir las circunstancias de la desaparición.

Entre los datos útiles figuran nombre, edad, nacionalidad, documento de identificación si se tiene, fotografía reciente, características físicas, señas particulares, números de contacto, redes sociales, la ropa que llevaba y el lugar, fecha y hora del último contacto.

También puede aportar información el nombre de la última persona con la que se comunicó o cualquier otro dato que ayude a establecer dónde podría estar. Cuantos más elementos existan, mayores serán las posibilidades de orientar la búsqueda desde las primeras horas.

Infografía morada con el logotipo de Alerta Isabel-Claudina, la silueta de una mujer y tres pasos numerados para realizar una denuncia
Una infografía de la Alerta Isabel-Claudina detalla los tres pasos principales para denunciar la desaparición de una mujer ante las autoridades correspondientes. (Alerta Isabel Claudina)

El Ministerio Público coordina la búsqueda hasta que la localización queda documentada

Recibida la denuncia, empieza a operar el mecanismo de búsqueda inmediata. El MP coordina las acciones y la Policía Nacional Civil participa en la ejecución de la búsqueda.

Entre las primeras medidas figuran la activación de la alerta, la emisión y divulgación del boletín con la información de la mujer reportada, la puesta en marcha de rutas internas en las instituciones y la articulación con equipos locales y otras entidades que puedan contribuir a localizarla. La coordinación puede extenderse a distintos puntos del país e incluye verificaciones migratorias si existe la posibilidad de que la mujer haya salido del territorio nacional.

En la sesión del mecanismo participaron representantes de la PNC, el MP, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Procuraduría General de la Nación. La incorporación de las dos organizaciones amplía la participación de actores que contribuyen a las acciones de búsqueda y atención.

El alcance del sistema no se limita a instituciones de seguridad y justicia. La ley también contempla la participación de autoridades locales, medios de comunicación, organizaciones de mujeres, iglesias, vecinos y la sociedad en general.

La alerta se desactiva cuando la autoridad competente documenta la localización de la mujer reportada como desaparecida. A partir de ese momento, el mecanismo prevé la comunicación correspondiente sobre su ubicación y localización.

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