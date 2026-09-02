El Gobierno busca generar expectativa en torno al misterioso anuncio sobre Malvinas y recurre otra vez a un tema internacional

El pesidente Javier Milei

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El Gobierno apuesta una vez más a la agenda internacional para ganar protagonismo y generar expectativas. Javier Milei preanunció ayer, y en varias ocasiones, la futura declaración, vía cadena nacional, sobre la que no se conocen detalles, sobre las islas Malvinas. Mientras que otros miembros del Gabinete hicieron lo propio para sumar volumen al mensaje, incluido el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, detrás de las negociaciones y la estrategia.

Después del alivio que generó el período del Mundial en un momento difícil para el oficialismo por el caso Adorni y la significativa merma en las encuestas, en la Casa Rosada esperan con ansias la llegada del Papa, en noviembre, para que se genere un clima de “pacificación y unidad” en torno a su figura. Si bien temen que sus mensajes con foco social se transformen en dardos envenenados, creen que cualquier efecto negativo será neutralizado por el amplio y profundo despliegue de la visita.

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La apuesta por la unidad en torno a Malvinas sigue esa línea, reconoció un asesor a este medio. Milei se encuentra aún en un momento delicado, y la preocupación aumenta a medida que se acerca el año electoral. Karina Milei y los Menem no logran reunir los votos para la reforma política que, creen, les aseguraría la reelección. Las ausencias y algunas performances discursivas del Presidente durante las últimas tres semanas generaron muchas más críticas que elogios. Y los últimos índices de opinión pública encendieron alertas en Balcarce 50.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al canciller Pablo Quirno y el presdiente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

El jefe de Estado buscará con su misterioso mensaje del jueves por la noche, que grabará por la tarde, generar un hito en su gobierno, que le de un puntapié para el año que viene. “Una causa justa”, lo describió Pablo Quirno en una columna que escribió en julio en La Nación y que se ocupó de reflotar sugerentemente anoche, en su cuenta de Twitter, para generar mayor expectativa.

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En la misma tesitura, el Presidente se refirió en repetidas ocasiones ayer al tema. Lo preanunció en una entrevista por la mañana, se los transmitió a los ministros en la reunión de Gabinete, y luego el Gobierno comunicó oficialmente el detalle de lo dicho en el encuentro ministerial, algo no tan frecuente. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, había dicho por la mañana el jefe de Estado. La palabra “sagrada” sumó otro escalón a la expectativa, sobre todo porque se cuidó de no agregar ningún dato concreto.

Después le tocó el turno al vocero presidencial, Adrián Ravier, que confirmó la hora, pero remarcó que no diría nada más. Y más tarde, Milei volvió a hablar al respecto, en un tuit, donde, con críticas al periodismo por cuestionar el uso de la cadena nacional, volvió a darle centralidad al tema, dos días antes de efectivamente dar las novedades.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa

Detrás de la esmerada comunicación del aún desconocido asunto estuvo el equipo de Santiago Caputo, a quien responde, también, el canciller, Quirno, que también se dedicó a darle relevancia al tema en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, cuando expuso ante el Gabinete los avances de la Cancillería en materia de soberanía.

Horas antes de que el Presidente diera las primeras pistas, su principal asesor había dado algunas pistas en su cuenta de Twitter. Una manera, también, admitieron los propios, de demostrar que tuvo un rol central en las gestiones con Estados Unidos por el eventual cambio en la posición de neutralidad sobre el conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

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El lunes, después de la frase de Trump, Santiago Caputo escribió en X: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas”. El énfasis en el rol que tuvo la SIDE en las gestiones sobre la futura medida fueron en el mismo sentido. El organismo de inteligencia responde al mando del estratega del Presidente, a través de su titular en los papeles, Cristian Auguadra. Hay quienes señalan que, así como Karina Milei “se quedó” con el manejo de la visita del Papa, la gestión del tema Malvinas, aunque silenciosamente, sería capitalizada por Las Fuerzas del Cielo.

En el Gobierno no temen que, con la imagen presidencial en baja y con poco margen económico para compensar, entre fuertes críticas opositoras por el desempleo y la suba de la morosidad, una distancia entre la expectativa generada y el anuncio real pueda representar un riesgo. Están confiados en que el aún insondable mensaje por cadena nacional del jueves valdrá la pena.

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