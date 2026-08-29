Política

Pichetto calificó de "estúpido" el argumento del Gobierno sobre la morosidad y volvió a resaltar la intención de voto de Cristina Kirchner

El legislador de Encuentro Republicano Federal rechazó que el endeudamiento se explique por compras para el Mundial y sostuvo que el núcleo del problema está en las deudas vinculadas a la alimentación

(Infobae en Vivo)
El diputado de Encuentro Republicano Federal rechazó la explicación oficial sobre el alza de la morosidad y advirtió que la deuda por alimentos es el verdadero problema de las familias argentinas (Infobae en Vivo)
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El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto calificó de “estúpido” el argumento del Gobierno que atribuye el endeudamiento familiar a la compra de televisores para el Mundial y sostuvo que el problema central es otro: la deuda por alimentos, en un cuadro que vinculó con pérdida de empleo, cierres de industrias y comercios y caída del poder adquisitivo.

También se refirió al escenario electoral y apuntó que Cristina Fernández de Kirchner mantiene una intención de voto “muy alta”.

La referencia al endeudamiento la hizo luego de que el presidente Javier Milei adjudicara el aumento de la morosidad de las familias a un supuesto “efecto Mundial”. Ese indicador llegó al 12,8%, una explicación que también fue respaldada por el diputado Alberto Benegas Lynch y que recibió cuestionamientos de otros sectores, entre ellos la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

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En declaraciones a Radio Mitre, Pichetto dijo que cuando se analiza el nivel de endeudamiento y su impacto sobre las familias y los sectores populares, “es fundamentalmente la deuda por alimentos”. Para el legislador de Encuentro Republicano Federal, la crisis económica se profundiza en esos sectores por la combinación de menor ingreso real, destrucción de puestos de trabajo y cierre de actividades.

Mujer con anteojos sentada frente a una computadora portátil revisando documentos impresos, una calculadora y carpetas en un escritorio
Pichetto cuestionó el argumento del "efecto Mundial" para explicar el endeudamiento familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pichetto cuestionó el crédito hipotecario y habló de un plan económico que “no está funcionando”

El diputado también apuntó contra el relanzamiento del crédito hipotecario impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo. “No va a alcanzar este último intento del ministro Caputo de generar un esquema de reactivación del crédito hipotecario. Está destinado a un sector de salarios altos. No va a llegar a la clase media”, afirmó.

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Pichetto describió al actual rumbo económico como “un modelo insatisfactorio” y añadió: “También provoca en el propio presidente enojo y reacciones, porque está viendo o está percibiendo que su plan económico no está funcionando”. En esa línea, habló de una crisis “muy profunda” y de señales de alarma en el empleo y los ingresos.

Según su diagnóstico, el impacto más fuerte se concentra en los “centros urbanos”, donde, dijo, vive “casi el 85%” de la población argentina. Allí, sostuvo, se verifica el “deterioro más agudo” por la “caída del consumo”, la “pérdida de poder adquisitivo” y la “fragilidad del empleo formal”, en un escenario en el que además crece el “trabajo de plataformas”.

En ese mismo reportaje, el legislador vinculó parte de la tensión oficial con el funcionamiento interno del Gobierno. Dijo que observa una gravitación fuerte de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y mencionó preocupación por lo que consideró el “aislamiento del presidente en Olivos”. “Empieza a haber una gran preocupación”, añadió, sobre “quién gobierna en la Argentina”.

Javier Milei habló esta semana en la Escuela ORT
Javier Milei habló esta semana en la Escuela ORT

Pichetto también cuestionó el tono verbal del jefe de Estado y recordó su paso esta semana por la escuela secundaria ORT. Afirmó que Milei tiene “un nivel de agresividad insoportable, de violencia verbal en todos los ámbitos, incluso en una escuela el otro día de la comunidad judía”, y expresó solidaridad con periodistas “humillados, agraviados” por la administración nacional.

Defendió las PASO y dijo que Cristina Kirchner conserva una intención de voto “muy alta”

En el plano electoral, Pichetto rechazó cambios en las primarias abiertas. “Hay que tratar de mantener el sistema electoral como está, no modificarlo porque le conviene hoy al Gobierno. Vamos a ver si podemos defender la primaria, que es un método democrático”, planteó.

Para el diputado, ese mecanismo puede ordenar la competencia opositora en los próximos 11 meses. Señaló que de una primaria podría surgir un liderazgo capaz de contener una propuesta más amplia y sostuvo que ya existen diálogos con otros sectores y también con actores económicos relevantes.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto sostuvo que la expresidenta transita “un camino totalmente válido y legítimo” al recurrir su condena ante organismos internacionales. La exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para impugnar la sentencia y pidió, entre otros puntos, la suspensión de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Genericas votacion padrones urnas
Defendió las PASO como herramienta opositora y consideró que la inhabilitación perpetua de Kirchner "no es una pena de este siglo" (REUTERS/Cristina Sille)

El legislador fue explícito sobre ese punto: “La inhabilitación perpetua no es una pena de este siglo”. También sostuvo que una eventual resolución favorable en el plano internacional “obligaría a la justicia argentina a revisarla”, y consideró que esa revisión podría habilitar la posibilidad de competir electoralmente.

Pichetto agregó que mantiene diálogo con la exmandataria, en especial sobre la cuestión jurídica, y dijo que la condena es “totalmente nula”. Argumentó que el proceso no está agotado mientras existan recursos de revisión y citó como instancias posibles a la Corte Interamericana y a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Cuando se le preguntó si una centralidad política de Kirchner favorecería a Milei, respondió que tiene “serias dudas” sobre esa hipótesis. Como respaldo, mencionó una encuesta del distrito de La Matanza y aseguró: “La figura de la expresidenta está con una intención de voto muy alta”.

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