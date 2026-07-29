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Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos insistieron con el pedido de eliminación de las retenciones

La reunión se realizó en la ciudad cordobesa de San Francisco en el marco de una nueva cumbre de gobernadores de la Región Centro

Tres hombres de traje posan en una terraza. Al fondo, un monumento ecuestre, edificios, árboles, calles y vehículos en movimiento
Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
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Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se reunieron en la ciudad cordobesa de San Francisco en el marco de una nueva cumbre de gobernadores de la Región Centro. Allí, hubo un fuerte reclamo para que los derechos a la exportaciones agropecuarias se vayan reduciendo hasta su eliminación.

El objetivo del encuentro fue dejar inaugurada la sede permanente del bloque regional y que Córdoba pase a Entre Ríos la presidencia pro témpore.

El planteo contra el cobro de las retenciones fue uno de los focos de las resoluciones conjuntas de la Región, que concentra el mayor volumen de producción agropecuaria, y también el núcleo de los discursos de los mandatarios.

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Uno de los documentos firmados por Llaryora; Pullaro y Frigerio solicita de manera formal al Gobierno la reducción hasta la eliminación definitiva de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

“Entendemos que no es un proceso fácil y no puede resolverse de un día para el otro. Pero con muchísima convicción exigimos un cronograma concreto de reducciones sistemáticas”, señaló Frigerio en su discurso.

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El más enfático, sin embargo, fue el Gobernador de Córdoba. “Las malditas retenciones nos cercenan año a año de posibilidades de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, aseveró Llaryora.

Luego, se quejó del daño que este impuesto causó a los pueblos del interior. “Nuestros empresarios, pymes y productores no están en la timba financiera. No se la llevan a las Islas Caymán. La ponen en la producción, el empleo y el crecimiento”, consignó.

Asimismo, se quejó de las asimetrías que generan los derechos de exportación entre provincias. “Mientras algunas tienen regalías (por sus recursos naturales) nosotros le estamos poniendo el pecho a la Argentina. Pero no es inagotable. Hay que igualar las condiciones. Es necesario que nos saquen el pie de la cabeza”, planteó.

Más adelante, consignó que los tres mandatarios coinciden en que las retenciones “son un impuesto confiscatorio que nos está sacando la posibilidad de crecer y tener trabajo”.

Gran salón con público sentado en el nivel inferior y de pie en un balcón. Se observan banners colgados, luces y equipo de cámara en un escenario lateral
El evento se realizó en San Francisco en el marco de una nueva cumbre de gobernadores de la Región Centro

Cuestión de recursos

Pullaro, por su parte, aseveró que las provincias del Centro “no venimos a pedir, a solicitar o a demandarle al Gobierno. Mostramos lo que somos los santafesinos, cordobeses y entrerrianos. Somos la región más productiva de la Argentina”.

Además, consignó que los tres estados provinciales aportaron al Tesoro nacional el 30 % más de lo que retornó de la Nación a la región.

Por último, puntualizó: “Hay una manera diferente de hacer las cosas, de mirar lo público y de salir adelante”.

Frigerio, en tanto, aseguró: “Tenemos sobre nuestras espaldas la enorme responsabilidad de gobernar bien nuestras provincias y ser el faro para que el país sepa dónde ir”. Argentina debe encaminarse “hacia la cultura del trabajo y del mérito” que representa la Región Centro, estimó.

“Hoy somos tres amigos gobernando las provincias. Pero no sabemos qué pasará en el futuro”, confesó. De inmediato, reclamó por la “institucionalización de los procesos de decisión”.

“Siempre se habla de federalismo. Pero nos hemos quedado cortos en términos de desarrollo real”, agregó. El crecimiento argentino “dependerá de la capacidad de las provincias para construir políticas públicas que generen soluciones para la gente”, acotó.

En otro tramo, reseñó: “Necesitamos que al Gobierno le vaya bien. Pero el Gobierno también necesita que a las provincias le vaya bien porque es en el territorio donde se definen los bienes y servicios que determinan la calidad de vida de nuestra gente”. Entre ellos, citó la salud, la educación, la seguridad, la justicia y la infraestructura.

“La infraestructura vial y energética son otros desafíos que tenemos”, precisó. “Solo nosotros sabemos lo relevante que es. Muchas veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de la importancia de tener las rutas en condiciones”, acotó.

Cuatro hombres en traje de pie en un escenario frente a una pantalla grande con texto. Escudos provinciales y público asistente
Los gobernadores reclamaron la baja de las retenciones

Otros pedidos puntuales

Dentro de los planteos a la Casa Rosada contenidos en las decisiones conjuntas, destacó el reclamo para que el Consejo de Control de la Hidrovía se ponga en funcionamiento. Entre Ríos y Santa Fe, que son ribereñas al río Paraná, reclamaron efectiva participación. Y solicitaron la incorporación de Córdoba.

Asimismo, las tres provincias crearon un Consejo de Vigilancia para controlar el ingreso a la región de alimentos importados. La medida se tomó ante la apertura de importación sin necesidad de que se cumpla la normativa nacional.

Pormenores

La actividad oficial comenzó a las 12:30. Pero una hora y media antes, los mandatarios mantuvieron un cónclave a solas. El lugar de la reunión fue la Tecnoteca, frente a la sede del Municipio de San Francisco. Las mesas los estaban esperando con facturas y café.

Puertas afuera, funcionarios de las tres provincias hicieron sala. Se lo vio, por caso, a Manuel Calvo, el nuevo jefe de Gabinete cordobés. Además, estuvieron la exvice santafesina y actual diputada nacional, Gisela Scaglia y el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso. Ignacio Lamothe, titular del CFI (Consejo Federal de Inversiones), también fue de la partida.

Al terminar la charla, los gobernadores intercambiaron regalos institucionales y se sacaron la foto oficial de la cumbre en la terraza de la Tecnoteca. De inmediato, partieron al Superdomo, donde se concretó la cumbre y se hicieron los discursos.

Llaryora fue más local que nunca. San Francisco es su ciudad. La gobernó dos veces antes de dar el salto a Córdoba capital y de allí a la Gobernación. Damián Bernarte es el actual mandatario local.

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