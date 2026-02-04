Argentina participa de una cumbre global de minerales críticos que convocó Estados Unidos para limitar la influencia de China

Javier Milei y Donald Trump durante la presentación de la Junta de la Paz, (Davos, Suiza)

(Desde Washington, Estados Unidos) Estados Unidos lidera hoy un cumbre global sobre minerales críticos que apunta a contener la influencia que tiene China sobre estos insumos que condicionan la seguridad internacional y la economía mundial.

La cumbre convocada por Marco Rubio -secretario de Estado- es una consecuencia directa de una sucesión de órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump y dos documentos oficiales emitidos por la administración republicana para describir la estrategia de Seguridad y de Defensa Nacional de Estados Unidos.

El foro multilateral será abierto por JD.Vance -vicepresidente de Estados Unidos- y finalizado por Scott Bessent, secretario del Tesoro, mientras que Rubio será protagonista de una conferencia de prensa para adelantar los próximos pasos de Trump respecto a los minerales críticos.

El canciller Pablo Quirno representará al gobierno en la Cumbre.de Washington. Quirno ayer se reunió con Chris Landau - subsecretario de Estado-, adonde analizaron la situación global de los minerales críticos y la necesidad de aplacar la influencia que tiene China sobre estos insumos claves de la economía global.

“El subsecretario de Estado Christopher Landau se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, en el marco de la Reunión Ministerial de Minerales Críticos para abordar el fortalecimiento de la cooperación bilateral”, informó un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Estado.

Y completó: “El subsecretario Landau destacó la importancia estratégica de la colaboración entre Estados Unidos y Argentina en este sector y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la profundización de los lazos económicos, de inversión y energéticos”.

Pablo Quirno durante su participación en el Atlantic Council, (Washington, Estados Unidos)

No hay dudas de la importancia que La Casa Blanca asigna a este evento que contará con muchísimos cancilleres de países aliados de Estados Unidos: pocas veces sucede que Vance, Rubio y Bessent coincidan en un mismo escenario.

Hacia fines de 2025, la administración republicana publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, que estableció el concepto de Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

A este concepto geopolítico, adonde se propone restringir la actuación de jugadores extraterritoriales en América Latina, se sumó la nueva Doctrina de Defensa de Estados Unidos, que privilegia a la región y establece mecanismos de disuasión frente a China.

Pero estos ejercicios de balance de poder serán papel mojado si Estados Unidos no puede arbitrar en el mercado de minerales críticos, un concepto técnico amplio que implican a las tierras raras y los minerales estratégicos.

El Departamento de Comercio publicó un informe de 50 páginas -con 61 recomendaciones y 24 metas a futuro-, que tituló A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals (2019).

A continuación, el Servicio Geológico de Estados Unidos formalizó -en dos etapas- una lista de Minerales Críticos con 60 denominaciones, que coloca a América Latina en medio de las decisiones geopolíticas de la Casa Blanca.

Y más tarde se hizo una profunda investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que concluyó que la falta de capacidad de procesamiento de tierras raras en Estados Unidos amenaza a la seguridad nacional y puede justificar la aplicación de aranceles y subsidios como mecanismo de defensa.

Xi Jinping, líder de China, durante un encuentro oficial en Beijing

En este contexto, Trump emitió a comienzos de 2026 una orden ejecutiva titulada “Ajuste de las importaciones de minerales críticos procesados ​​y sus productos derivados a Estados Unidos“.

La orden del líder republicano reivindica la cooperación internacional para reforzar la seguridad minera de Estados Unidos. La industria estadounidense depende en su totalidad de las importaciones de 12 minerales críticos, que Beijing detenta en una abundancia inobjetable.

La Cumbre de Minerales Críticos que inaugura hoy Vance se explica en la orden ejecutiva de Trump que propone la cooperación global en la cadena de suministros como pivot esencial de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Y para cerrar el círculo, hace cuarenta y ocho horas, Trump anunció la creación de una reserva estratégica de minerales críticos que denominó Project Vault.

Esta iniciativa de la Casa Blanca combinará casi 1.700 millones de dólares de financiación privada con un préstamo de 10.000 millones de dólares que aportará el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos(EXIM Bank),

“Esto se hace para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez”, sostuvo Trump en el Salón Oval cuando firmó la creación del Project Vault.

La intención de la administración Trump es debatir hoy en la Cumbre de Washington una hoja de ruta que siente las bases de una alianza entre Estados Unidos y sus socios globales para contener la influencia de Beijing en el mercado de los minerales críticos.

Tras la participación de distintos cancilleres -Argentina, Bolivia, India, Paraguay e Italia, por ejemplo-, se firmaría un acuerdo marco para aplacar la acción hegemónica de China que accede a los insumos y controla su producción.

Los minerales críticos sirven para fabricar aviones, submarinos, helicópteros, automóviles, caños, celulares, turbinas, chips, semiconductores, armas, satélites, misiles, lanchas, usinas y demás productos que se fabrican, venden y consumen alrededor del planeta.