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El Gobierno vuelve a reunirse para analizar la estrategia legislativa y mira con cautela la actitud del PRO

En la Casa Rosada habrá un nuevo encuentro de la mesa política, en la antesala de la sesión a la que Martín Menem quiere convocar en la Cámara de Diputados

La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
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En el primer día hábil de la semana tras el feriado del lunes, los referentes del oficialismo se vuelven a reunir en la Casa Rosada para terminar de definir la estrategia legislativa con la que buscarán aprobar las próximas reformas, ya con la particularidad de que el Gobierno inició una etapa de acercamiento con los aliados del PRO que podría trasladarse al plano parlamentario.

La mesa política tiene previsto mantener un nuevo encuentro este martes, a partir de las 13:00, en la antesala de una sesión en la que La Libertad Avanza intentará dar el primer paso con dos iniciativas que en el Poder Ejecutivo consideran claves, como son la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva ley de Inocencia Fiscal.

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Como siempre, el diálogo estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la líder del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule“ Menem.

Por pedido de la hermana del mandatario nacional, algunos de ellos recibieron días atrás a los principales representantes del macrismo, con la intención de fortalecer el vínculo entre los partidos en todos los niveles.

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Reunión del Gobierno y PRO en Casa Rosada santilli, de andres, ritondo, martin menem y lule menem
Reunión del Gobierno con el PRO

La idea es, a la par de negociar los acuerdos electorales en las distintas partes del país, también conversar en ese mismo ámbito sobre los proyectos que el Poder Ejecutivo quiere sancionar en el Congreso.

La convocatoria la hicieron Santilli y los primos Menem y los invitados fueron Fernando de Andreis, que en la previa aparecía como uno de los integrantes del PRO más críticos la gestion libertaria, y Cristian Ritondo, que siempre se mostró muy cerca de Balcarce 50.

Además, los dos son diputados y el segundo de ellos incluso es el jefe del bloque amarillo, por lo que son también los interlocutores que tiene el oficialismo con su mayor aliado parlamentario.

Sin embargo, en el entorno de la secretaria general se mostraron cautelosos respecto del impacto que podría tener en la relación legislativa este gesto de Karina Milei hacia Mauricio Macri.

“Es relativo lo que ganamos, porque con las 12 bancas que tienen ellos tampoco nos alcanza para llegar a la mayoría, así que seguimos teniendo que negociar con el resto de los espacios para todos los proyectos”, se lamentó un miembro de la mesa política.

El Gobierno quiere impulsar varios proyectos en la Cámara de Diputados
El Gobierno quiere impulsar varios proyectos en la Cámara de Diputados

En el último encuentro del grupo. Martín Menem ratificó que tiene al 26 de agosto como fecha tentativa para tratar la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Inocencia Fiscal, aunque también se incluirían otras iniciativas.

El titular de la Cámara analiza sumar al temario tratados internacionales, entre ellos el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Asimismo, evalúa aceptar algunos pedidos de otras fuerzas y, principalmente, de los gobernadores, como la reducción del IVA sobre la fécula y la harina de mandioca.

Esto habría generado algún cruce con Bullrich, que le aconsejó al riojano concentrarse en determinadas medidas y no pretender abarcar varios asuntos en una misma sesión.

La senadora tiene su propia hoja de ruta y, básicamente, planea convocar a votación al día siguiente que Diputados, para los pliegos de los jueces que ya consiguieron dictamen en la comisión de Acuerdos.

Patricia Bullrich - Senado - Ley de Tierras
Bullrich también quiere ir a sesión en el Senado a finales de agosto

No creo que cambie mucho la forma en la que nos llevamos con el PRO por estas reuniones que están teniendo ahora en Casa Rosada”, opinó ante Infobae un legislador libertario.

Aunque no llegó a quitarle nunca del todo su respaldo al Gobierno, el partido fundado por Macri sí venía expresando sus diferencias tanto adentro como afuera del Congreso.

Además del caso Manuel Adorni, que fue el que mayor tensión generó entre los dos espacios, también forzaron al oficialismo -junto con otros aliados- a dar marcha atrás en algunas cuestiones, como la ley de tierras o la inclusión de funcionarios en los beneficios previstos en Inocencia Fiscal.

En carpeta, el Ejecutivo también tiene el envío del Presupuesto 2027, que podría ser presentado una vez más por el propio presidente Milei antes del 15 de septiembre, fecha límite para cumplir con este trámite.

Además, La Libertad Avanza mantiene abierta la negociación con los otros bloques por la reforma política, que tiene a la eliminación (o suspensión) de las PASO como uno de los puntos centrales y que podrían cambiar el panorama electoral de cara al año que viene.

El lunes, en el acto para conmemorar el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, Milei volvió a abrazar afectuosamente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un gesto que se da cuando el futuro de la Ciudad de Buenos Aires está siendo uno de los asuntos a debatir entre el PRO y los libertarios.

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