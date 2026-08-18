Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Cómo funciona Padrinazgo, el plan que logró recuperar más de 10 espacios públicos en Mar del Plata

El municipio convocó al sector privado para la recuperación de plazas y sitios emblemáticos de la ciudad. Gustavo Sofovich e Infobae remodelarán la Plaza de Agua. Todos los lugares revalorizados

Una pista asfaltada con señalización vial pintada, conos y grupos de personas en un parque arbolado con áreas verdes y un parque infantil en el fondo
Una pista de educación vial con señalización y personas que la transitan se desarrolla en un parque de Mar del Plata, como parte del Plan de Padrinazgo.
Guardar

El municipio de Mar del Plata encontró en la articulación público-privada la respuesta a uno de sus desafíos más complejos: mantener y renovar los espacios públicos de una ciudad que recibe millones de visitantes al año. La fórmula no requiere burocracia complejas ni grandes partidas presupuestarias, promueve que una empresa asuma el compromiso de restaurar un espacio determinado bajo la coordinación del Estado local.

El resultado, hasta ahora, es concreto: más de una decena de plazas, parques y puentes recuperaron su funcionalidad gracias a este esquema, bautizado como Plan de Padrinazgo. Cada intervención tiene un padrino distinto, un espacio asignado y obras específicas pactadas con el municipio. El modelo acumula casos exitosos y continúa sumando adherentes.

PUBLICIDAD

El más reciente es también uno de los más ambiciosos. El empresario Gustavo Sofovich, con fuerte arraigo en la ciudad, se acercó a las autoridades locales para apadrinar junto a Infobae la Plaza del Agua, uno de los puntos de referencia del corredor comercial delimitado por las calles Güemes, Alvear, Roca y San Lorenzo. Según informó el municipio, el convenio ya fue firmado y las obras comenzarán en los próximos días.

La mecánica del plan es directa: el municipio gestiona acuerdos con empresas dispuestas a colaborar en la recuperación del patrimonio urbano. No existe un tipo de intervención predeterminada. Cada padrino define, junto con las autoridades, qué obras se realizarán en el espacio que toma a su cargo. El Estado coordina, supervisa y garantiza que las mejoras queden en manos del conjunto de los vecinos.

PUBLICIDAD

Primer plano de hombre calvo con barba y bigote, vestido con traje oscuro y corbata a puntos, hablando frente a un micrófono rojo de Crónica
El empresario Gustavo Sofovich, en Mar del Plata será parte del Plan de Padrinazgo.

Uno de los primeros antecedentes del programa fue la restauración de la plaza Mitre, considerada una de las plazas fundacionales de la ciudad. Transportes 9 de Julio asumió ese compromiso y ejecutó una renovación que abarcó el área de juegos —con propuestas más modernas y seguras—, la construcción de veredas, la mejora de los sanitarios, el recambio de luminarias por tecnología led y la instalación de nuevas columnas. Además, se realizó un trabajo de restauración de piezas escultóricas de valor patrimonial presentes en ese espacio.

La familia Cabrales, firma con trayectoria en Mar del Plata, tomó a su cargo el Parque San Martín, uno de los más frecuentados tanto por residentes como por turistas. Las obras incluyeron mejoras generales en la infraestructura y la instalación de wifi libre mediante tecnología Starlink en todo el predio.

Dos obreros con cascos amarillos reparan la base de una estructura verde de juegos infantiles. Hay escombros de hormigón en el suelo y árboles al fondo
Obreros con casco trabajan en la renovación de un sector de juegos infantiles en Mar del Plata, como parte del Plan de Padrinazgo.

El Parque Primavesi, ubicado a metros del cementerio de La Loma, recibió una intervención diferente: un gimnasio de la zona construyó allí un circuito de calistenia con estructuras para ejercicios de peso corporal orientados al desarrollo de resistencia, agilidad, equilibrio, coordinación y flexibilidad.

Los puentes peatonales de Punta Mogotes, que se encontraban completamente deteriorados y representaban un riesgo de derrumbe, fueron recuperados por las empresas Monograma e InVed. Otros espacios que se sumaron al programa incluyen la plazoleta de Colón y la Costa, a cargo de Tío Curzio; la Plaza Güemes, donde Converse repintó la cancha de básquet y renovó los aros; y la plaza Alemania de Faro Norte, donde la ONG Manuela Allasia construyó una platea de juegos.

Grupo de personas al aire libre, con hombres, mujeres y niños. El empresario Gustavo Sofovich sonríe en el centro, junto a un hombre, una mujer y dos niños
El intendente Guillermo Montenegro en un espacio público. Su gestión es impulsora del Plan de Padrinazgo en Mar del Plata.

La Plaza del Agua, el nuevo objetivo del plan, concentra miles de personas a diario por su ubicación en uno de los centros comerciales de mayor actividad de la ciudad. Las obras proyectadas contemplan el recambio completo de luminarias, la recuperación de veredas, la mejora del parquizado, la restauración de las fuentes de agua que caracterizan al lugar y la instalación de un área de juegos interactivos y didácticos para niños.

Sofovich, que impulsará la iniciativa junto a Infobae, reflexionó: “La intención es devolverle algo a una ciudad que le dio tanto a mi familia y que está en el corazón de todos los argentinos”.

Temas Relacionados

Mar del PlataEspacio públicoObras públicasPlan de PadrinazgoGustavo Sofovich

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La joven trans que cuenta el lado b de la cirugía de reasignación: el costo de la intervención y cómo fue volver a tener sexo

Martina Bellucci tiene 27 años y relata sin filtros los preparativos y el posoperatorio de la operación que se realizó hace un poco más de un año. “La gente piensa que es cortar y listo”, advierte

La joven trans que cuenta el lado b de la cirugía de reasignación: el costo de la intervención y cómo fue volver a tener sexo

Murió Lucio Garzón Maceda, figura clave del Cordobazo y referente sindical de Córdoba

El abogado laboralista, de 95 años, falleció por causas naturales. Participó en la organización de la histórica protesta de 1969 y asesoró a la CGT durante más de siete décadas. Además, luego de su exilio en París, ocupó cargos públicos durante las gestiones de Raúl Alfonsín y Carlos Menem

Murió Lucio Garzón Maceda, figura clave del Cordobazo y referente sindical de Córdoba

Avanza el restablecimiento de la electricidad en La Plata: 18 mil usuarios siguen sin luz tras el incendio en una subestación

En un principio, llegaron a verse afectados 65 mil hogares. Los equipos continuarán trabajando al menos por 72 horas más

Avanza el restablecimiento de la electricidad en La Plata: 18 mil usuarios siguen sin luz tras el incendio en una subestación

Un niño de 3 años murió al atragantarse con la cuenta de un collar en Santiago del Estero

El accidente ocurrió en el domicilio familiar de la localidad de Cuyoj después de la cena. Pese a los intentos de reanimación y el traslado de urgencia, los médicos confirmaron el fallecimiento

Un niño de 3 años murió al atragantarse con la cuenta de un collar en Santiago del Estero

Mataron a tiros a un joven en Rosario y otro resultó herido

El ataque se produjo en 27 de Febrero al 7800. Buscan a tres sospechosos que escaparon tras el hecho

Mataron a tiros a un joven en Rosario y otro resultó herido

DEPORTES

Racismo en el fútbol: tolerancia cero, verdad y justicia deportiva

Racismo en el fútbol: tolerancia cero, verdad y justicia deportiva

Lo citaron a la Selección, pero se retiró a los 19 años y se reinventó como cocinero de culto: “A la carne al horno le debo la vida”

Sampaoli se fue sin hablar y su continuidad en Talleres está en duda: la imagen y los videos que resumen la crisis

Ganó una Champions, jugó dos Mundiales, se retiró, y apareció jugando en la Novena División de su país: “Aquí solo importa el deporte”

Qué dijeron Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari sobre su escandalosa pelea a golpes en el túnel del Amalfitani

TELESHOW

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

El video más tierno de Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, con su hermano Morrison: “Lo más lindo”

La gran fiesta de cumpleaños de Maru Botana: “Me hicieron un hermoso festejo de cumple y fui muy feliz”

Estefi Berardi anunció su embarazo: “Viviendo el momento más importante de nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán

Erdogan instó a Trump a mantener el diálogo con Irán y ofreció el apoyo de Turquía para reducir las tensiones entre ambos países

El método más eficaz para el desarrollo del habla en bebés, según un reciente estudio

El secretario general de la OEA abordó en Haití los avances para celebrar unas elecciones generales “creíbles” y “transparentes”

Hacienda cambia de postura y liberará USD 6.7 millones que había retenido al Poder Judicial de Costa Rica