Cómo funciona Padrinazgo, el plan que logró recuperar más de 10 espacios públicos en Mar del Plata

Una pista de educación vial con señalización y personas que la transitan se desarrolla en un parque de Mar del Plata, como parte del Plan de Padrinazgo.

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El municipio de Mar del Plata encontró en la articulación público-privada la respuesta a uno de sus desafíos más complejos: mantener y renovar los espacios públicos de una ciudad que recibe millones de visitantes al año. La fórmula no requiere burocracia complejas ni grandes partidas presupuestarias, promueve que una empresa asuma el compromiso de restaurar un espacio determinado bajo la coordinación del Estado local.

El resultado, hasta ahora, es concreto: más de una decena de plazas, parques y puentes recuperaron su funcionalidad gracias a este esquema, bautizado como Plan de Padrinazgo. Cada intervención tiene un padrino distinto, un espacio asignado y obras específicas pactadas con el municipio. El modelo acumula casos exitosos y continúa sumando adherentes.

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El más reciente es también uno de los más ambiciosos. El empresario Gustavo Sofovich, con fuerte arraigo en la ciudad, se acercó a las autoridades locales para apadrinar junto a Infobae la Plaza del Agua, uno de los puntos de referencia del corredor comercial delimitado por las calles Güemes, Alvear, Roca y San Lorenzo. Según informó el municipio, el convenio ya fue firmado y las obras comenzarán en los próximos días.

La mecánica del plan es directa: el municipio gestiona acuerdos con empresas dispuestas a colaborar en la recuperación del patrimonio urbano. No existe un tipo de intervención predeterminada. Cada padrino define, junto con las autoridades, qué obras se realizarán en el espacio que toma a su cargo. El Estado coordina, supervisa y garantiza que las mejoras queden en manos del conjunto de los vecinos.

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El empresario Gustavo Sofovich, en Mar del Plata será parte del Plan de Padrinazgo.

Uno de los primeros antecedentes del programa fue la restauración de la plaza Mitre, considerada una de las plazas fundacionales de la ciudad. Transportes 9 de Julio asumió ese compromiso y ejecutó una renovación que abarcó el área de juegos —con propuestas más modernas y seguras—, la construcción de veredas, la mejora de los sanitarios, el recambio de luminarias por tecnología led y la instalación de nuevas columnas. Además, se realizó un trabajo de restauración de piezas escultóricas de valor patrimonial presentes en ese espacio.

La familia Cabrales, firma con trayectoria en Mar del Plata, tomó a su cargo el Parque San Martín, uno de los más frecuentados tanto por residentes como por turistas. Las obras incluyeron mejoras generales en la infraestructura y la instalación de wifi libre mediante tecnología Starlink en todo el predio.

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Obreros con casco trabajan en la renovación de un sector de juegos infantiles en Mar del Plata, como parte del Plan de Padrinazgo.

El Parque Primavesi, ubicado a metros del cementerio de La Loma, recibió una intervención diferente: un gimnasio de la zona construyó allí un circuito de calistenia con estructuras para ejercicios de peso corporal orientados al desarrollo de resistencia, agilidad, equilibrio, coordinación y flexibilidad.

Los puentes peatonales de Punta Mogotes, que se encontraban completamente deteriorados y representaban un riesgo de derrumbe, fueron recuperados por las empresas Monograma e InVed. Otros espacios que se sumaron al programa incluyen la plazoleta de Colón y la Costa, a cargo de Tío Curzio; la Plaza Güemes, donde Converse repintó la cancha de básquet y renovó los aros; y la plaza Alemania de Faro Norte, donde la ONG Manuela Allasia construyó una platea de juegos.

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El intendente Guillermo Montenegro en un espacio público. Su gestión es impulsora del Plan de Padrinazgo en Mar del Plata.

La Plaza del Agua, el nuevo objetivo del plan, concentra miles de personas a diario por su ubicación en uno de los centros comerciales de mayor actividad de la ciudad. Las obras proyectadas contemplan el recambio completo de luminarias, la recuperación de veredas, la mejora del parquizado, la restauración de las fuentes de agua que caracterizan al lugar y la instalación de un área de juegos interactivos y didácticos para niños.

Sofovich, que impulsará la iniciativa junto a Infobae, reflexionó: “La intención es devolverle algo a una ciudad que le dio tanto a mi familia y que está en el corazón de todos los argentinos”.

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