Con el Mundial terminado, Kicillof acelerará su construcción nacional en una señal al interior del PJ

Axel Kicillof en Trenque Lauquen

El lunes por la mañana, un día después de la derrota de la selección Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió, como cada lunes, a los ministros provinciales que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Las conversaciones no estuvieron exentas de la performance mundialista del equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi. De hecho, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, estuvo abocado al operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para recibir a parte del plantel que logró el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que finalizó el domingo. Un total de 7.500 efectivos policiales. Tras el paréntesis mundial, regresa la dinámica con vistas a las elecciones de 2027.

“Seguiremos con el armado del MDF a nivel provincial, pero también en Nación”, adelanta uno de los coordinadores del sector que promueve una candidatura presidencial del mandatario bonaerense, ante la consulta de este medio. De momento, no hay oficialización de actos grandes, aunque sí una estrategia de despliegue del MDF en otras provincias. Algo que se acelerará de acá a fin de año.

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Hay distintas terminales dentro del axelismo que tienen la tarea de construir por fuera del territorio bonaerense. Como adelantó Infobae, el MDF Juventudes tiene por delante el contacto con referencias de militancia juvenil en otras provincias. En este ítem aparecen Tierra del Fuego, Corrientes, San Juan, Chaco. También, por fuera de lo que es el MDF Juventudes, hay contactos con referentes de las provincias de Mendoza y Río Negro.

Kicillof, junto a su esposa, Soledad Quereilhac, en los festejos en La Plata tras la victoria del selección Argentina frente a Inglaterra

También, hay una invitación que se le hizo a Kicillof para participar de la 9.ª China International Import Expo (CIIE) 2026, un evento multisectorial centrado en la importación que congrega a proveedores de distintos países y muestra novedades en sectores estratégicos como alimentos, tecnología, salud y automóviles. De momento, es solo la invitación. Kicillof no confirmó su presencia en el gigante asiático. La cumbre de negocios será entre el 5 y el 11 de noviembre de este año.

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Los movimientos que desplegará Kicillof se dan en paralelo a la discusión interna del peronismo. Con el MDF, el mandatario bonaerense trabaja en la construcción de una línea interna del peronismo. El kirchnerismo, por su parte, promueve una campaña para reclamar la libertad de Cristina Kirchner que incluye, además, una posible candidatura. “Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estemos haciendo alguna maldad”, planteó Máximo Kirchner semanas atrás durante un acto en Carmen de Areco, junto al intendente de esa localidad, Iván Villagrán. El jefe comunal lo había impulsado a Kirchner como uno de los nombres del kirchnerismo para disputar una candidatura presidencial en los comicios del 2027.

Máximo Kirchner durante el encuentro en Carmen de Areco

“Hay que ponerse a construir una alternativa que tenga en cuenta a todos y cada uno de los argentinos y argentinas inspirados en el camino que ella ha marcado desde el gobierno y sigue marcando desde la dignidad de su secuestro ilegal”, planteó este lunes la diputada provincial y una de las referentes de La Cámpora, Mayra Mendoza. Lo hizo tras cuestionar la baja del empleo formal revelada en un informe oficial de la Subsecretaría de Seguridad Social.

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También desde el Partido Justicialista bonaerense que preside Kicillof se espera que haya algunos gestos y señales tanto a la interna del peronismo como al intento de consolidación del mandatario bonaerense. Por lo pronto, el próximo domingo se cumplirán 74 años del fallecimiento de Eva Duarte. La conducción partidaria resolvía por estos días si se iba a realizar alguna actividad en particular para conmemorar a la líder justicialista. La Secretaría de la Mujer del partido ya convocó a un acto en Moreno para la tarde-noche de ese día. Organizado por la intendenta de ese distrito, Mariel Fernández, se cursaron invitaciones a todo el arco peronista bonaerense. Aún no hay confirmaciones ni de Kicillof ni de Máximo Kirchner.