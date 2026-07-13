Política

El Gobierno avanza con la reorganización del esquema comunicacional tras los cambios en el gabinete

Desde su nuevo rol, el titular de la cartera de ministros transfirió las áreas de comunicación del Gobierno a dos nuevas secretarías presidenciales, designó autoridades y sumó dos vicejefaturas a la estructura

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Entrevista a diego santilli
Continúa el armado del organigrama del Gobierno tras la legada de Santilli

Mediante un decreto que lleva su firma y la del presidente Javier Milei, el flamante jefe de Gabinete Diego Santilli apuntó a terminar de ordenar el esquema de comunicación del Gobierno, luego de la salida de Manuel Adorni. La publicación se hizo en Boletín Oficial esta madrugada donde transfirió unidades que estaban bajo la Jefatura que conduce a la Secretaria de Vocería Presidencial y a la de Comunicación y Medios.

Este cambio deviene de la publicación del decreto 571/26 hace dos semanas, que suprimió el Ministerio del Interior -al que antiguamente representaba Santilli- y redistribuyó sus competencias en la Jefatura de Gabinete. La reciente normativa definió su arquitectura interna y los recursos que recibirán ambas secretarías dependientes ahora de la Presidencia.

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“Corresponde transferir diversas unidades dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, estableció el texto oficial. De esta manera, la Secretaría de Vocería Presidencial quedó estructurada con una Unidad Gabinete de Asesores y una Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, para la cual también designaron una representante. Para su funcionamiento, la Secretaría General de la Presidencia le brindará apoyo administrativo, financiero, presupuestario y de recursos humanos.

Asimismo, la Secretaría de Comunicación y Medios absorbió cuatro subsecretarías: la de Coordinación Administrativa y Legal, la de Prensa y Actos de Gobierno, la de Comunicación y Medios Públicos y la de Análisis y Planificación de Gobierno. Esta última proviene de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. También se le transfirió la Dirección de Dictámenes de Comunicación y Prensa, que dependía de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma Jefatura. Por su parte, la Subsecretaría legal también intervendrá “como enlace de acceso a la información pública”.

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Las transferencias incluyen créditos presupuestarios, bienes, unidades organizativas y personal con sus cargos y dotaciones vigentes.

El decreto también actualizó el organigrama del cargo ministerial con la incorporación de dos nuevas figuras con jerarquía de Secretario: la Vicejefatura de Gabinete, con competencias en proyectos estratégicos, relaciones parlamentarias, innovación, ciencia, tecnología, turismo, ambiente y deportes; y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, cuyo fin es gestionar los vínculos con las provincias, los municipios y los asuntos políticos.

En paralelo el Gobierno completó la puesta en marcha de la Secretaría de Vocería Presidencial con la designación de las dos funcionarias que ocuparán sus cargos de conducción. El decreto 586/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, nombró a la licenciada Pamela Fernanda Morales Jourdan al frente de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, y a Alexia Carolina Sagemuller como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de esa secretaría.

Con estos nombramientos, la reorganización del área de comunicación de la Presidencia queda formalmente operativa en su nivel de conducción superior.

Mediante el decreto 571/26 Santilli pasó a tener a cargo dos vicejefaturas: una de Gabinete y otra que corresponderá a las tareas abordadas por Interior. Ignacio Devitt, por su parte, quedó al frente de la vicejefatura de Gabinete y Gustavo Coria lo hizo al frente de la Vicejefatura del Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario.

El Decreto 574/2026 formalizó el pase de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos a su nuevo cargo, mientras que el Decreto 575/2026 actualizó el estatus de Coria desde secretario a vicejefe del Interior. Según voceros de la Casa Rosada, la reorganización apunta a una mayor eficiencia y coordinación entre áreas, y replica el esquema que aplicó Guillermo Francos cuando asumió la titularidad de la Jefatura de Gabinete.

Con estos movimientos, la Presidencia de la Nación amplió su órbita directa al absorber las áreas de comunicación del Poder Ejecutivo.

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