Política

El Gobierno otorgó un anticipo financiero a Córdoba de hasta $400 mil millones para afrontar compromisos urgentes

La provincia deberá reintegrar los fondos durante 2026 mediante retenciones automáticas sobre recursos coparticipables y a una tasa de interés anual del 15 %

Guardar
Google icon
Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
Por decreto publicado en el Boletín Oficial, la Provincia de Córdoba recibirá un anticipo financiero de hasta $400.000 millones (Maximiliano Luna)

El Gobierno nacional aprobó otorgar un anticipo financiero de hasta $400.000.000.000 para la provincia de Córdoba durante el Ejercicio Fiscal 2026. La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 584/2026 en el Boletín Oficial.

La decisión, instrumentada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, responde a la solicitud presentada por las autoridades provinciales ante la imposibilidad transitoria de atender compromisos presupuestarios y amortización de deudas.

PUBLICIDAD

El mecanismo elegido por el Gobierno nacional se ampara en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que habilita al Ministerio de Economía a anticipar fondos a las provincias sobre la base de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

El monto máximo a desembolsar será determinado por la Secretaría de Hacienda, considerando la capacidad de repago de Córdoba y su participación en el régimen de coparticipación federal. La devolución del anticipo deberá realizarse dentro del ejercicio fiscal en curso, a través de retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables que la provincia percibe del Tesoro Nacional. La tasa de interés fijada es del 15 % nominal anual, que se aplicará sobre el saldo pendiente desde el desembolso hasta la efectiva devolución.

PUBLICIDAD

El decreto faculta a la Secretaría de Hacienda a definir el cronograma de desembolsos, las formas de cancelación y cualquier otra condición aplicable al acuerdo con la provincia. La administración cordobesa, por su parte, deberá afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias —establecido por la Ley N° 23.548— y en otros recursos coparticipables, hasta cubrir el monto anticipado más los intereses generados.

La provincia deberá reintegrar los fondos durante 2026 mediante retenciones automáticas sobre recursos coparticipables y a una tasa de interés anual del 15 % (REUTERS/Irina Dambrauskas)
La provincia deberá reintegrar los fondos durante 2026 mediante retenciones automáticas sobre recursos coparticipables y a una tasa de interés anual del 15 % (REUTERS/Irina Dambrauskas)

La decisión de otorgar anticipos financieros a las distintas provincias se fundamenta en la necesidad de brindar soluciones inmediatas a las dificultades de liquidez que pueden atravesar las provincias. El artículo 124 de la Ley N° 11.672 establece la obligatoriedad de reintegrar los anticipos dentro del mes de su otorgamiento, aunque el Poder Ejecutivo puede ampliar ese plazo hasta el cierre del ejercicio fiscal, previa opinión favorable del Ministerio de Economía.

A lo largo de los últimos meses, se implementaron medidas similares para otras jurisdicciones. Por ejemplo, en enero de este año, la Provincia de Entre Ríos recibió un adelanto de $220.000 millones, posteriormente ampliado, y en el mismo año se otorgaron anticipos de hasta $400.000 millones a las provincias de Santa Fe y Jujuy, entre otras, en condiciones equiparables a las de Córdoba.

La normativa establece que el anticipo se destina exclusivamente a cubrir necesidades financieras transitorias y no implica recursos adicionales de libre disponibilidad. El Gobierno de Córdoba deberá formalizar acuerdos con la Secretaría de Hacienda para precisar las condiciones de desembolso y devolución. Además, la intervención de la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General garantiza el registro y control de la operación en el marco del presupuesto nacional.

En la fundamentación del decreto, se destaca que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía tomó intervención, y que la medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

Temas Relacionados

asistencia financieracompromisos urgentesCórdobaBoletín Oficial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno avanza con la reorganización del esquema comunicacional tras los cambios en el gabinete

Desde su nuevo rol, el titular de la cartera de ministros transfirió las áreas de comunicación del Gobierno a dos nuevas secretarías presidenciales, designó autoridades y sumó dos vicejefaturas a la estructura

El Gobierno avanza con la reorganización del esquema comunicacional tras los cambios en el gabinete

Karina Milei ya empieza a pensar en las listas: las internas que se reeditan y el nuevo factor Patricia Bullrich

La secretaria general recibirá a los referentes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, mientras define el futuro del partido y las posibles alianzas

Karina Milei ya empieza a pensar en las listas: las internas que se reeditan y el nuevo factor Patricia Bullrich

Quiénes son los ganadores y perdedores en el reparto de la Coparticipación bonaerense en 2026

Infobae analizó el total de las transferencias por distintos conceptos a los 135 municipios en el primer cuatrimestre. Las comparó con lo girado por Kicillof en 2025 y en el último año de Alberto Fernández

Quiénes son los ganadores y perdedores en el reparto de la Coparticipación bonaerense en 2026

La reelección como directiva, la campaña que imagina el Gobierno y el diálogo como estrategia

Tras la salida de Manuel Adorni, el oficialismo reordenó sus prioridades y se prepara para la etapa preelectoral. La gestión como clave y el diálogo con gobernadores y aliados

La reelección como directiva, la campaña que imagina el Gobierno y el diálogo como estrategia

Guillermo Francos volvió a elogiar a Santilli y analizó el futuro del Gobierno: “El presidente va a ser reelecto”

Tras su salida de la Jefatura de Gabinete en 2025, el ex funcionario descartó la posibilidad de regresar a la gestión, pero reiteró su apoyo a Javier Milei. Además, se refirió a la salida de Adorni y al nombramiento de su sucesor: “Fue una decisión muy calibrada”

Guillermo Francos volvió a elogiar a Santilli y analizó el futuro del Gobierno: “El presidente va a ser reelecto”

DEPORTES

La romántica historia de Harry Kane y su “mejor amiga”: la foto con David Beckham que los unió cuando eran niños

La romántica historia de Harry Kane y su “mejor amiga”: la foto con David Beckham que los unió cuando eran niños

Nahuel Guzmán: “La convicción, el corazón y la conexión con Scaloni son las mayores fortalezas de Argentina”

Qué dicen las amenazas de reeditar la pelea de barras de Argentina e Inglaterra de México 86 y que podría pasar en Atlanta

Tras el triunfo de Argentina ante Suiza, Dibu Martínez ventiló uno de los pases más importantes del mercado en pleno campo de juego

La sugerente frase del presidente de la FIFA cuando le preguntaron si el Mundial 2030 tendrá 64 selecciones

TELESHOW

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

El violento episodio de Martín Salwe cuando quiso entrevistar a Tini Stoessel en el partido de Argentina vs Suiza

Emanuel Ntaka, ex Mambrú, planteó sus dudas sobre la vuelta de Popstars: “¿Sigue siendo atractivo para la juventud?”

El enojo de Nati Jota por los viajes para seguir a la Argentina en el Mundial: “De acá para allá”

El mensaje de Cofla, el actor porno argentino más famoso: “El uso de preservativo es fundamental”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky se reúne en París con la Coalición de los Voluntarios para reforzar la asistencia a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

Zelensky se reúne en París con la Coalición de los Voluntarios para reforzar la asistencia a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

El petróleo sube más de 4% tras la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz

El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

Dominga Herrera, la artesana salvadoreña que convirtió a Ilobasco en la cuna de las miniaturas de barro

El Ministerio de Educación de Guatemala invirtió 271 millones de dólares en remozar escuelas