La deuda de Nicaragua en moneda china sube a USD 196.3 millones y crece más de 2,130% en quince meses

La deuda en moneda china de Nicaragua ascendió a USD 196.3 millones en marzo de 2026 tras crecer más de 2.130 % en quince meses. (REUTERS/Colaborador)

El crecimiento de la deuda en moneda china de Nicaragua ha encendido señales de alerta en el panorama económico local. Al cierre de marzo de 2026, el saldo en renminbi ascendió a USD 196.3 millones, una cifra que representa un salto de más de 2.130 % en solo quince meses.

Este incremento coincide con la expansión de concesiones mineras a empresas de la República Popular China, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) citados por Nicaragua Investiga.

La relación entre el aumento del endeudamiento en CNY y la entrega de recursos naturales a compañías chinas ha sido señalada por organizaciones como Fundación del Río. Esta entidad denunció que más del 8,5 % del territorio nacional ha sido cedido de manera exclusiva para la explotación de metales preciosos, especialmente oro, por parte de consorcios chinos.

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Un vuelco en la estructura de la deuda pública nicaragüense

El informe del MHCP correspondiente al primer trimestre de 2026 detalla que la deuda pública total del país alcanzó USD 10,984.1 millones.

El incremento respecto al año anterior fue de USD 291.4 millones, es decir, un 2,7 %. De ese total, la deuda externa representa el 81,2 %, lo que equivale a USD 8,923.6 millones. El Gobierno Central soporta la mayor parte de ese compromiso, con USD 7,046.9 millones frente a acreedores internacionales.

La aceleración del endeudamiento en renminbi se inscribe en un cambio más amplio: la sustitución de créditos de organismos multilaterales tradicionales por financiamiento chino. El MHCP ha presentado estos recursos como soporte para proyectos estratégicos, aunque la publicación resalta que ese discurso convive con la entrega de concesiones mineras, lo que configura una doble vía de cooperación con Pekín.

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El aumento de los préstamos en moneda china y la transferencia de áreas mineras a empresas del país asiático han modificado la dependencia financiera y productiva de Nicaragua. Estos movimientos han promovido un mayor acercamiento bilateral, aunque también han generado cuestionamientos sobre la transparencia y las condiciones de los nuevos créditos.

El aumento de la deuda en renminbi coincide con la expansión de concesiones mineras a empresas de la República Popular China, según datos del MHCP. (REUTERS/Florence) Lo/Illustration

La información oficial sostiene que el endeudamiento se mantiene “dentro de márgenes de sostenibilidad fiscal”. Sin embargo, el propio informe reconoce la expansión del pasivo total y la concentración en deuda externa, especialmente con acreedores no tradicionales.

Riesgos y opacidad en los términos de los préstamos chinos

El reemplazo de fuentes de financiamiento ha introducido inquietudes sobre la falta de acceso público a los términos de los acuerdos en yuanes. Nicaragua Investiga advierte sobre el hermetismo en torno a plazos, tasas y condiciones de los préstamos chinos, lo que aumenta la incertidumbre sobre la viabilidad futura del modelo.

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La secuencia de la deuda en renminbi muestra la magnitud del cambio: USD 8.8 millones en 2024, USD 131.5 millones en 2025 y USD 196.3 millones en marzo de 2026. El aumento acompaña la expansión de la presencia china en áreas estratégicas como la minería y la infraestructura.

El salto de la deuda en moneda china refleja un cambio en la estructura financiera de Nicaragua. El país pasó de una exposición limitada a los créditos en renminbi a un esquema en el que la participación de Pekín es más visible, tanto en el ámbito económico como en la administración de ciertos recursos naturales.

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