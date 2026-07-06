Nicaragua

La deuda de Nicaragua en moneda china sube a USD 196.3 millones y crece más de 2,130% en quince meses

El saldo en renminbi - moneda china- al cierre de marzo de 2026 marca un giro en la estructura del financiamiento externo del país, en un contexto de mayor peso de acreedores de la República Popular China, según Hacienda

Guardar
Google icon
La deuda en moneda china de Nicaragua ascendió a USD 196.3 millones en marzo de 2026 tras crecer más de 2.130 % en quince meses. (REUTERS/Colaborador)
La deuda en moneda china de Nicaragua ascendió a USD 196.3 millones en marzo de 2026 tras crecer más de 2.130 % en quince meses. (REUTERS/Colaborador)

El crecimiento de la deuda en moneda china de Nicaragua ha encendido señales de alerta en el panorama económico local. Al cierre de marzo de 2026, el saldo en renminbi ascendió a USD 196.3 millones, una cifra que representa un salto de más de 2.130 % en solo quince meses.

Este incremento coincide con la expansión de concesiones mineras a empresas de la República Popular China, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) citados por Nicaragua Investiga.

La relación entre el aumento del endeudamiento en CNY y la entrega de recursos naturales a compañías chinas ha sido señalada por organizaciones como Fundación del Río. Esta entidad denunció que más del 8,5 % del territorio nacional ha sido cedido de manera exclusiva para la explotación de metales preciosos, especialmente oro, por parte de consorcios chinos.

PUBLICIDAD

Un vuelco en la estructura de la deuda pública nicaragüense

El informe del MHCP correspondiente al primer trimestre de 2026 detalla que la deuda pública total del país alcanzó USD 10,984.1 millones.

El incremento respecto al año anterior fue de USD 291.4 millones, es decir, un 2,7 %. De ese total, la deuda externa representa el 81,2 %, lo que equivale a USD 8,923.6 millones. El Gobierno Central soporta la mayor parte de ese compromiso, con USD 7,046.9 millones frente a acreedores internacionales.

La aceleración del endeudamiento en renminbi se inscribe en un cambio más amplio: la sustitución de créditos de organismos multilaterales tradicionales por financiamiento chino. El MHCP ha presentado estos recursos como soporte para proyectos estratégicos, aunque la publicación resalta que ese discurso convive con la entrega de concesiones mineras, lo que configura una doble vía de cooperación con Pekín.

PUBLICIDAD

El aumento de los préstamos en moneda china y la transferencia de áreas mineras a empresas del país asiático han modificado la dependencia financiera y productiva de Nicaragua. Estos movimientos han promovido un mayor acercamiento bilateral, aunque también han generado cuestionamientos sobre la transparencia y las condiciones de los nuevos créditos.

El aumento de la deuda en renminbi coincide con la expansión de concesiones mineras a empresas de la República Popular China, según datos del MHCP. (REUTERS/Florence) Lo/Illustration
El aumento de la deuda en renminbi coincide con la expansión de concesiones mineras a empresas de la República Popular China, según datos del MHCP. (REUTERS/Florence) Lo/Illustration

La información oficial sostiene que el endeudamiento se mantiene “dentro de márgenes de sostenibilidad fiscal”. Sin embargo, el propio informe reconoce la expansión del pasivo total y la concentración en deuda externa, especialmente con acreedores no tradicionales.

Riesgos y opacidad en los términos de los préstamos chinos

El reemplazo de fuentes de financiamiento ha introducido inquietudes sobre la falta de acceso público a los términos de los acuerdos en yuanes. Nicaragua Investiga advierte sobre el hermetismo en torno a plazos, tasas y condiciones de los préstamos chinos, lo que aumenta la incertidumbre sobre la viabilidad futura del modelo.

La secuencia de la deuda en renminbi muestra la magnitud del cambio: USD 8.8 millones en 2024, USD 131.5 millones en 2025 y USD 196.3 millones en marzo de 2026. El aumento acompaña la expansión de la presencia china en áreas estratégicas como la minería y la infraestructura.

El salto de la deuda en moneda china refleja un cambio en la estructura financiera de Nicaragua. El país pasó de una exposición limitada a los créditos en renminbi a un esquema en el que la participación de Pekín es más visible, tanto en el ámbito económico como en la administración de ciertos recursos naturales.

Temas Relacionados

NicaraguaChinaDeuda públicaMinería

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá logra consenso regional para que el etiquetado general de alimentos tenga información complementaria en español

Propuesta se incorpora al nuevo Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado General de Alimentos Preenvasados

Panamá logra consenso regional para que el etiquetado general de alimentos tenga información complementaria en español

La mesa salvadoreña se reduce: Un año de aumentos en la carne y el pan francés obliga a ajustar el menú familiar

Nuevos datos oficiales y percepciones ciudadanas muestran cómo el encarecimiento de productos básicos está transformando la alimentación diaria y elevando la economía como principal preocupación nacional

La mesa salvadoreña se reduce: Un año de aumentos en la carne y el pan francés obliga a ajustar el menú familiar

Las exportaciones salvadoreñas de electricidad suben a USD 11.9 millones hasta mayo de 2026, según el Banco Central

Las ventas externas del suministro de energía eléctrica de El Salvador avanzaron USD 4.9 millones frente al mismo lapso de 2025, mientras el volumen exportado creció 190.9% y alcanzó 5,882.5 kilogramos

Las exportaciones salvadoreñas de electricidad suben a USD 11.9 millones hasta mayo de 2026, según el Banco Central

Organizaciones de personas con discapacidad protestan en Honduras por suspensión de fondos

Representantes de organizaciones que atienden a personas con discapacidad exigen reanudar las transferencias económicas

Organizaciones de personas con discapacidad protestan en Honduras por suspensión de fondos

Expertos salvadoreños impulsan ambicioso plan para instalar sismógrafos en la costa de Acajutla

El geólogo Miguel Hernández de la Universidad de El Salvador (UES), indicó que la iniciativa usa un área piloto en la costa salvadoreña y busca reforzar la detección temprana de movimientos telúricos con una tecnología inédita en Centroamérica

Expertos salvadoreños impulsan ambicioso plan para instalar sismógrafos en la costa de Acajutla

TECNO

El reto de la IA en América Latina: Por qué el 90% de los proyectos no superan la prueba de concepto

El reto de la IA en América Latina: Por qué el 90% de los proyectos no superan la prueba de concepto

Cinco dispositivos que no debes comprar fácil en Amazon y Temu: muchos no funcionan

Microsoft despide a 4.800 empleados y Xbox se lleva la peor parte: reestructuración con IA

PlayStation cierra cuentas: aún si tienes juegos puedes perder todo si no sigues estas condiciones

Colombia vs. Suiza hora y dónde ver: lo más buscado en Google del partido del Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Zendaya no pudo pronunciar sus diálogos en el primer día de rodaje de ‘La Odisea’

La razón por la que Zendaya no pudo pronunciar sus diálogos en el primer día de rodaje de ‘La Odisea’

“Sabían lo que estaban haciendo”: Ben Kingsley y el momento en que Shakespeare probó la vocación definitiva de sus hijos

La promesa que Travis Kelce le hizo a Taylor Swift que provocó el llanto de la cantante durante la ceremonia

‘The Big Bang Theory’: Mayim Bialik revela la verdadera razón por la que audicionó tras 12 años lejos de la actuación

El hermano de Ariana Grande, Frankie, sufrió una conmoción cerebral tras un grave accidente durante una función de teatro

MUNDO

Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales

Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales

Reino Unido sancionó a científicos y entidades rusas por el desarrollo de armas químicas vinculadas al caso de Navalny

Macron llegó a Damasco como primer jefe de Estado europeo en visitar Siria desde la caída de Assad

Zelensky advirtió que la guerra con Rusia se decidirá en el espacio aéreo tras un nuevo ataque masivo contra Kiev

Rutte aseguró que los ataques rusos contra civiles ucranianos demuestran la desesperación de Putin