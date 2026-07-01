Senado: libertarios y aliados quieren sesionar el miércoles 8 para aprobar la ley de propiedad privada

La jefa oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, junto a sus pares de la UCR y del PRO, Eduardo Vischi y Martín Goerling Lara, respectivamente

Tras la no sesión del jueves pasado y un intento que fue descartado rápido para la corriente semana, los jefes del oficialismo libertario y la oposición dialoguista del Senado se juntaron ayer en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR) para intentar ir al recinto el miércoles próximo, con el fin de aprobar la demorada ley de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. No obstante, nada está asegurado.

Para que todo esto avance, los titulares de las bancadas tendrán que validar lo charlado en una reunión de Labor Parlamentaria. Según pudo saber Infobae, la misma fue sugerida para las 13 de hoy. La activación de la misma quedó en manos de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que desde el lunes recibió una solicitud formal de quien comanda La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Buenos Aires).

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En caso de consumarse la cumbre y que se ratifique el acuerdo de las últimas horas, la idea de oficialismo y dialoguistas es aterrizar al recinto a partir de las 9 del miércoles que viene -8 de julio-, con el objetivo de no terminar muy tarde y permitir a legisladores el regreso a los distritos. Un caso puntual: la tucumana Beatriz Ávila desea estar por la noche en su provincia para la vigilia, en la Casa Histórica, por el aniversario 210 de la Declaración de la Independencia. Allí estará el primer mandatario, Javier Milei.

De esta manera, y si bien se estima que habrán cuestiones de privilegio y homenajes que consumarán largos minutos, el objetivo de los senadores es terminar la sesión por la tarde. Todo esto, siempre y cuando se realice Labor Parlamentaria en las próximas horas. Además, la eventual cita tendría el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, ya en caso de un milagro, la aprobación de ascensos diplomáticos que esperan desde el inicio de la gestión libertaria, una cuestión que se convirtió en una bola de nieve en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

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El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (Prensa Senado)

En cuanto a propiedad privada, lo cierto es que la iniciativa fue desplumada por los dialoguistas. Bullrich apuró un despacho en un plenario de comisiones y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un texto final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la última versión. Otros, en tanto, hablaron de sesionar un lunes. Así es el clima de la Cámara alta.

Con las horas acotadas, podría quedar afuera la ley “Hojarasca”, que elimina una serie normas vetustas y ya tiene el visto bueno de Diputados, por lo que quedó al filo de la sanción. Los aliados ya le habían avisado a Bullrich que, de los proyectos que pretenda el Ejecutivo, irían con uno por sesión. Para este caso en particular no había objeciones para hacer una excepción, pero prefieren no arriesgar con los tiempos y el compromiso de terminar un potencial encuentro más temprano de lo habitual.

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Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

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Durante el convite de ayer -finalizó pasadas las 17- marcaron presente, además de Bullrich -se retiró antes-, los presidentes de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling Lara (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes); de Encuentro Misionero, Carlos Arce; y la legisladora radical Mariana Juri (Mendoza), entre otros.