Tras la salida de Adorni, los aliados especulan con la reacomodación del Gobierno antes de sesionar

La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Prensa Senado)

Tras una movida de la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, para realizar una Labor Parlamentaria -hasta anoche, no convocada- e ir rápido al recinto, los bloques dialoguistas por ahora dudan y prefieren no sesionar estos días y ver primero cómo se reacomoda el Gobierno, luego la salida de Manuel Adorni y la inminente jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

La situación ocurre cuando el vínculo de los aliados y Bullrich no es el mejor y, por eso, diversas bancadas reactivaron los canales paralelos con Balcarce 50.

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El mejor ejemplo fue la no sesión del jueves último. Que no haya habido quorum no sólo salvó a Adorni, sino que evitó un potencial papelón con la ley de propiedad privada. El proyecto que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue desplumado por los dialoguistas con el correr de las semanas e iba aterrizar al recinto con un puñado de puntos aún no cerrados, lo que hubiese derivado en una votación -en particular- incierta para algunos artículos. Desde varios bloques aliados hablaron de una “irresponsabilidad” de parte de La Libertad Avanza (LLA).

Otro dato a remarcar es que, tras los exitosos períodos extraordinarios de diciembre y febrero pasados, el oficialismo no consiguió sacar una sola ley importante de las que quiere el Ejecutivo y la bandeja de temas sin resolución pesa cada vez más. Un panorama impensado pocos meses atrás. No obstante, los dialoguistas no buscan romper el esquema creado para aprobar iniciativas, aunque prefieren, a esta altura, tener el visto bueno del Gobierno y no descansar tanto en Bullrich.

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La Libertad Avanza también quiso apurar la ley “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas y se dictaminó días atrás. Los aliados fueron precisos y dejaron en claro, tiempo atrás, que prefieren una ley de ese tipo por sesión. Recién en las próximas horas se presentarán en el Palacio los principales legisladores y, con ello, comenzará a despejarse parte del embrollo. El inconveniente de no sesionar esta semana -aún no descartado, pero difícil- es que la semana próxima tendrá un feriado -jueves 9- y, dentro de poco, se iniciará el receso de invierno. A inicios de año, los espacios friendly le avisaron a la Casa Rosada que un segundo semestre en modo pre campaña electoral implicaría actividad más lenta en el Congreso.

El senador peronista Pablo Bensusán (Gustavo Gavotti)

Para la jornada de hoy y mañana sí habrá movimiento en comisiones. Por caso, la de Acuerdos analizará hoy y mañana un nuevo lote de pliegos judiciales. Ambas reuniones comenzarán desde las 11. A la misma hora de esta jornada se iba a juntar la bicameral del Niño. Se suspendió. Es otra área que trajo más problemas que soluciones desde inicios del año pasado, con un concurso que empujaron kirchneristas, peronistas y algunos aliados después frenado por libertarios y otros dialoguistas, que coparon la comisión y dejaron sin lugares a parte de la oposición de la Cámara alta.

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Hora atrás, ante un intento del oficialismo de acelerar una nueva metodología de concurso, el senador peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y la cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) lograron que la justicia federal hiciera lugar a un amparo, según las palabras del legislador, que “declaró nulo el decreto que integró de manera arbitraria” la bicameral del Niño.

“La Justicia también rechazó el argumento de que esto era una cuestión política no revisable. Cuando se vulneran la ley, los reglamentos y derechos concretos de representación, el Poder Judicial debe intervenir”, manifestó Bensusán. La primera reunión de la bicameral, ahora en manos de libertaria Vilma Bedia (Jujuy) fue vergonzosa, con un discurso leído y aplausos -no se permiten en la Cámara alta- del director de Cultura del Senado, Daniel Abate, luego corrido del encuentro por la kirchnerista Juliana di Tullio (Buenos Aires).

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En medio de la expectativa y preocupación de muchas organizaciones por este tema -como Infancia en Deuda- y un concurso que podría no contemplar parte del examen que se realizó siempre y restricciones para que participe la sociedad civil, lo cierto es que todo lo ocurrido en los últimos meses terminó de blanquear la verdadera guerra detrás de esto -como contó Infobae el año pasado- entre “verdes” y “celestes”, en referencia a los grupos que estuvieron de acuerdo y en contra -respectivamente- de la vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Tampoco debe olvidarse el escándalo que se armó en 2025 con la anterior defensora, Marisa Graham. Fue la gota que rebalsó el vaso y lo que llevó al embrollo actual: para un cargo que precisa un acuerdo de dos tercios de la bicameral y luego el aval de las dos Cámaras del Congreso, la ex funcionaria, al percibir que se acabaría su estadía, firmó un decreto para auto prorrogarse el mandato. Fue desactivado rápido. Pocos se preocuparon en ese momento por dicha situación. Y, ahora, se percibe una revancha para un organismo que, en lo político, tiene una caja para nada despreciable. Todo, bien alejado del verdadero objetivo final del proceso: la niñez y miles de personas hoy en condiciones más que vulnerables.

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