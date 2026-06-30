Política

El juicio por contrabando contra Edgardo Kueider en Paraguay entró en etapas decisivas

El ex senador nacional y su pareja, Iara Guinsel, anticiparon que no declararán a poco de que termine el proceso oral. Enfrentan una pena máxima de dos años y medio de cárcel por haber intentado ingresar con casi 200 mil dólares sin declarar

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El juicio contra el ex senador Edgardo Kueider entró en etapas decisivas
El juicio contra el ex senador Edgardo Kueider entró en etapas decisivas

El juicio contra el ex senador nacional Edgardo Kueider que se lleva a cabo en Paraguay entró en la etapa final y se espera una nueva audiencia el próximo jueves que podría ser clave para la defensa. Hasta ahora, ya se presentó toda la prueba aportada por la Fiscalía y la acusación pública está en manos de Ysrael Villalba.

La semana pasada, en la última audiencia, el testimonio final correspondió al Comisario Francisco Escobar Franco. Se trata del Jefe del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Fue quien dispuso, ante el pedido de colaboración de los funcionarios de la Aduana, la intervención de dos efectivos policiales en la zona primaria del Puente de la Amistad. Una vez en el lugar, los uniformados incautaron el Chevrolet Trailblazer en el que se trasladaban Kueider y su pareja, Iara Guinsel. En el interior se encontraron dólares, guaraníes y pesos argentinos.

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Ahora resta concluir con la de la defensa, que es poca. En la etapa siguiente se realizarán los alegatos de cierre.

Cumplidos estos pasos, el Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Asunción estará en condiciones de emitir sentencia. A Kueider y a su pareja se los juzga por contrabando en grado de tentativa. Es por haber querido ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar. El hecho ocurrió el 4 de diciembre a la madrugada. Desde entonces, ambos están en prisión domiciliaria.

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Iara Guinsel y Kueider enfrentan una pena máxima de dos años y medio de prisión por contrabando

Cuáles fueron los últimos avances

Una de las novedades de la jornada del viernes es que tanto Kueider como Guinsel adelantaron que no declararán. En la primera audiencia habían dicho que sí hablarían. Con esta decisión, el exsenador se privará de contrariar el relato que hicieron los funcionarios de Aduana del procedimiento realizado aquella madrugada en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad.

Cristian Díaz Benítez, el encargado del grupo de control nocturno aduanero, reveló ante el Tribunal que el vehículo en el que se trasladaba Kueider (una Chevrolet Trailblazer) es considerado de alta gama. Y eso llevó a que fuera detenido por perfil aleatorio.

Benítez indicó que le preguntaron al conductor (el ex senador) si tenía algo que declarar. Respondió que no. Sin embargo, observaron una mochila negra detrás del asiento. Le pidieron que la abriera. Allí encontraron los dólares, afirmó. Su relato es congruente con el que dio el comisario Escobar.

En declaraciones periodísticas, Kueider dio otra versión. “El dinero no estaba en mi mochila”, dijo y repitió que no forman parte de la causa. Cabe destacar que una de las pruebas introducidas ante el Tribunal integrado por Elsa García (presidenta), Matías Garcete y Adriana Planás fueron los videos del procedimiento que en su momento reveló Infobae. La defensa del exsenador intentó impugnar ese registro, pero no lo logró.

Los argumentos defensivos

En el proceso aún resta incorporar un par de documentos presentados por Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, los abogados de Kueider y Guinsel.

Detuvieron al senador Edgardo Kueider en Paraguay
Las autoridades paraguayas encontraron cerca de 200 mil dólares en el auto de Kueider (@Ahora_Py)

La defensa solicitó la inclusión en el proceso de cuatro documentos. El primero es el trámite administrativo por la infracción aduanera cometida al entrar a Paraguay con dinero sin declarar. El segundo es el registro judicial de ese mismo expediente.

El tercero es un pedido al Banco Central del Paraguay. El objetivo es que la autoridad monetaria emita un dictamen técnico-legal sobre el tratamiento del dinero en efectivo en circulación. En este mismo sentido es el cuarto documento: un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del país vecino en el que se describa la naturaleza jurídica del deber de declarar efectivo y su régimen sancionatorio.

Este andamiaje sostiene el principal argumento defensivo de Kueider: pasar dinero sin declarar es una infracción aduanera, pero no es contrabando, delito circunscripto al tráfico de bienes. En Paraguay la interpretación predominante es la inversa.

Concluida la instancia probatoria, el juicio pasará a la de alegatos. El primer turno corresponderá al fiscal Villalba. Luego, la defensa tendrá la posibilidad de contestar y rebatir.

El exsenador y su pareja llegaron al juicio cumpliendo prisión domiciliaria. Estuvieron en tres lugares distintos a lo largo de un año y medio de detención. En caso de una condena, este lapso deberá ser tenido en cuenta a la hora de calcular la pena. El contrabando en grado de tentativa tiene una estimación máxima de dos años y medio de detención.

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