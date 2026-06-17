Milei recibió en Olivos a las autoridades del Banco Mundial tras la concesión de la garantía por USD 2.000 millones

El presidente Javier Milei se reunió con autoridades del Banco Mundial en la quinta de Olivos

Tras la aprobación del paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda con bonistas privados que tiene que enfrentar el Gobierno, el presidente Javier Milei recibió en la quinta de Olivos a las autoridades del Banco Mundial que se reunieron, en primera instancia, con el ministro de Economía, Luis Caputo.

A las 17, visitaron el mandatario la vicepresidenta de la entidad, Susana Cordeiro Guerra; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos. Junto a Milei también asistieron Luis Caputo y el canciller, Pablo Quirno.

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Si bien mantienen en total hermetismo el contenido del intercambio, Infobae entrevistó a Susan Cordeiro Guerra en la previa, quien postuló que la garantía concedida por el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) implica “un puente para que acceda al mercado de capitales”. “Es una ruta alternativa para que Argentina acceda a los mercados de capitales. Es un momento, donde hay un profundo impulso reformador, y donde puede haber un tremendo impacto”, argumentó.

La operación aprobada cubrirá el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial; también permitirá reducir los costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública. “Aquí es donde el Banco tiene el mayor valor agregado. Entonces, creo que es esencialmente una manera diferente, a la manera convencional en que hemos pensado sobre el acceso a los mercados. Y ofrece una ruta alternativa a ese camino”, precisó Cordeiro Guerra.

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El presidente Javier Milei y la Vice del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra

Se trató de la única actividad oficial de la semana del Presidente que transita días complejos debido a la polémica que gira en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Ajeno a la presión de los aliados y a las críticas de la oposición, que aspiran a interpelar a Adorni en el Congreso para debatir una potencial moción de censura que le permita removerlo del cargo, el mandatario se recluye en la quinta de Olivos y resiste los embates contra su ministro coordinador.

En la previa a la reunión con Milei, las autoridades del Banco Mundial tuvieron una primera parada en el quinto piso del Palacio de Hacienda, en una reunión con Luis Caputo, donde analizaron la implementación de la garantía y el cronograma financiero. En representación del Poder Ejecutivo participaron además el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

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La reunión inició a las 15 y se extendió por 45 minutos. Allí, repasaron el estado de las negociaciones, y definieron los paso a cumplir luego de la aprobación de la garantía. “La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos”, celebró el ministro desde su cuenta de X, luego del encuentro.

Como contó este medio, las autoridades valoraron las reformas del programa económico que impulsó la administración libertaria y respaldaron la estrategia del equipo económico. “La gente responde a los resultados. Los resultados son muy claros. Hablan por sí mismos. Y el éxito genera éxito. Creo que la gente responderá a que los precios están más bajos, responderá a los resultados que están ocurriendo en la economía", destacó la Vicepresidenta en la previa.

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Aunque la última vez que el Banco Mundial otorgó una garantía a la Argentina la experiencia resultó negativa para el organismo, la vicepresidenta sostuvo que el gobierno de Milei “ha sido diferente”. “Se ve cuánto se ha logrado en estos primeros dos años, y constituye una base muy sólida para pensar en cómo podemos maximizar inversiones en sectores de capital intensivo. Sectores como la minería, los agronegocios o la energía, y llevar ese mismo modelo a sectores más intensivos en mano de obra, donde podemos tener un crecimiento amplio con más empleos", destacó Susana Cordeiro Guerra.