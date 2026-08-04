Las transferencias de la Nación a las provincias cayeron más de 80% con respecto a 2023

La Pampa es la provincia que presenta la menor caída en transferencias automáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las transferencias no automáticas desde la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires continúan muy por debajo de los niveles registrados en el gobierno anterior. En el acumulado de enero a julio de 2026, estos envíos se ubicaron 83,2% por debajo, en términos reales, del mismo período de 2023.

La contracción alcanza a la totalidad de las jurisdicciones, aunque con diferencias significativas. La Pampa es la provincia que presenta la menor caída, con un retroceso del 36,2%, y es la única cuyo descenso es inferior al 50%, según detalló Politikon Chaco.

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En el otro extremo, siete provincias registran desplomes superiores al 90% respecto de igual período de 2023. El caso más pronunciado es el de La Rioja, donde las transferencias no automáticas se redujeron 99% en términos reales.

También figuran entre las jurisdicciones con mayores recortes Santiago del Estero (-95,4%), Formosa (-94,6%), Río Negro (-94,1%), Santa Cruz (-92,7%), Buenos Aires (-92,4%) y Tierra del Fuego (-90,8%).

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Por debajo del promedio nacional, se ubicaron Salta (-82,3%), San Luis (-81,3%), Santa Fe (-78,9%), Neuquén (-73,1%), Mendoza (-71,1%), San Juan (-70,6%), Córdoba (-69,9%), Corrientes (-68%), Entre Ríos (-62,6%), Misiones (-59,9%), Chubut (-56,1%), CABA (-54,9%), Jujuy (-54,8%) y Catamarca (-54,6%).

En tanto, en los primeros 7 meses de 2026 las transferencias no automáticas totalizaron $738.201 millones, presentando una baja real interanual del 62,8% contra igual período del 2025. De este modo, se trata del peor período enero-julio peor desde, por lo menos, el año 2005.

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“Del total distribuido, Buenos Aires (20,1%), CABA (12,7%), Entre Ríos (8,0%), Córdoba (7,1%) y Santa Fe (6,2%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Río Negro y La Rioja son las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,7% del total entre ambos)“, indicó Politikon.

Las partidas se concentraron principalmente en tres conceptos. El primero fue Universalización de Jornada Extendida, que representó el 26% del total, con $194.699 millones distribuidos entre 19 distritos. Le siguieron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que explicaron el 20% de los envíos, con $151.000 millones destinados a 14 provincias, y las transferencias a cajas previsionales provinciales, que concentraron el 18% del total, con $133.167 millones para ocho provincias. El 35% restante, equivalente a $259.335 millones, correspondió a otras actividades.

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En cuanto a los ATN puntualmente, estos mostraron un alza del 12,1% real contra igual periodo del 2025. El Fondo ATN recaudó $690.851 millones, de los cuales se distribuyó el 21,9%, una proporción levemente superior a la registrada en igual lapso de 2025 (19,1%).

No obstante, el nivel de ejecución sigue por debajo del observado en 2022, cuando había alcanzado el 33,5%, el porcentaje más alto para este período en los últimos años. De esta manera, el saldo sin distribuir asciende a $539.851 millones.

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Entre las provincias que recibieron mayores aportes, Misiones encabezó el ranking con $20.000 millones. Le siguieron Entre Ríos ($15.000 millones); Corrientes y Mendoza, con $14.000 millones cada una; Neuquén ($12.000 millones); Catamarca ($11.500 millones); Salta ($11.000 millones); Jujuy, San Juan y Chaco, con $10.000 millones cada una; Santa Fe ($8.000 millones); Chubut ($6.500 millones); Córdoba ($5.000 millones); y Santa Cruz, que cerró la lista con $4.000 millones.

Es importante mencionar también en este contexto que entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, las provincias ajustaron su gasto, principalmente en 2024, con una caída real del 24%, seguida de una recuperación moderada en 2025 y 2026.

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Según un informe del IERAL, el 38% de este ajuste fiscal se debió a recortes del Gobierno nacional en transferencias discrecionales, que disminuyeron un 66%, mientras que el 62% restante respondió a decisiones provinciales, especialmente en gasto corriente (51%) y de inversión (74%). En total, el gasto provincial cayó un 10% real, frente a una reducción del 32% en el gasto nacional.