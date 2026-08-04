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Las transferencias de la Nación a las provincias cayeron más de 80% con respecto a 2023

En los primeros siete meses del año se registró un fuerte ajuste respecto del mismo período de hace tres años. Nueve jurisdicciones sufrieron recortes superiores al promedio nacional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Pampa es la provincia que presenta la menor caída en transferencias automáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las transferencias no automáticas desde la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires continúan muy por debajo de los niveles registrados en el gobierno anterior. En el acumulado de enero a julio de 2026, estos envíos se ubicaron 83,2% por debajo, en términos reales, del mismo período de 2023.

La contracción alcanza a la totalidad de las jurisdicciones, aunque con diferencias significativas. La Pampa es la provincia que presenta la menor caída, con un retroceso del 36,2%, y es la única cuyo descenso es inferior al 50%, según detalló Politikon Chaco.

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En el otro extremo, siete provincias registran desplomes superiores al 90% respecto de igual período de 2023. El caso más pronunciado es el de La Rioja, donde las transferencias no automáticas se redujeron 99% en términos reales.

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También figuran entre las jurisdicciones con mayores recortes Santiago del Estero (-95,4%), Formosa (-94,6%), Río Negro (-94,1%), Santa Cruz (-92,7%), Buenos Aires (-92,4%) y Tierra del Fuego (-90,8%).

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Por debajo del promedio nacional, se ubicaron Salta (-82,3%), San Luis (-81,3%), Santa Fe (-78,9%), Neuquén (-73,1%), Mendoza (-71,1%), San Juan (-70,6%), Córdoba (-69,9%), Corrientes (-68%), Entre Ríos (-62,6%), Misiones (-59,9%), Chubut (-56,1%), CABA (-54,9%), Jujuy (-54,8%) y Catamarca (-54,6%).

En tanto, en los primeros 7 meses de 2026 las transferencias no automáticas totalizaron $738.201 millones, presentando una baja real interanual del 62,8% contra igual período del 2025. De este modo, se trata del peor período enero-julio peor desde, por lo menos, el año 2005.

“Del total distribuido, Buenos Aires (20,1%), CABA (12,7%), Entre Ríos (8,0%), Córdoba (7,1%) y Santa Fe (6,2%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Río Negro y La Rioja son las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,7% del total entre ambos)“, indicó Politikon.

Las partidas se concentraron principalmente en tres conceptos. El primero fue Universalización de Jornada Extendida, que representó el 26% del total, con $194.699 millones distribuidos entre 19 distritos. Le siguieron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que explicaron el 20% de los envíos, con $151.000 millones destinados a 14 provincias, y las transferencias a cajas previsionales provinciales, que concentraron el 18% del total, con $133.167 millones para ocho provincias. El 35% restante, equivalente a $259.335 millones, correspondió a otras actividades.

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En cuanto a los ATN puntualmente, estos mostraron un alza del 12,1% real contra igual periodo del 2025. El Fondo ATN recaudó $690.851 millones, de los cuales se distribuyó el 21,9%, una proporción levemente superior a la registrada en igual lapso de 2025 (19,1%).

No obstante, el nivel de ejecución sigue por debajo del observado en 2022, cuando había alcanzado el 33,5%, el porcentaje más alto para este período en los últimos años. De esta manera, el saldo sin distribuir asciende a $539.851 millones.

Entre las provincias que recibieron mayores aportes, Misiones encabezó el ranking con $20.000 millones. Le siguieron Entre Ríos ($15.000 millones); Corrientes y Mendoza, con $14.000 millones cada una; Neuquén ($12.000 millones); Catamarca ($11.500 millones); Salta ($11.000 millones); Jujuy, San Juan y Chaco, con $10.000 millones cada una; Santa Fe ($8.000 millones); Chubut ($6.500 millones); Córdoba ($5.000 millones); y Santa Cruz, que cerró la lista con $4.000 millones.

Es importante mencionar también en este contexto que entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, las provincias ajustaron su gasto, principalmente en 2024, con una caída real del 24%, seguida de una recuperación moderada en 2025 y 2026.

Según un informe del IERAL, el 38% de este ajuste fiscal se debió a recortes del Gobierno nacional en transferencias discrecionales, que disminuyeron un 66%, mientras que el 62% restante respondió a decisiones provinciales, especialmente en gasto corriente (51%) y de inversión (74%). En total, el gasto provincial cayó un 10% real, frente a una reducción del 32% en el gasto nacional.

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