La UTEP protestará frente a las sedes de las secretarías de Trabajo del país para definir un nuevo plan de lucha

La UTEP vota un nuevo plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) convocó para este martes a una jornada nacional de asambleas en todo el país frente a los distintos ministerios de Trabajo, para debatir y organizar la resistencia frente a las políticas del gobierno de Javier Milei, con la concentración central a las 10 de la mañana en la puerta de la Secretaría de Trabajo de la Nación ubicada en la Avenida Leandro N. Alem 650.

El objetivo es votar un nuevo plan de lucha en reclamo de cuatro puntos centrales: continuidad, aumento y nuevas altas para el Salario Social; la vuelta de alimentos a los comedores y merenderos; apoyo a las unidades productivas y la reactivación de las obras de infraestructura en los barrios populares.

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La medida de hoy se realizará bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud“. La jornada se realiza en un marco de unidad entre la Unión Trabajadores de la Economía Popular, de la que forman parte organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y el Movimiento de Trabajadores Excluidos y expresiones de izquierda encarnadas en Territorios en Lucha y el Bloque Piquetero, que confluyen ante lo que los organizadores describen como “una emergencia social desbordante”.

johana Duarte, una de las organizadoras de la protesta

También hoy, las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) se movilizan hacia Plaza de Mayo en el marco de una Jornada Nacional de Protesta “contra el ajuste de Milei” y la reforma laboral.

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Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, explicó a Infobae cuáles son las urgencias que motivan la movilización: “Este 9 nos concentramos en todas las dependencias de la Secretaría de Trabajo del país para exigir la paritaria urgente para los trabajadores más humildes, aumento urgente del Volver al Trabajo —congelado en $78.000 desde que asumió Javier Milei— e incorporación inmediata de los trabajadores de la economía popular que no perciben su salario". Duarte precisó que en Argentina hay aproximadamente 11 millones de trabajadores en condiciones de cobrar ese salario, pero hoy solo 930.000 lo perciben. “La situación social en los territorios es incontenible, hoy ya familias de los barrios populares solo comen algunos días de la semana”, advirtió.

Una encuesta de Libres del Sur revela que el 86% de los hogares en barrios populares de la provincia de Buenos Aires sufren estrés económico, llevando a que el 40% coma menos para saldar deudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la UTEP sostienen que el ahogo financiero a las cooperativas, el congelamiento de ingresos frente a la inflación y el freno a las obras de urbanización responden a una decisión política de transferir recursos desde los sectores más vulnerables hacia las grandes corporaciones.

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Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, que integra Territorios en Lucha, también habló con Infobae y describió el estado de alerta permanente de las organizaciones: “Vamos a realizar asambleas frente a la Secretaría de Trabajo y a las oficinas de empleo de las diferentes provincias, porque hasta que no se resuelva la cuestión de fondo de Volver al Trabajo la incertidumbre es muchísima para casi un millón de personas”. Saravia anticipó los datos de un relevamiento que Libres del Sur realizó en barrios populares de la provincia de Buenos Aires: el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para pagar deudas. El informe también revela que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse, y que el 66% de las familias suprime comidas.

La UTEP recuerda que logró frenar los intentos de bajas masivas y la finalización del programa Volver al Trabajo, uno de los dos programas continuadores de Potenciar Trabajo, pero advierte que el ajuste contra los sectores más vulnerables no cesa. La organización señala que la economía popular nació para garantizar un piso de derechos a millones de personas excluidas del mercado formal, y que el congelamiento del salario en $78.000 desde el inicio de la gestión de Milei representa una pérdida real de poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

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Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur

De manera paralela, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) se movilizan este mismo martes hacia Plaza de Mayo en el marco de una Jornada Nacional de Protesta impulsada por las centrales sindicales. La concentración en la Ciudad de Buenos Aires está prevista para las 13 horas en Piedras y Avenida de Mayo, con marcha hacia la plaza, donde concluye la “Semana de ayuno para el despertar de las conciencias” que Adolfo Pérez Esquivel y la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común sostienen desde el 2 de junio. El cierre de la jornada será con un acto unitario frente al Ministerio de Economía. Entre las demandas de las CTA figuran la derogación de la Ley de Modernización Laboral, salarios y jubilaciones dignas, y el rechazo al ajuste en salud y educación.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario nacional de la UTEP y uno de los que hace una semana ayunan frente a la Casa Rosada, sostuvo que las consecuencias del programa económico de La Libertada Avanza son cada vez más profundas para amplios sectores de la sociedad. En ese sentido, afirmó: “El gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación y no hay límite para el ajuste”.

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Esteban Castro encabezó una huelga de hambre contra las políticas sociales de Javier Milei

También dijo que el aumento constante de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos golpean especialmente a los sectores más vulnerables. “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”, expresó.

El dirigente social también describió que: “La precarización aborda todos los pasajes de tu vida. Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.

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