Mariano Pérez se reencontró con Manu Jove tras Parense de Manos y respaldó el rumbo de Milei: “Si se hacen bien las cosas, este modelo va a continuar”

Mariano Pérez valoró la proyección internacional de Javier Milei, destacando sus encuentros con líderes como Donald Trump y Elon Musk

En una entrevista en Infobae en vivo, Mariano Pérez se reencontró con Manu Jove tras su participación en Párense de Manos y repasó su recorrido como youtuber, militante de las ideas libertarias y protagonista de la escena política digital. “Vieron cómo son ahora los tiempos de las redes, que uno tiene la posibilidad de hablar de todo, de opinar de lo que fuera, no limitarse a lo político”, sostuvo Pérez sobre el fenómeno de las plataformas digitales.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los miércoles por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, el periodista repasó sus primeros pasos en el universo libertario y el crecimiento de su canal: “En 2016 tenía 15 años. Milei era panelista en Intratables, peleándose con todo el mundo. Ahí empecé a conocer a distintos referentes de la batalla cultural, entre ellos Javier Milei, Agustín Laje, Nicolás Márquez. Yo iba a la secundaria, era una época donde se imponía un relato más progresista, apoyado en las benevolencias del Estado. Veía que la situación del país iba cada vez para peor”.

El vínculo con Milei y el salto a la política

Pérez recordó cómo el canal de YouTube que subía las primeras entrevistas a Milei se llamaba “Milei presidente” mucho antes de que el economista se lanzara a la política. “Ya desde ese momento soñábamos con un Milei en la política”, afirmó. El contacto con el ahora presidente se intensificó cuando comenzó a documentar caminatas y actos en Buenos Aires: “Me mudé en 2021. Yo apoyaba y empecé a ir a las caminatas de Milei como cualquier otro ciudadano. Me crucé a Agustín Romo, hoy diputado y gran amigo, y me dijo: ‘¿No te sirve filmar esto para tu canal?’ Empecé a documentar porque los medios no cubrían eso. Después Milei me llamó y me pidió que lo filme desde adentro en las entradas. Empezamos a hacer esas entradas ante la gente que eran muy divertidas”.

El periodista valoró la proyección internacional del presidente: “10 años después, ver a Milei reunirse con Donald Trump, con Elon Musk, con gente de las más importantes del mundo, y siendo él una de las figuras políticas más importantes, es un sueño hecho realidad”.

Pérez repasó sus orígenes como youtuber y militante de las ideas libertarias, resaltando el impacto de las redes sociales en la política argentina (Captura de video de Youtube de Mariano Pérez)

El rol del periodismo y las restricciones en el gobierno

En la mesa de Infobae a la Tarde, Pérez fue consultado sobre el vínculo entre periodismo y gobierno, en particular ante las recientes restricciones a periodistas en marchas y actos oficiales: “Entiendo que será por una cuestión de seguridad. Uno pone a veces su seguridad en riesgo para conseguir noticias, pero hay tecnologías para mostrar las cosas. No es que va a haber una pantalla negra enfrente de la marcha. Siempre terminan saliendo videos”.

Sobre la necesidad de la prensa tradicional, opinó: “Las personas que estén ahí mismo, adentro, si tienen ganas de denunciar algo o mostrar algo, pueden agarrar el teléfono y publicarlo en cualquier red social”. Frente a la pregunta por la coherencia del discurso oficialista, que reivindica la libertad pero restringe a la prensa en ciertos espacios, respondió: “Hay libertad plena para hablar de lo que se quiera. Los periodistas han dicho y hecho un montón de cosas en las que el gobierno puede estar en desacuerdo y eso no hace que los limite a hablar o a hacer cosas. Creo que debe ser por una cuestión de seguridad”.

Consultado sobre su actualidad profesional, contó: “Hoy en día me dedico a mi canal de YouTube, como siempre. Hago videos... Recién vuelvo de un viaje bastante largo, estuve en España divirtiéndome y cubriendo la realidad política de allá. Me metí en un acto de izquierda de Podemos con Irene Montero, estuvo muy divertido. Graficar la realidad política en España”.

Reformas, economía y el futuro del mileísmo

La coyuntura argentina ocupó parte central del intercambio. Ante la consulta por el cierre de la empresa Fate y el modelo económico de Milei, Pérez sostuvo: “Yo creo que al final del día eso termina beneficiando a la gente, todo el tema de las importaciones, el comerciar cada vez más libremente. Empresaurios que han vivido cazando en el zoológico con sobreprecio, con todos los beneficios de ser amigos del Estado... Si no se animan a competir y terminan haciendo estas cosas con un timing bastante particular, creo que es una cuestión más de lo que sucedió ahí y no porque Milei haga mal las cosas”.

Pérez aclaró que, aunque no está afiliado a La Libertad Avanza, apoya a Javier Milei desde lo discursivo y valora el trabajo de Karina Milei en el movimiento (Infobae en Vivo)

Interrogado sobre si considera que hay intencionalidad política, fue tajante: “Justo cuando se va a tratar la reforma aparecen todas estas cuestiones. Yo creo que tranquilamente podría ser intencional, con la finalidad de hacerle daño al gobierno. No sería la primera vez”.

Sobre su relación con el espacio libertario, aclaró: “No estoy afiliado a Libertad Avanza, pero apoyo a Milei. Es como ser hincha de River y no ser socio”. También se refirió a las Fuerzas del Cielo: “No formo parte de la toma de decisiones. Apoyo desde lo discursivo y dialéctico, pero siempre la idea es apoyar al presidente Javier Milei”.

Respecto a los límites de su apoyo, precisó: “¿Qué tendría que pasar para que le retire mi apoyo a Milei? Que salgan las cosas mal, que explote la pobreza y la inflación, que se traicionen las ideas. No es algo que vea que esté haciendo ni que crea que vaya a hacer”.

El periodista también compartió la experiencia de su exposición mediática tras una reunión en la Quinta de Olivos: “Fui como un ciudadano común a escuchar y aportar ideas en una reunión previa a la campaña. Me pidieron que hable con los periodistas, pero les dije que no podía comunicar nada oficial. No soy parte del gobierno, simplemente fui a aportar”.

El encuentro cerró con referencias a la pelea de boxeo que protagonizó con Manu Jove en “Parense de manos” y un juego sobre el mileísmo y la libertad, repasando nombres de referentes del espacio y la influencia de Karina Milei. “El trabajo de Karina es muy importante. Es la persona más importante para las ideas de la libertad, sin lugar a dudas”, subrayó Pérez.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich