Política

El aniversario de la detención de Cristina Kirchner agudiza disputas sobre el futuro del peronismo

El 10 de junio se cumple un año y el kirchnerismo organiza actos diarios en San José 1111 que culminarán con un banderazo. La Cámpora, el kicillofismo, la unidad y las estrategias frente al escenario político

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militantes militancia k casa de Cristina Kirchner san juan 1111
Militantes en San José 1111

En poco más de 10 días se cumple un año de la detención de Cristina Kirchner y el kirchnerismo en general, y La Cámpora en particular, moviliza y profundiza la interna en el peronismo.

En el marco del aniversario de la detención de la ex presidenta, la organización que conduce el diputado Máximo Kirchner lanzó una campaña denominada “Cristina Libre” y desde hace algunos días hay eventos en la puerta de su domicilio, San José 1111, donde cada una de las delegaciones territoriales del kirchnerismo se ocupa de organizar y realizar la actividad en la fecha que le fue asignada.

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La temática es el pedido de liberación de la líder, pero la actividad está liberada a cada sector. Tanto es así que el lunes irá Nuevo Encuentro y montará una especie de circo. “La idea es hacer el circo en modo de la parodia de Comodoro Py, el circo py. En vez de poner un escenario y oradores, vamos a llevar payasos y malabaristas para hacer una representación de lo que es la justicia”, explicó una fuente del entorno de Martín Sabatella, el líder de la agrupación.

Pero cada una de las secciones tuvo y tendrá su día para ir a mostrarle a la líder del kirchnerismo su devoción y su apoyo dentro de la campaña en la que buscan la liberación de CFK. “Todos los días hasta el 10 de junio”, explicaron desde La Cámpora.

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24 de marzo - La Cámpora - Exesma - Marcha
El 10 de junio habrá un banderazo en Parque Lezama (Adrián Escandar)

El final de todos estos eventos será el 10 en Parque Lezama con un “banderazo” en apoyo a CFK y se espera que la ex vicepresidenta participe como lo supo hacer en otras ocasiones enviando un discurso en modo de audio.

Pero en este movimiento los grupos del peronismo más ligados al kirchnerismo no solo buscan promover la libertad de CFK sino que, en el medio, quedará expuesta aún más la fractura que vive el peronismo entre los defensores de Cristina y el resto. “Vamos a ver quién está y quién no”, dijo un legislador nacional que milita en La Cámpora.

El apuntado en todo esto es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su agrupación Movimiento Derecho al Futuro, que hasta ahora se mantiene en un prudente silencio y a una buena distancia de San José 1111.

Para muestra de esta disputa quedó la imagen del evento en donde hablaba el gobernador bonaerense en un teatro platense y militantes K se levantaron y le reclamaron que explicara “cómo va a liberar a Cristina”; la respuesta llegó del resto de los asistentes, que empezó a cantar “Axel Presidente”.

Ilustración de Axel Kicillof tirando de un lado de un escudo peronista partido y Cristina Kirchner tirando del otro. Cielo tormentoso con rayos.
Crece la tensión entre Kicillof y Cristina Kirchner (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Están muy difíciles y en pie de guerra. Casi que no se puede hablar porque están cegados con ese tema. Nosotros creemos que lo principal es trabajar para ganarle a Milei y que lo que suceda con Cristina está en otro plano”, explicó un dirigente kicillofista de la provincia de Buenos Aires.

Esto también se traslada al interior del partido, que parece estar cambiando algunas de sus decisiones respecto del peso de CFK.

Apenas fue detenida, las reuniones que se realizaban con la plana mayor de la dirigencia comenzaron a tomar una posición que reflejaba el liderazgo de la ex senadora y su ausencia. Para ese entonces, las imágenes que surgían del interior de Matheu 130 mostraban una silla vacía, la que debería ocupar Cristina. Con el paso del tiempo, esa imagen que buscaba mostrar ‘la proscripción de la presidenta del partido’ se fue diluyendo y hoy ya casi no están.

“Tenemos que pensar el partido sin CFK y avanzar. Y ellos —por La Cámpora— tienen que concentrarse en ganar primero y después en todo lo demás. Si no ganamos, no hay banderazo que cambie la situación judicial”, agregó el dirigente bonaerense.

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