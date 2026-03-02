“¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”: el cruce de Javier Milei con Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño

En un discurso cargado de críticas y chicanas a la oposición, el presidente Javier Milei se cruzó con la Izquierda y dejó algunas frases resonantes. “¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”, dijo hacia las bancas que ocupan Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás del Caño.

Cuando el mandatario resaltaba los datos económicos alcanzados durante este último año, el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT) comenzó a cuestionar a los gritos a Milei. El jefe de Estado, lejos de ignorar los comentarios, contestó con el mismo tono que se refirió al kirchnerismo durante toda la apertura de las sesiones ordinarias.

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento”, así comenzó el cruce dirigido a la Izquierda.

El Presidente interrumpió en reiteradas oportunidades su discurso para cruzarse con la oposición (Foto: NA)

Los representantes del FIT, por su parte, continuaron enfrentando al mandatario, por lo que Milei retrucó: “¿Qué te pasa, Chilindrina Troska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Troska? Porque no la llego a escuchar”. Pese a que no quedó claro si se dirigía a Bregman o Del Plá, podría tratarse de que el jefe de Estado se haya cobrado el enfrentamiento que mantuvo con la ex candidata a presidente de la Izquierda durante el debate de 2023.

Tras los aplausos libertarios y los gritos de los bloques opositores, el Presidente continuó con su discurso, en el que refirió a los resultados de las últimas elecciones —bonaerenses y nacionales—, la baja de la inflación y volvió a cuestionar, en reiteradas ocasiones, al peronismo.

Las chicanas a los legisladores kirchneristas llegaron a los pocos minutos de comenzado su discurso. En ese momento, los referentes oficialistas comenzaron a vitorear: “‘Presidente, Presidente’“.

El jefe de Estado aprovechó esto para arremeter contra el peronismo al decir: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”. “Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos, dale”, aseguró.

En medio de la exposición sobre la Ley de Inocencia Fiscal, Milei se giró hacia los opositores y sostuvo: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”.

Antes, el mandatario se había dirigido a la oposición con tono desafiante cuando abordaba los conceptos de libertad y propiedad: “A ver, a ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedida de un robo, manga de ladrones, delincuentes; por eso tienen a la suya presa”.

Los aplausos del oficialismo y sectores aliados se escucharon a lo largo de todo el discurso de Javier Milei (Foto: Jaime Olivos)

Mientras repasaba el cuarto punto de su balance de gestión, Milei detuvo la lectura al escuchar una mención a José Luis Espert y lanzó: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo a la gente con situaciones que no tienen, además, los crudos. Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia“.

Tras esto, retomó el ítem 4 de su discurso sobre la Ley de Modernización Laboral. Para ese entonces la voz debía esforzarla por el murmullo generalizado. De esta manera, gritó: “Los campeones de los derechos de los trabajadores dejaron sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores... Y eso al margen de que se fueron de su último gobierno con una situación en la que el 30% de los trabajadores formales eran pobres“.