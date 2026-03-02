Política

“¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”: el cruce de Javier Milei con Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño

El diputado del FIT comenzó a cuestionar a los gritos el discurso del Presidente. Lejos de ignorar los comentarios, el mandatario contestó con el mismo tono con el que le habló al kirchnerismo durante la apertura de las sesiones ordinarias

Guardar

En un discurso cargado de críticas y chicanas a la oposición, el presidente Javier Milei se cruzó con la Izquierda y dejó algunas frases resonantes. “¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”, dijo hacia las bancas que ocupan Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás del Caño.

Cuando el mandatario resaltaba los datos económicos alcanzados durante este último año, el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT) comenzó a cuestionar a los gritos a Milei. El jefe de Estado, lejos de ignorar los comentarios, contestó con el mismo tono que se refirió al kirchnerismo durante toda la apertura de las sesiones ordinarias.

Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento”, así comenzó el cruce dirigido a la Izquierda.

El Presidente interrumpió en reiteradas
El Presidente interrumpió en reiteradas oportunidades su discurso para cruzarse con la oposición (Foto: NA)

Los representantes del FIT, por su parte, continuaron enfrentando al mandatario, por lo que Milei retrucó: “¿Qué te pasa, Chilindrina Troska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Troska? Porque no la llego a escuchar”. Pese a que no quedó claro si se dirigía a Bregman o Del Plá, podría tratarse de que el jefe de Estado se haya cobrado el enfrentamiento que mantuvo con la ex candidata a presidente de la Izquierda durante el debate de 2023.

Tras los aplausos libertarios y los gritos de los bloques opositores, el Presidente continuó con su discurso, en el que refirió a los resultados de las últimas elecciones —bonaerenses y nacionales—, la baja de la inflación y volvió a cuestionar, en reiteradas ocasiones, al peronismo.

Las chicanas a los legisladores kirchneristas llegaron a los pocos minutos de comenzado su discurso. En ese momento, los referentes oficialistas comenzaron a vitorear: “‘Presidente, Presidente’“.

El jefe de Estado aprovechó esto para arremeter contra el peronismo al decir: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”. “Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos, dale”, aseguró.

En medio de la exposición sobre la Ley de Inocencia Fiscal, Milei se giró hacia los opositores y sostuvo: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”.

Antes, el mandatario se había dirigido a la oposición con tono desafiante cuando abordaba los conceptos de libertad y propiedad: “A ver, a ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedida de un robo, manga de ladrones, delincuentes; por eso tienen a la suya presa”.

Los aplausos del oficialismo y
Los aplausos del oficialismo y sectores aliados se escucharon a lo largo de todo el discurso de Javier Milei (Foto: Jaime Olivos)

Mientras repasaba el cuarto punto de su balance de gestión, Milei detuvo la lectura al escuchar una mención a José Luis Espert y lanzó: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo a la gente con situaciones que no tienen, además, los crudos. Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia“.

Tras esto, retomó el ítem 4 de su discurso sobre la Ley de Modernización Laboral. Para ese entonces la voz debía esforzarla por el murmullo generalizado. De esta manera, gritó: “Los campeones de los derechos de los trabajadores dejaron sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores... Y eso al margen de que se fueron de su último gobierno con una situación en la que el 30% de los trabajadores formales eran pobres“.

Temas Relacionados

Javier MileiMyriam BregmanRomina Del PláNicolás Del CañoFrente de Izquierda de los Trabajadores UnidadApertura de las Sesiones Ordinariasúltimas noticias

Últimas Noticias

En la Asamblea Legislativa, Javier Milei pronosticó que Cristina Kirchner “va a seguir presa porque es una chorra”

El Presidente, en cadena nacional, hizo varios frenos a la lectura para hablarle a la oposición con sarcasmo

En la Asamblea Legislativa, Javier

El frío saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel en el Congreso que omitió la transmisión oficial

Tal como indica el protocolo, la segunda al mando fue quien recibió al mandatario en el Palacio Legislativo, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

El frío saludo entre Javier

Cronología del secuestro de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que la dictadura de Maduro mantuvo 448 días como rehén

El 8 de diciembre del 2024 el uniformado fue capturado por el régimen chavista. Estuvo encerrado en el tenebroso centro Rodeo 1 durante 15 meses

Cronología del secuestro de Nahuel

El Gobierno celebró la liberación de Nahuel Gallo y exigió que ocurra lo mismo con Germán Giuliani

El canciller Pablo Quirno agradeció a las gestiones diplomáticas y a la presión internacional ejercida por aliados como Italia, Estados Unidos y la ONG Foro Penal. “Esta victoria es de todos los que lucharon por su liebertad”, dijo Patricia Bullrich

El Gobierno celebró la liberación

Cómo fueron las últimas horas de Nahuel Gallo antes de su liberación

Según se informó, el gendarme argentino salió en libertad después de más de 400 días. Había sido detenido por autoridades del régimen venezolano el 8 de diciembre de 2024

Cómo fueron las últimas horas
DEPORTES
La selección argentina femenina cayó

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

La pirueta con la que el japonés Ryoga Kida anotó su primer gol en Primera: la peculiar historia del delantero de Argentinos

Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

Los videos de los incidentes tras la derrota de Newell’s en el clásico: gases, balas de goma y destrozos en el Parque Independencia

Los mejores memes del triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s: Di María, Copetti y la paternidad en el historial

TELESHOW
La explosiva pelea entre dos

La explosiva pelea entre dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Soy muy impulsiva”

Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

El sorprendente encuentro entre Emilia Mernes y una estrella del cine porno que puso incómodo a Duki

Pachu Peña hizo reir a Juana Viale al contar que dos chicas lo confundieron con otro actor: “Una estaba alcoholizada”

Estaría confirmado el jurado del nuevo reality de Guido Kaczka: quiénes serían sus integrantes

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio obligó a cerrar

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia

La transición de Venezuela necesita que la oposición real inicie campaña electoral

Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel: al menos siete heridos cerca de Jerusalén