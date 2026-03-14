Política

El Gobierno intensifica la motosierra en el Estado y prepara nuevos recortes para finales de marzo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en la tarea. Aunque desde la cartera evitan precisar números, hay quienes hablan de cinco mil cargos

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El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger

“La motosierra no descansa”, advierten por los pasillos de Casa Rosada, en función de la tarea que interpreta desde el inicio de la gestión el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de profundizar la reducción de la planta del Estado que inició en 2023 para achicar la estructura. Si bien hay quienes evitan precisar cifras, en el oficialismo calculan al menos cinco mil bajas para el primer trimestre de este 2026, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

“Actualmente estamos analizando y trabajando con más de 10 areas/organismos, pero es un proceso constante. Además, estamos abriendo retiros voluntarios, pero preferimos evitar dar cifras porque los gremios después entorpecen el trabajo”, sostuvo ante este medio un funcionario involucrado.

En el calendario que maneja el Poder Ejecutivo figura el próximo sábado 21 de marzo como día clave en el plan de reducción que diseñó el presidente Javier Milei. Sin embargo, hablan de un organismo “grande”, del que evitan dar precisiones, en el que podrían avanzar entrado el año.

Mes a mes, el INDEC notifica un desglosado de la tarea que el mandatario le encomendó al “coloso”, como lo llama cada vez que destaca su gestión. Según datos del instituto, hasta enero de 2026, entre la administración pública nacional, cuyo acumulado es 189.709 personas, y las empresas y sociedades, la dotación total se ubica en 278.705 trabajadores. En el desglozado, figura que las entidades, empresas y sociedades disminuyeron de 125 a 123.

El jefe de Gabinete, Manuel
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado)

“Estamos avanzando con la motosierra en varios lados. El foco, sobre todo, poniéndolo en los distintos organismos”, planteó ante este medio una voz involucrada.

A pedido del presidente, Sturzenegger y su equipo, en coordinación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se dedican a realizar un seguimiento detallado de los organismos, sus estructuras y funciones con la idea de imprimirle mayor “eficiencia” al funcionamiento del Estado. En el inicio de la segunda etapa de gestión, la administración libertaria focaliza los recortes en organismos descentralizados. Entre los que figuran en carpeta y los que se avanzaron se mencionan a ANMAT, SENASA, el INTI, el INTA y Vialidad Nacional.

En paralelo, se inició un proceso de retiros voluntarios en la Dirección de Vialidad Nacional que actualmente cuenta con al menos cinco mil trabajadores, y estiman que la reducción será del 10% de la dotación, lo que alcanzaría alrededor de 500 trabajadores.

Un proceso similar se da en los Medios Públicos, donde hacia finales de febrero se puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios para la Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos que cerrará este mes. En los planes figura la necesidad de reducir algo de la planta de 2200 empleados que funcionan bajo la intervención del ex vocero de la Sociedad Rural Carlos Curci.

"La motosierra no descansa", advierten
"La motosierra no descansa", advierten en Casa Rosada (Foto: AP/Jose Luis Magana)

Como contó este medio, en diciembre, tras el vencimiento de varios contratos que no tuvieron renovación, se avanzó con la reducción de personal, pero también en la eliminación de áreas duplicadas. Hasta la actualidad, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se jacta de haber eliminado 60494 puestos, lo que implica una reducción del 36,2% en cargos superiores desde diciembre de 2023.

Como contracara, el pasado viernes el funcionario destacó en su última publicación de X el crecimiento del empleo al sostener que la economía argentina generó unos 400.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos dos años. De esta forma, intentó dejar atrás los señalamientos sobre un deterioro del mercado laboral.

Para Sturzenegger, la economía avanzó un 6,6% en el primer año de la gestión de Milei y un 3,5% en el segundo. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un crecimiento trimestral del 1%, lo que, según el ministro, ubicaría a la economía a un aumento del 20% al final del mandato.

Es que Milei llegó al poder haciendo alarde de la motosierra, elemento que sintetiza simbólicamente su idea de reducir la plana del Estado, pero además su alcance e intervención en la sociedad. Si bien en el proceso electoral de 2025, marcado por la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, se optó por limitar sus apariciones, post triunfo de octubre el oficialismo retomó su impronta. Incluso, el mandatario trabaja con una réplica de la herramienta dorada ubicada en la extensa mesa que tienen en su despacho de Casa Rosada.

Con la habilitación, Sturzenegger analiza en detalle cada área para definir un número de recortes a implementar que permita limitar la planta, pero a su vez garantizar su correcto funcionamiento. Según exponen, no hay una receta a replicar, sino que cada paso se determina en función de la particularidad de cada sector.

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