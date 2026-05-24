Política

El argentino Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF, fue premiado en Ecuador: llamó a fortalecer la integración regional

Tras recibir la Medalla al Mérito Oswaldo Guayasamín por la Prefectura de Pichincha, destacó a Infobae que la coordinación entre países es clave para mejorar los bienes públicos y las capacidades estatales en América Latina

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Un hombre en traje azul, Christian Asinelli, sonríe junto a una mujer que sostiene una medalla en una caja negra, con una pantalla azul de fondo
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, hizo entrega de la distinción a Asinelli

El argentino Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), recibió este sábado en Quito, Ecuador, la Medalla al Mérito “Oswaldo Guayasamín”, una distinción otorgada por la Prefectura de Pichincha por su aporte al desarrollo de la provincia.

Tras la ceremonia realizada el 23 de mayo de 2026 durante la sesión solemne por el 204° aniversario de la Batalla de Pichincha, el politólogo, en diálogo con Infobae, vinculó el reconocimiento con una agenda de integración regional y con los proyectos que el banco impulsa en Ecuador.

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La distinción tuvo un rasgo institucional adicional, ya que fue votada por unanimidad y Asinelli fue el único extranjero entre los homenajeados, según explicó, al relatar la ceremonia anual que la provincia organiza en el marco de la conmemoración de la batalla que se desarrolló el 24 de mayo de 1822. La prefectura de Pichincha es el gobierno autónomo cuya capital es Quito, a la vez capital de Ecuador.

El argentino Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), recibió este sábado en Quito, Ecuador, la Medalla al Mérito “Oswaldo Guayasamín”,
Christian Asinelli recibió en Quito la Medalla al Mérito Oswaldo Guayasamín por su aporte al desarrollo de Pichincha

“Para mí es un honor recibir este reconocimiento en una fecha tan importante para los ecuatorianos y para toda la región”, dijo Asinelli a Infobae. En esa misma declaración, sostuvo que la composición del ejército dirigido por Antonio José de Sucre convierte aquel episodio en una “verdadera gesta latinoamericana”.

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“Nuestro trabajo en Ecuador es muy intenso. Tenemos una cartera de proyectos de casi USD 5.000 millones”, recordó.

El directivo de la CAF explicó la actividad del banco en la provincia de Pichincha donde la entidad desarrolla una amplia labor. “En Pichincha en particular hay un proyecto de USD 41 millones que tiene una visión integral de desarrollo. Proyectos de infraestructura que son habilitantes para brindar mejores políticas públicas en salud, en riego y en temas de seguridad”.

Asinelli destacó que, aunque la medalla le fue entregada de manera individual, siente la distinción como una valoración colectiva a la institución que representa. “Si bien el reconocimiento es personal, es parte de un trabajo en equipo que hacemos desde CAF”, dijo a Infobae.

Una multitud diversa de personas aplaudiendo en las gradas de un auditorio oscuro y amplio durante una ceremonia de premiación
La Prefectura de Pichincha aprobó por unanimidad la distinción y Asinelli es el único extranjero entre los homenajeados

Christian Gonzalo Asinelli, nació en la Ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre de 1975, se desempeña desde agosto de 2021 como vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Antes ocupó cargos en el Estado argentino y en la propia entidad regional, entre ellos la subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Presidencia de la Nación entre 2019 y 2021 y la dirección corporativa de Desarrollo Institucional de CAF entre 2014 y 2017.

El funcionario argentino colocó la condecoración dentro de una lectura regional de la Batalla de Pichincha. “El ejército conducido por el Mariscal Sucre en la batalla de Pichincha tenía entre sus filas argentinos, chilenos, peruanos, entre otras nacionalidades, lo que la convierte en una verdadera gesta latinoamericana”, recordó.

Por eso, “estoy honrado por la distinción que hoy me entregó la Prefectura de Pichincha, en el 204° aniversario de la gesta libertaria del 24 de mayo de 1822”, expresó.

Christian Asinelli de CAF recibió la medalla al mérito Oswaldo Guayasamín
Asinelli junto a Pabel Muñoz, alcalde de Quito, a su izquierda

En sus declaraciones, Asinelli trasladó esa memoria histórica al presente político de la región. “Hoy es necesario no solo recordar el acontecimiento, sino seguir las distintas ‘batallas’ que tenemos en la región. Por la igualdad, por generar más capacidades en nuestros estados para que puedan entregar los bienes públicos que la ciudadanía necesita, y de esta manera fortalecer la democracia”, subrayó.

“Hoy vivimos un momento geopolítico muy particular y nuestra región tiene todas las condiciones para solucionar los problemas del mundo en materia energética, alimenticia, en minerales raros y en talento humano”, remarcó a este medio.

Y para concluir dejó una definición sobre el papel de los organismos regionales y de la cooperación entre países. “Para eso, es imprescindible trabajar más en la integración regional”, manifestó.

El argentino Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), recibió este sábado en Quito, Ecuador, la Medalla al Mérito “Oswaldo Guayasamín”,
El funcionario plantea que la región enfrenta nuevas “batallas” por la igualdad y por fortalecer capacidades estatales y la democracia

La distinción entregada al politólogo argentino reza: “El Gobierno de Pichincha ‘Libertadora Manuela Sáenz’”. “Medalla al Mérito ‘Oswaldo Guayasamín’ al señor Christian Asinelli por su aporte al desarrollo de la provincia de Pichincha”, con la firma de la prefecta Paola Pabón.

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