Política

Visita a Estados Unidos: Milei ratificó el rumbo del programa económico ante banqueros y empresarios globales

Durante una fugaz visita a Los Ángeles, el presidente expuso ante una selecta audiencia convocada por Michael Milken, un influyente inversor con acceso directo a la Casa Blanca

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Guardar
Javier Milei ratificó la marcha
Javier Milei ratificó la marcha del plan económico ante banqueros, empresarios e inversores convocados por el Instituto Milken, (Los Ángeles, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Pocas horas después de la avanzada opositora en la Cámara de Senadores, que desarmó el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad y dio media sanción a un proyecto para limitar los alcances jurídicos de los DNU, Javier Milei ratificó el curso del programa económico ante 80 poderosos empresarios, banqueros e inversores convocados por el Instituto Milken.

El presidente expuso ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Discovery Capital, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras compañías con peso mundial.

Javier Milei y los empresarios,
Javier Milei y los empresarios, banqueros e inversores que escucharon su disertación en Los Ángeles, (Estados Unidos)

“Excelente nuestro presidente @JMilei representando al país antes los más grandes inversores del mundo. Enorme admiración por lo conseguido en estos 20 meses. El interés que hay por invertir en nuestro país es inmenso!!“, posteó el ministro Luis Caputo en su cuenta oficial de X.

“Pocas personas pueden cambiar el curso de la historia y Milei es una de ellas”; sostuvo Michael Milken, cuando presentó al Presidente ante los inversores de Estados Unidos.

“Me sigue resultando impresionante el impacto que genera el Presidente entre líderes empresariales tan relevantes a nivel global”, aseguró el embajador de Argentina en Washington, Alec Oxenford, ante una consulta de Infobae.

Y completó: “Como señaló uno de los inversores presentes, el presidente Milei tiene el potencial de transformar profundamente a la Argentina, y ese éxito tendría consecuencias e impacto a nivel global".

Javier Milei y Michael Milken
Javier Milei y Michael Milken durante el encuentro que compartieron en Los Ángeles, (Estados Unidos)

Tras la exposición ante los invitados especiales de Milken, el presidente dialogó con Ryan McInerney, CEO de Visa. Milei describió su plan de gobierno y su mirada sobre el tablero internacional,

A continuación, el jefe de Estado recibió a Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, que es clave en Vaca Muerta por su decisión estratégica de apostar a la producción de energía en el país.

Y por último, para concluir su jornada en Los Ángeles, Milei dialogó con Andy Kleinman, un emprendedor nacido en Argentina muy reconocido en la industria del entretenimiento. Su actual empresa Delphi Interactive acaba de anunciar el nuevo juego de James Bond, que se conocerá en Marzo de 2026.

Javier Milei con Ryan McInerney,
Javier Milei con Ryan McInerney, CEO de Visa, Michael Milken, Luis Caputo y Alec Oxenford durante su gira en Los Ángeles, (Estados Unidos)

Antes de protagonizar la agenda económica, el mandatario almorzó con la astronauta argentina Noel del Castro, que está apoyada por Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). junto a Milei se alinearon Caputo y Oxenford.

La administración Milei acompaña el proceso que podría subir a Del Castro a un vuelo espacial privado. Sería la primera vez en la historia de la Argentina.

El Presidente se interesó mucho. Hablamos de la posibilidad de llamar a inversores en industria espacial”, comentó Del Castro cuando terminó el almuerzo.

Javier Milei y la astronauta
Javier Milei y la astronauta argentina Noel del Castro durante la reunión que mantuvieron en Los Ángeles, (Estados Unidos)

A diferencia de sus 11 viajes anteriores a los Estados Unidos, Milei llegó a la Costa Oeste en un escenario político y económico muy complejo.

Al resultado incierto en los comicios del domingo en Buenos Aires se añadió la derrota política en la Camara Alta, en un escenario económico atravesado por el aumento del riesgo país y la intervención del Tesoro para frenar la suba del dólar.

Sin embargo, Milei frente a los banqueros e inversores transmitió un mensaje optimista respecto al futuro económico y político de la Argentina.

Javier Milei flanqueado por Alec
Javier Milei flanqueado por Alec Oxenford y Andy Kleinman, tras la reunion que mantuvieron en Los Ángeles, (Estados Unidos)

Milei tenía agendado continuar hacia Las Vegas, adonde pensaba encontrarse con inversores de Turismo y la comediante Fátima Florez, pero canceló este tramo de la gira.

Al Presidente le aconsejaron evitar de ese evento teatral en la meca del juego, a cuarenta y ocho horas de los comicios en Buenos Aires, y Milei resolvió acortar su viaje por los Estados Unidos.

Milei durmió noche en Los Ángeles y el sábado a la madrugada aterrizará en la Argentina.

Temas Relacionados

Javier MileiEstados UnidosMichael MilkenLuis CaputoAlec Oxenford

Últimas Noticias

Qué pone en juego Axel Kicillof el domingo: la interna en el peronismo y el armado opositor para el 2027

El Gobernador enfrentará unos comicios que tienen una importancia sustancial para su liderazgo político, la convivencia con Cristina Kirchner y su proyecto presidencial

Qué pone en juego Axel

El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y no habrá más bajas de beneficiarios

La decisión se tomó poco antes de que el Congreso rechazara el veto presidencial e insistiera con la ley de emergencia en este sector. Qué pasará con las que ya se habían quitado

El Gobierno pausó la auditoría

Radiografía del Senado: otra jornada difícil para un Gobierno que agotó el diálogo y llega tarde

El cierre de listas para las elecciones de octubre próximo dinamitó alianzas. La Casa Rosada buscó un salvavidas para la ley que cambia la normativa de los DNU recién al mediodía de ayer, con una insólita propuesta

Radiografía del Senado: otra jornada

Axel Kicillof: “Según Milei, veníamos quince puntos atrás y ellos arrasaban, pero ahora estamos competitivos”

El gobernador bonaerense habló con Infobae antes de la veda electoral. Se mostró confiado para la elección de este domingo en la que se juega buena parte de su capital político tras haber desdoblado la elección. “Lo mejor que le puede pasar a Milei es perder la elección, no escucha a nadie”, dice. El 2027 y el futuro del peronismo

Axel Kicillof: “Según Milei, veníamos

Ley de emergencia en discapacidad: el Gobierno evalúa cómo sortear el último escollo político

Con los frentes económico y electoral convulsionados, postergarían cualquier decisión hasta el límite del plazo para la promulgación. Se analizaba judicializar o pedir que se declare nula la sesión, pero anoche cerca de Milei recalculaban

Ley de emergencia en discapacidad:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Solicitaron llevar a juicio oral

Solicitaron llevar a juicio oral a la banda de mecánicos que estafó a Horacio Pagani

Ruta del dinero K: Casación validó el cómputo de penas de Martín Báez y del ex dueño de “La Rosadita”

Qué pone en juego Axel Kicillof el domingo: la interna en el peronismo y el armado opositor para el 2027

El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y no habrá más bajas de beneficiarios

Radiografía del Senado: otra jornada difícil para un Gobierno que agotó el diálogo y llega tarde

INFOBAE AMÉRICA
La embajadora de EEUU en

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Trump y Albanese sostuvieron una conversación clave sobre minerales raros en la antesala a la Asamblea General de la ONU

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

Joe Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”