Visita a Estados Unidos: Milei ratificó el rumbo del programa económico ante banqueros y empresarios globales

Javier Milei ratificó la marcha del plan económico ante banqueros, empresarios e inversores convocados por el Instituto Milken, (Los Ángeles, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Pocas horas después de la avanzada opositora en la Cámara de Senadores, que desarmó el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad y dio media sanción a un proyecto para limitar los alcances jurídicos de los DNU, Javier Milei ratificó el curso del programa económico ante 80 poderosos empresarios, banqueros e inversores convocados por el Instituto Milken.

El presidente expuso ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Discovery Capital, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras compañías con peso mundial.

Javier Milei y los empresarios, banqueros e inversores que escucharon su disertación en Los Ángeles, (Estados Unidos)

“Excelente nuestro presidente @JMilei representando al país antes los más grandes inversores del mundo. Enorme admiración por lo conseguido en estos 20 meses. El interés que hay por invertir en nuestro país es inmenso!!“, posteó el ministro Luis Caputo en su cuenta oficial de X.

“Pocas personas pueden cambiar el curso de la historia y Milei es una de ellas”; sostuvo Michael Milken, cuando presentó al Presidente ante los inversores de Estados Unidos.

“Me sigue resultando impresionante el impacto que genera el Presidente entre líderes empresariales tan relevantes a nivel global”, aseguró el embajador de Argentina en Washington, Alec Oxenford, ante una consulta de Infobae.

Y completó: “Como señaló uno de los inversores presentes, el presidente Milei tiene el potencial de transformar profundamente a la Argentina, y ese éxito tendría consecuencias e impacto a nivel global".

Javier Milei y Michael Milken durante el encuentro que compartieron en Los Ángeles, (Estados Unidos)

Tras la exposición ante los invitados especiales de Milken, el presidente dialogó con Ryan McInerney, CEO de Visa. Milei describió su plan de gobierno y su mirada sobre el tablero internacional,

A continuación, el jefe de Estado recibió a Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, que es clave en Vaca Muerta por su decisión estratégica de apostar a la producción de energía en el país.

Y por último, para concluir su jornada en Los Ángeles, Milei dialogó con Andy Kleinman, un emprendedor nacido en Argentina muy reconocido en la industria del entretenimiento. Su actual empresa Delphi Interactive acaba de anunciar el nuevo juego de James Bond, que se conocerá en Marzo de 2026.

Javier Milei con Ryan McInerney, CEO de Visa, Michael Milken, Luis Caputo y Alec Oxenford durante su gira en Los Ángeles, (Estados Unidos)

Antes de protagonizar la agenda económica, el mandatario almorzó con la astronauta argentina Noel del Castro, que está apoyada por Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). junto a Milei se alinearon Caputo y Oxenford.

La administración Milei acompaña el proceso que podría subir a Del Castro a un vuelo espacial privado. Sería la primera vez en la historia de la Argentina.

“El Presidente se interesó mucho. Hablamos de la posibilidad de llamar a inversores en industria espacial”, comentó Del Castro cuando terminó el almuerzo.

Javier Milei y la astronauta argentina Noel del Castro durante la reunión que mantuvieron en Los Ángeles, (Estados Unidos)

A diferencia de sus 11 viajes anteriores a los Estados Unidos, Milei llegó a la Costa Oeste en un escenario político y económico muy complejo.

Al resultado incierto en los comicios del domingo en Buenos Aires se añadió la derrota política en la Camara Alta, en un escenario económico atravesado por el aumento del riesgo país y la intervención del Tesoro para frenar la suba del dólar.

Sin embargo, Milei frente a los banqueros e inversores transmitió un mensaje optimista respecto al futuro económico y político de la Argentina.

Javier Milei flanqueado por Alec Oxenford y Andy Kleinman, tras la reunion que mantuvieron en Los Ángeles, (Estados Unidos)

Milei tenía agendado continuar hacia Las Vegas, adonde pensaba encontrarse con inversores de Turismo y la comediante Fátima Florez, pero canceló este tramo de la gira.

Al Presidente le aconsejaron evitar de ese evento teatral en la meca del juego, a cuarenta y ocho horas de los comicios en Buenos Aires, y Milei resolvió acortar su viaje por los Estados Unidos.

Milei durmió noche en Los Ángeles y el sábado a la madrugada aterrizará en la Argentina.