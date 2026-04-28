Política

Río Negro: un gremio docente se opone a las auditorías médicas y pretende eliminar descuentos por ausentismo

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro reclama por un piso salarial de $2 millones para los maestros y anticipó nuevas medidas de fuerza

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gremio de docentes en Río Negro anticipó nuevas medidas de fuerza contra el gobierno provincial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro endureció las negociaciones con el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck y anunció nuevas medidas de fuerza. El sindicato reclama la suspensión de descuentos por ausentismo, rechaza las auditorías médicas para justificar faltas y exige un piso salarial de $2 millones para los docentes.

Todo comenzó luego de que, en 2024, el gobierno provincial implementó un nuevo mecanismo de fiscalización que obliga a los docentes a fundamentar sus pedidos de licencias médicas y a completar formularios para justificar sus solicitudes ante el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Desde su puesta en vigencia, disminuyó un 40% la cantidad de pedidos de licencias médicas. Pese a ello, la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro expresó su rechazo y sumó la objeción a la lista de reclamos que motivan las nuevas protestas.

PUBLICIDAD

En este contexto, el gremio resolvió intensificar las medidas y anunció un paro de 48 horas para mayo, con la posibilidad de repetir la medida otros dos días en caso de no obtener respuestas a sus demandas.

El Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, reunido en Fernández Oro, definió continuar el diálogo con el Ejecutivo provincial, pero ratificó la realización de las protestas. En las medidas de fuerza más recientes, el gobierno no dio el brazo a torcer y aplicó fuertes descuentos a los docentes que se acoplaron a los paros.

PUBLICIDAD

La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López, admitió que el objetivo del paro es doblegar al gobierno para que los convoque a una audiencia conciliatoria.

Ortiz López remarcó que el sindicato insistirá en la actualización salarial atada al índice de inflación y en la continuidad del aumento por IPC, rechazando la incorporación de sumas no remunerativas. Además, el congreso gremial definió varios reclamos que amplían el conflicto: exigió la reapertura de las mesas de trabajo acordadas en marzo, cuestionó la implementación del presentismo —al que calificó como “ilegal”.— y denunció incumplimientos en el pago de exámenes preocupacionales.

Aulas vacías-Sin clase-Paro-Docente
Los docentes exigen un piso salarial de $2 millones

El gremio también reiteró el pedido de un salario mínimo docente de $2 millones y la incorporación progresiva de sumas al básico en busca de una recomposición que impacte en los haberes remunerativos. Otro de los puntos centrales es la continuidad de la actualización por inflación. Tras las dudas expresadas por el gobernador Weretilneck, el sindicato pidió sostener el esquema y agregar un índice patagónico para contemplar las diferencias regionales.

Entre otras exigencias, el gremio reclama la derogación de las auditorías médicas, la actualización de la movilidad y la eliminación de topes en distintos ítems salariales. Anticipó, además, que avanzará con la judicialización de los descuentos que considera “indiscriminados”, buscando su devolución.

Ortiz López explicó que la fecha límite de los reclamos obedece a la urgencia del sector y que no aceptarán que las negociaciones se dilaten más allá de abril. Por último, el sindicato convocó a otros sindicatos estatales a un encuentro este viernes en General Roca con el propósito de coordinar acciones conjuntas.

Temas Relacionados

Río NegroDocentesParo docenteúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Senado activa un plenario para validar un acuerdo con fondos buitre por USD 171 millones

Debate mañana en las comisiones de Presupuesto; y de Economía. Lo insólito es que en el mensaje del Ejecutivo se habla del 30 de abril como límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”. Es decir, imposible de cumplir

El Senado activa un plenario para validar un acuerdo con fondos buitre por USD 171 millones

Fentanilo mortal: qué dice la defensa del principal acusado que continuará su indagatoria el miércoles

Ariel García Furfaro declaró durante 6 horas, sostuvo que es inocente y sembró sospechas sobre terceros. Intenta poner en dudas la sólida investigación del juez Ernesto Kreplak que lo vincula a 114 pacientes presuntamente fallecidos por ser tratados con el anestésico de HLB Pharma. Quiere que se venda ese laboratorio para indemnizar a las víctimas

Fentanilo mortal: qué dice la defensa del principal acusado que continuará su indagatoria el miércoles

FATE envió los telegramas a los últimos empleados que resistían el cierre: la trama detrás de un final tumultuoso

La histórica fabrica de neumáticos completó las desvinculaciones del grupo que seguía en conflicto. Competencia china, choque con un sindicalismo combativo y un nuevo modelo económico aceleraron el desenlace de una crisis que llevaba años

FATE envió los telegramas a los últimos empleados que resistían el cierre: la trama detrás de un final tumultuoso

El peronismo retrocede en su interna: volvió a discutir el rol de Cristina Kirchner y se aleja de un armado nacional

Unas declaraciones de la mano derecha de Kicillof generaron fuertes cruces por la situación judicial y electoral de la ex presidenta. Acusaciones y desconfianzas de ambos lados

El peronismo retrocede en su interna: volvió a discutir el rol de Cristina Kirchner y se aleja de un armado nacional

Los factores que complican los deseos reformistas de Milei y los esfuerzos por motorizar la agenda legislativa

En el oficialismo se muestran optimistas con retomar la dinámica tras el informe de gestión del Jefe de Gabinete. El impacto de las diferencias internas, el caso Adorni y el accionar de los aliados

Los factores que complican los deseos reformistas de Milei y los esfuerzos por motorizar la agenda legislativa
DEPORTES
Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha

“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

TELESHOW
Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

El show de Gladys La Bomba Tucumana en su ingreso a Gran Hermano: entró cantando cumbia y llevó empanadas para todos

Reapareció Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera de Gran Hermano, y recordó el infierno que vivió junto a él

La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán afianza su relación con Rusia mientras Estados Unidos evalúa su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán afianza su relación con Rusia mientras Estados Unidos evalúa su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

El primer ministro británico enfrenta a una votación sobre una posible investigación parlamentaria por el escándalo de Peter Mandelson

Alerta en Costa Rica: detectan ilegalidades en el 100% de la pesca inspeccionada en una de las zonas más biodiversas del país

En fotos: Así es como un exbuque de Estados Unidos se transformó en el gran enemigo de la pesca ilícita en Costa Rica