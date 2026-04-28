El Senado activa un plenario para validar un acuerdo con fondos buitre por USD 171 millones

El legislador libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Agustín Monteverde (Prensa Senado)

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado se reunirán mañana en plenario para comenzar a debatir un acuerdo entre el país y fondos buitre que implicaría un pago total de u$s 171 millones. Lo insólito del proyecto en cuestión es que, en el propio mensaje del Ejecutivo, se habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

En concreto, se estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelaría los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 al primero y u$s104 al segundo.

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Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. Los convenios incluyen una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Otro punto destacado en el mensaje que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- es que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país", es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

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Bicameral del Niño, en espera

Para las 17.30 de hoy estaba agendada la conformación de una bicameral traumática: la del Defensor del Niño. Se suspendió horas atrás. En 2025, la mayoría de eventos relacionados con este –delicado- tema terminaron con papelones mayúsculos. Primero, por la ex titular del organismo, Marisa Graham, que modificó por resolución interna para atornillarse al cargo. Esto fue adelantado por Infobae durante el penúltimo período estival.

La ex Defensora del Niño Marisa Graham

Tras varios meses, la comisión “encontró” una propuesta que, para nacer, tuvo el sorpresivo viraje de una macrista y legisladora bonaerense electa por La Libertad Avanza, que se unió al cristinismo y dialoguistas. Terminó con una postulante relacionada con la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Prosperó en un solo recinto.

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En tanto, a las 14 tomará forma la de “Control de los Fondos de La Seguridad Social”, donde oficialismo y dialoguistas tendrán mayoría cómoda. Aparecen allí, como referentes mileístas, el senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) y el diputado Lisandro Almirón (Corrientes), entre otros.

Una hora más tarde quedará conformada y con autoridades la “Permanente de La Defensoría del Pueblo”. El año pasado, esta bicameral aceleró en modo flash el mecanismo para el concurso del nuevo defensor. Para tener una referencia, el mismo actúa con plena independencia y autonomía, y su misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones públicas. Es decir, un representante colectivo.

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Eduardo Mondino fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se avanzó con su reemplazo. Todo un desafío para los legisladores que aterrizarán, de manera inminente, a la bicameral.

Atención especial acaparará la “Mixta Revisora de Cuentas”, desde las 16. Es el enlace predilecto con la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control externo -a posteriori- de los gastos del estado. Dos detalles por el lado de la Cámara alta: quien consiguió una butaca fue el ahora ex kirchnerista -y aparente peronista full time- Guillermo Andrada. Es el delegado del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y forma parte de Consenso Federal, que suma tres de 72 votos.

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El ex jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, buscaría quedar hoy como titular de la bicameral mixta Revisora de Cuentas, el enlace del Congreso con la Auditoría General de la Nación (AGN)

Hasta diciembre pasado comandó el diputado del justicialismo disidente Miguel Pichetto, que se hizo cargo de un engorroso trabajo nunca realizado por gestiones anteriores –había expedientes de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández- y dejó a la bicameral más cercana a los tiempos actuales. Esto implica una mayor lupa hacia los períodos 2024 y 2025, los de Milei.

Lo que ahora quiere el oficialismo es, con las adhesiones que dice contar, ubicar en la presidencia al exjefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). De consumarse sin inconvenientes la jornada y, después de un par de años, todo el cuerpo de la AGN –Diputados y Senado aprobaron a sus representantes en meses recientes- y la bicameral en cuestión se hallarán en pleno funcionamiento.

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