Locales gastronómicos, área VIP y coworking: cómo será la Terminal de Retiro que licitará el Gobierno

La iniciativa privada contempla una inversión de USD 79 millones y un plazo de concesión de hasta 30 años

En el marco de un proceso que busca transformar la movilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Nacional declaró de interés público la iniciativa presentada por un consorcio de empresas privadas para renovar por completo la Estación Terminal de ómnibus Retiro y convertirla en un hub intermodal de última generación. El proyecto, que prevé una inversión de USD 79 millones y un plazo de concesión de hasta 30 años, implica la intervención integral del histórico complejo de transporte, tanto en su infraestructura como en su funcionamiento, y tiene como meta modernizar sus servicios, ampliar su capacidad y consolidarlo como nodo clave del sistema de transporte nacional y metropolitano, según consta en el decreto 273/2026 publicado en el Boletín Oficial de este viernes.

De esta manera, el gobierno de Javier Milei oficializó la iniciativa del fondo para quedarse con la operación de la Terminal de Ómnibus de Retiro.

La decisión no solo busca modernizar una infraestructura que, a simple vista, arrastra décadas de abandono, sino que marca el fin definitivo de la hegemonía de TEBA S.A., la empresa de Néstor Otero (ya fallecido), que operó la terminal durante 33 años bajo prórrogas precarias y demandas judiciales.

La terminal de Retiro un símbolo de abandono Foto:HUGO VILLALOBOSzzzz

De hecho, en los últimos 20 años, este empresario operó la terminal con la concesión vencida y gracias a varias extensiones del contrato que le fueron cedidas por los sucesivos gobiernos, incluso por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

Otero, gracias a supuestas relaciones políticas poco trasparentes, manejó la terminal desde 1993, gracias a varias extensiones del contrato que le fueron cedidas por los sucesivos gobiernos, sobreviviendo a los distintos colores políticos.

El proyecto contempla inversión 100% privada para modernizar la estación de micros ubicada en plena Ciudad de Buenos Aires, y que es considerada como la más importante del país, además de construir un hotel y un centro de convenciones a cambio de una concesión por 30 años.

El proyecto contempla inversión 100% privada para modernizar la estación de micros ubicada en plena Ciudad de Buenos Aires

Un modelo de concesión

La propuesta fue realizada bajo el Régimen de Iniciativa Privada e impulsada por una Unión Transitoria conformada por Inverlat Investments S.A., Service Trade S.A., Inversiones Peirod S.A. y BV Investments S.A., responsables de ejecutar, operar y gestionar la terminal mediante un sistema de concesión onerosa.

La propuesta contempla la renovación edilicia, la incorporación de tecnología de última generación, la reorganización funcional y la creación de nuevos espacios tanto para el transporte como para actividades complementarias, como hotelería, oficinas, coworking y un centro de convenciones.

Uno de los datos distintivos del proyecto es la ampliación de la capacidad constructiva habilitada por la normativa urbanística vigente: el predio pasará de aproximadamente 30.000 m² actuales a 89.112 m² cubiertos, permitiendo sumar 17.931 m² de locales comerciales y gastronómicos, 28.919 m² para logística y encomiendas y 13.365 m² de áreas VIP y coworking.

El plan arquitectónico incluye un hotel de 8.543 m², un centro de convenciones de 1.878 m², además de 80 dársenas para buses, 390 cocheras y una plaza seca de 11.250 m².

Modernización operativa

El proyecto prevé una estrategia de ejecución por etapas a lo largo de cinco años, concebida para no interrumpir la operatividad de la terminal. Durante las obras, nunca se intervendrá más del 30% de los andenes al mismo tiempo, a fin de garantizar la disponibilidad de dársenas en horas pico. Las intervenciones de mayor impacto tendrán lugar en franjas nocturnas o de baja demanda, complementadas por vallados, señalización y rutas peatonales alternativas para asegurar la seguridad de usuarios y trabajadores.

La iniciativa busca modernizar un sistema colapsado

Actualmente, la Estación Terminal de Ómnibus Retiro recibe un promedio de 14,6 millones de pasajeros anuales, con 40.000 usuarios diarios y 360.000 servicios de buses por año. Tras la modernización, el consorcio prevé un volumen que podría alcanzar hasta 35 millones de pasajeros hacia 2055.

Además, contará con nuevos sectores para actividades complementarias, como oficinas administrativas, coworking, espacios comerciales y un hotel, lo que permitirá el uso del predio durante todo el día, ampliando su función más allá del transporte.

Impacto urbano, generación de empleo y financiamiento

El Boletín Oficial y la documentación empresarial, a la que accedió Infobae, señalan como objetivo central la integración de la terminal con el sistema metropolitano: trenes, subtes, colectivos y nuevas formas de transporte urbano.

El rediseño busca consolidar la terminal como plataforma urbana multifunción, mejorando la accesibilidad y contribuyendo a reducir desigualdades, congestión y costos relacionados con la infraestructura vial.

El impacto económico se expresa en la previsión de entre 800 y 1.500 empleos generados durante la etapa de obra y más de 1.500 empleos directos e indirectos al estar el complejo operativo, según la información del consorcio. El modelo financiero está basado en los ingresos provenientes de la explotación comercial de locales, estacionamientos, espacios logísticos, hotel y el canon a empresas de transporte, con un canon mensual estimado de $100 millones.

Proceso legal y administrativo

El Decreto 273/2026, publicado en el Boletín Oficial, declara de interés público la iniciativa tramitada a través del expediente EX-2025-96460806-APN-DGDA#MEC y bajo la Ley N.º 17.520 (concesiones de obra pública) y sus modificatorias. El acto otorga al Ministerio de Economía la potestad de conducir el proceso completo: regularización dominial, confección de pliegos, llamado a licitación y adjudicación contractual.

Según la norma, el Ministerio de Economía deberá convocar a un proceso licitatorio en un plazo de 60 días. Las especificaciones del llamado seguirán los parámetros definidos en la iniciativa aprobada. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participará en la evaluación urbanística del plan antes de la adjudicación, conforme al Convenio Específico de Cooperación del 23 de octubre de 2018.

Durante la transición, la explotación de la terminal continuará bajo el esquema precario operado por TEBA S.A., con las condiciones vigentes hasta la toma de posesión por el adjudicatario definitivo. Asimismo, se deroga el Decreto 2039/2015 y se mantienen las resoluciones relativas a la administración y el canon mensual hasta el cambio de operador.

El impacto económico se expresa en la previsión de entre 800 y 1.500 empleos generados durante la etapa de obra y más de 1.500 empleos directos e indirectos

La renovación de la Terminal de ómnibus Retiro tiene como objetivo posicionar al enclave como hub intermodal del siglo XXI, integrando servicios comerciales, logísticos y urbanos en una estructura de gran escala. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, citada en el Boletín Oficial, señaló que el proyecto “resulta adecuado en tanto establece con precisión sus características, modalidad de ejecución, ubicación geográfica y externalidades favorables” y cubre “convenientemente las necesidades del público” mediante servicios complementarios.

La modalidad de concesión garantiza que el financiamiento será provisto por el sector privado, sin necesidad de erogaciones del Tesoro Nacional, y que el canon abonado permitirá sostener la ecuación económico-financiera de la operación y sus beneficios públicos.

Los actuales 3 niveles operativos de la terminal pasarán a ser un complejo multifuncional de hasta seis niveles, con la ambición de reposicionar Retiro como el principal nodo de conectividad y motor de desarrollo económico, social y urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.