Carlos Bianco volverá mañana al país luego de su operación en Barcelona

El portavoz Augusto Costa se dirige a los medios de comunicación en una conferencia de prensa sobre asuntos políticos.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires volverá mañana al país desde Barcelona, luego de recibir el alta y la habilitación para volar.

El dirigente fue sometido a una cirugía de urgencia en España debido a un cuadro de apendicitis que sufrió durante la gira oficial que realizó la semana pasada el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en dicho país europeo.

Durante su estadía en Barcelona, Bianco brindó detalles de su cuadro de salud: “En el día de ayer por la noche (sábado) fui intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer [sábado] y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones me podía generar una peritonitis en medio del vuelo".

Y cerró su posteo: “La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país. Gracias a todos y todas por la preocupación y por los deseos de pronta recuperación”.

Filtración y polémica

Carlos Bianco y Mayra Mendoza

La operación de Bianco expuso la interna oficialista. Tras conocerse la internación de Bianco, varios intendentes que compartían un grupo de Whatsapp con “Carli” le enviaron mensajes de apoyo. Entre quienes expresaron deseos de pronta recuperación se encontraban Nicolás Mantegazza (San Vicente), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles) y Maximiliano Wesner (Olavarría). El mensaje de Mayra Mendoza, exintendenta de Quilmes, referente de La Cámpora y dirigente cercana a Cristina Kirchner se destacó por un tono diferente.

“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”, apuntó la ex intendenta de Quilmes, ahora legisladora provincial. También dirigió un reproche al gobernador bonaerense: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

El mensaje polémico de Mayra Mendoza

Fuentes cercanas a Mendoza informaron a Infobae que “alguien de ese grupo de Whatsapp giró esa captura” y la filtró a la prensa de forma deliberada. Aunque no negaron el contenido, rechazaron que la difusión provenga del entorno de la dirigente de La Cámpora. Y aseguraron: “No fuimos nosotros”.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof no tienen comunicación desde el 1 de octubre de 2025, cuando el gobernador visitó a la expresidenta en el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Desde entonces, los contactos se realizaron a través de intermediarios y la relación personal se mantiene distante. Siete meses sin vínculo directo.

La gira por Europa

Bianco acompañó al gobernador en su visita a España

La operación de Bianco ocurrió mientras formaba parte de la comitiva que acompañó a Kicillof en España. Esta delegación incluyó reuniones con Pedro Sánchez y Lula da Silva, además de la participación en un panel junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la Movilización Global Progresista.

En el foro organizado por el Grupo PES, el mandatario bonaerense denunció un deterioro generalizado en áreas clave por parte de la administración de Milei. "La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando, es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuente, también frontal la salud, la educación, la justicia social. Lo de Milei es un desastre. Y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores, que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo“, afirmó.

Discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en el marco del encuentro del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (Grupo PSE)

En su discurso, el gobernador advirtió que las consecuencias del rumbo nacional afectan no solo a Buenos Aires, sino a todo el país. "La provincia de Buenos Aires es la más grande de Argentina. Representa cerca del 40 % de la población del país. Es casi medio país“, recordó, y luego señaló que la llegada de ”uno de los líderes de la ultraderecha más extrema" modificó la dinámica de gestión tanto local como nacional.

El gobernador bonaerense subrayó que, tras el cambio de administración en la Casa Rosada, los representantes provinciales debieron adoptar una postura más firme. Kicillof sostuvo que "hemos tenido que actuar no solo con convicción, no solo con transparencia, sino con mucha decisión y mucha valentía para oponernos a esas políticas“. Explicó que los gobiernos locales no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento social y que la respuesta debe incluir tanto el auxilio material como la defensa de la justicia social y los derechos humanos.