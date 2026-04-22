El kirchnerismo amenaza con bloquear la reforma constitucional pro mercado que impulsa el Gobierno de Chaco

Jorge Capitanich, ex gobernador de Chaco

El mandatario chaqueño Leandro Zdero mandó a la Legislatura unicameral un proyecto para incorporar al texto constitucional una cláusula pro mercado. El objetivo es proteger inversiones de eventuales subas de impuestos y medidas arbitrarias.

El artículo debería incorporarse por el sistema de enmienda. Este mecanismo exige el voto unánime de la cámara. Para que avance, entonces, Zdero precisa el acompañamiento del peronismo. Pero la oposición que dirige Jorge Capitanich no está dispuesta a levantar la mano.

Ante la consulta de Infobae sobre la propuesta que remitió el Gobernador, el legislador provincial justicialista Sebastián Benitez Molas afirmó que la propuesta “parte de un diagnóstico equivocado”. “Termina siendo una salida simplista frente a problemas mucho más profundos”, agregó.

Asimismo, sostuvo que la iniciativa del gobernador Leandro Zdero de llevar a la Constitución la prohibición de crear nuevos impuestos está “en línea con el ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei”.

Benítez Mola es un hombre del riñón de Capitanich. Ingresó a la Legislatura local cuando el exJefe de Gabinete de Cristina Kirchner dejó su banca para ir al Senado. Antes, fue su secretario de Cultura en la municipalidad de Resistencia. Durante la administración de Alberto Fernández ocupó la subsecretaría de Relaciones Institucionales y Gobierno de la Nación.

Las razones de la negativa

“En el Chaco no faltan inversiones por la carga impositiva, sino porque no hay un proyecto de desarrollo productivo”, evaluó el legislador. En ese sentido, describió: “Las rutas están deterioradas, la infraestructura es deficiente, no hay acceso al crédito para invertir y el Estado provincial no genera condiciones a fin de que el sector privado crezca”.

“Mientras todas las semanas cierran empresas, se insiste con una receta que ya fracasó”, afirmó. Luego, precisó al respecto: “Bajar impuestos sin un plan integral no genera inversión ni empleo. Solo debilita al Estado y limita su capacidad de respuesta”.

El legislador puntualizó: “Si se abre el debate sobre una reforma constitucional, debe hacerse con responsabilidad y con una mirada integral. Así la venimos analizando desde nuestro espacio con el senador Capitanich. No como una imposición ideológica o una señal política de corto plazo”, contrastó. Un recorrido así “sólo obedece a un acuerdo electoral de Zdero con Milei”, agregó.

“La Constitución del ‘94 requiere ser actualizada”, reconoció. Sin embargo, alentó que sea en el sentido de ”fortalecer la calidad institucional y no para restringir herramientas públicas”.

Benítez Mola agregó que la provincia necesita “avanzar en reformas que mejoren la transparencia y el control”. En esa línea, planteó la necesidad de incorporar institutos como el juicio de residencia, la publicación periódica de información financiera y de declaraciones juradas y la regulación de la pauta oficial.

En la misma sintonía, argumentó que Chaco precisa “establecer límites al endeudamiento y criterios claros de asignación del gasto. Impulsar un modelo de gestión moderno con mayor participación ciudadana y más autonomía municipal con recursos garantizados”.

De la misma forma arguyó que sería importante avanzar en “ordenar el funcionamiento político con la unificación del calendario electoral”.

Por último, reafirmó: “Una reforma de la Constitución tiene que servir para construir un Estado más eficaz, que promueva el desarrollo productivo y que sea cercano a la gente. No para condicionarlo y dejarlo sin herramientas frente a los desafíos que vienen.”