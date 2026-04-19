Los nuevos movimientos en el Gobierno: el porqué de la reaparición de Adorni y el futuro de la interna libertaria

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni durante un acto electoral en Córdoba en 2025. REUTERS/Leandro Gomez

Viernes por la madrugada. Un importante integrante del Gobierno se encontraba en su departamento a punto de irse a dormir hasta que le empezaron a sonar las notificaciones en su teléfono. Se sorprendió por el motivo: eran avisos de que estaba tuiteando Manuel Adorni. Primero fue un emoji hacia un posteo de una usuaria anónima que lo apoyaba en su situación judicial; pero no pasó mucho tiempo para que el jefe de Gabinete, casi por memoria muscular, comenzara a responder publicaciones con su habitual tono irónico. Al menos por un instante, volvió a ser el de antes.

¿Por qué Adorni sale a realizar estos movimientos después de tantas semanas? Hasta entonces solo se había limitado a repostear o publicar mensajes protocolares y de gestión. “Estaban todos boludeando a los que me operan... me divierte”, justificó ante un interlocutor de su confianza durante esas horas de jolgorio.

Casi que fingiendo demencia, los usuarios libertarios en redes comenzaron a quejarse de que la vara con la que se le está midiendo a La Libertad Avanza es más exigente que la de los dirigentes del peronismo-kirchnerista. Uno de los ejemplos que utilizaron fue que el gobernador Axel Kicillof viajó con una extensa comitiva a España por estos días. “Él no cambió el espejo del baño. Fin” , asestó Adorni.

El jefe de Gabinete considera que las noticias sobre el avance de las causas judiciales que lo involucran ya no penetran como antes. “Acá no es opción enojarse o dejar todo. Los medios ya pasaron al lado del ridículo total”, esgrimió ante su entorno. Aunque en su entorno la mantienen en secreto, el ministro coordinador tiene intenciones de volver a mantener una agenda cargada de actividades con su Gabinete para esta semana. También está convencido de que puede salir a responder en las redes nuevamente.

Adorni tiene dos importantes fechas en su calendario: el 29 de abril se presentará en la Cámara de Diputados para brindar su Informe de Gestión y responder preguntas orales de las bancadas opositoras, mientras que el 30 de mayo es el fecha límite para presentar su Declaración Jurada, la cual será clave para conocer su evolución patrimonial. Ambas cuestiones las está preparando con su círculo más íntimo y son pocos los asuntos que extiende a otras esferas del Gobierno: en la reunión de mesa política no se tocaron prácticamente ninguno de los dos temas.

Manuel Adorni se mostró con la mesa política este viernes

A todos los actores del Gobierno les quedó claro el apoyo rotundo que le brindaron los hermanos Milei a Adorni, pese a que en una de las alas del karinismo crece la postura de que se precisa buscar un vocero (nuevo o provisorio). Está decidido que no se lo desplazará y que él tampoco presentará su renuncia. Ni siquiera si el juez Ariel Lijo lo llama a indagatoria. Fuentes judiciales afirman que es muy probable que esto ocurra en mayo, una vez que terminen de declarar la mayoría de las personas convocadas por el fiscal Gerardo Pollicita.

En un sector del círculo presidencial ya no esconden sus sospechas: la celeridad de la Justicia para avanzar en las causas judiciales contra Adorni no se va a interrumpir en lo inmediato. “El mensaje es que lo quieren afuera”, marcan. Otros operadores judiciales del oficialismo relativizan que esa dinámica pueda continuar mucho tiempo más. “Esto va a ir mermando en el tiempo porque los pliegos van a ir avanzando y ya estamos estableciendo más diálogos”, afirman. Un libertario dice que por primera vez desde que comenzó el proceso judicial, el Gobierno pudo enterarse ciertos datos de las declaraciones antes que los medios.

El oficialismo está trabajando en lo que podría ser un segundo envío de pliegos de jueces federales. Si fuera por Juan Bautista Mahiques, los enviaría cuanto antes, pero entre los estrategas políticos de La Libertad Avanza impera la lógica de que primero deben terminar de gestionarse las adhesiones del primer paquete de 62 vacantes que fueron remitidos al Senado. Hasta ahora la sintonía entre el ministro judicial y los Menem viene siendo fluida. Fruto de ese trabajo, los Milei lo invitaron a la delegación oficial que viajó a Israel este fin de semana.

Los movimientos subterráneos del oficialismo también se están dando en el Consejo de la Magistratura, el ámbito que nombra y controla a los jueces federales de todo el país. Este miércoles hubo una reunión en la que se aprobaron el envío al Poder Ejecutivo de diversas ternas para cargos judiciales. De todas ellas, hay un interés supino por seis de ellas: los jueces de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal números 2, 4, 5 y 6 (que tiene tres cargos). Aun así, la expectativa mayor está en el avance del trámite de los cuatro lugares vacíos en la Cámara Federal de Casación y cuatro juzgados de primera instancia.

Juan Bautista Mahiques y Martín Menem. REUTERS/Agustin Marcarian

Esta semana habrá elecciones en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), el cual puede tener algún tipo de impacto para cuando a fin de año se tengan que elegir representantes de la abogacía para el Consejo de la Magistratura. En el Gobierno afirman que no están participando formalmente con ninguna lista. “La orden fue no apoyar ni participar porque queremos eliminar las matrículas en un futuro”, afirmó a Infobae una fuente libertaria de la Ciudad.

Hacia el fin de la semana ocurrieron novedades en el distrito porteño. Este viernes, minutos antes de que se llevara a cabo la reunión de mesa política, La Libertad Avanza realizó una reunión con autoridades del partido y legisladores electos por la Ciudad. Hubo dos novedades: Karina Milei ratificó que no habrá acuerdo con el PRO y que la lista será completamente violeta; la otra es que fue fotografiada con Patricia Bullrich.

¿Tábula rasa? El bullrichismo lo sintió como una suerte de parate a las confrontaciones que había entre ambas partes. Su entusiasmo por esta nueva concertación es tal que miran con total optimismo al 2027: “Vamos por todo. Vamos a gobernar la Ciudad”. Pese a que la jefa de bloque en el Senado es la figura más competitiva que tiene LLA, cerca de Karina ponen paños fríos a que haya definiciones de candidaturas. “Se apuran. Falta muchísimo”, asegura una importante fuente. De cualquier manera, pareciera ser un acuerdo entre los dos sectores de que Adorni ya no participa entre los posibles ternados para la elección porteña.

Karina no suele regalar este tipo de gestualidades a figuras libertarias que fueron previamente criticadas. Cabe la duda de si esto es posible de replicarse para el caso de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de dirigentes y figuras digitales que se referencia en el liderazgo de Santiago Caputo.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sonríe mientras dialoga con referentes de La Libertad Avanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una reunión de trabajo.

No es menor que la diputada nacional Lilia Lemoine, quien busca imponer qué debe respaldarse o no al interior de La Libertad Avanza, le haya hecho la cruz a Daniel Parisini, mejor conocido como “el Gordo Dan”, el máximo referente que tiene el libertarianismo en redes. La sucesión de idas y vueltas entre ambos puede verse en redes.

Lo que mucho se preguntan en ese entorno es cuándo se rompió el vínculo entre ambas esferas. El disparador de la discusión en este caso fue la queja de los caputistas contra el armador karinista en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Pero eso ya había ocurrido cuando los cielistas fueron marginados de los lugares de relevancia en las listas electorales del año pasado.

Una fuente libertaria afirma que a Lemoine no le terminan de cerrar los vínculos pasados que tienen algunos de sus referentes y que, por ese motivo, apunta contra ellos pese a tener cercanía ideológica. “Yo quisiera que fueran más y se los escuchara más, que los infiltraran menos”, le respondió ayer a una usuaria.

Los militantes inorgánicos (y no tanto) salieron a apuntar contra Pareja a comienzos de semana luego de que se diera a conocer que una fiscalía llamó a declarar a tuiteros que publicaron su teléfono en las redes y con ello le llegaran amenazas varias. La denuncia fue presentada en la Justicia en septiembre del año pasado, luego de la derrota bonaerense que ese sector le facturó al armador.

En el parejismo se quejan de que los cielistas salieron a exteriorizar el conflicto: “Esto se debería haber resuelto puertas adentro”. Pareja no hablará en los medios al respecto. No quiere ni tampoco lo precisa porque sabe que tiene el aval de su jefa política. Es distinto el caso del Gordo Dan. “Habló porque no le quedaba otra. No podía hacerse el boludo. El lunes lo corrió Rebord [apareció en su programa con la remera de Las Fuerzas del Cielo solidarizándose porque no podían criticar la conducción del karinismo] y lo de la denuncia no se podía ocultar”, afirma una fuente inobjetable.

El Gordo Dan no le pidió permiso a Santiago Caputo para hacerlo, pero en su canal de streaming, Carajo, se han encargado de no ser tan reactivos como les hubiera gustado para cuidar a su líder político. “Lo que quieren es que nos enojemos y mandemos todo a la mierda. Pero no va a pasar. Dan le respondió sin faltarle el respeto y lo hizo para contener a su propia militancia. Le sirve a La Libertad Avanza esto porque si no estuviera él, muchos se hubieran ido a la mierda”, explican.

Lilia Lemoine (Gustavo Gavotti)

Aunque la pelea digital parece superflua, se trata de una forma por la cual se manifiestan posturas de un lado y del otro sobre el poder. Más precisamente, del poder de las redes. “No digo que sea todo, pero fue indispensable para que Javier ganara en 2023. Si no estaba Kikuchi, ganaba igual. Si no estaba Dan, seguramente no”, afirman en el santiaguismo. La lectura es diametralmente opuesta en el lado contrario: “Creo que es ese el problema que tienen. Realmente piensan que se ganó por ellos y no por el 1”.

Al día de hoy no hay previsiones de que Santiago Caputo pueda irse del Gobierno. Hay un funcionario del Gobierno que promueve una salida en combo con Adorni para cuando se precise realizar un eventual relanzamiento de la gestión.

En el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, donde tiene su despacho el asesor presidencial, se mantienen estoicos esperando a que suceda lo que tenga que suceder con la interna. Por esos chats circuló la conocida escena de Dr. Strange en la película Avengers Endgame, donde analiza el margen de victoria que los superhéroes tenían en su pelea contra los villanos: “Hay 14.000.065 finales... y solo ganamos en uno”.

El limbo en el que se encuentra el asesor presidencial genera incertidumbre sobre la marcha de la política en el Gobierno. “Si pasa y la economía no repunta yo voy a empezar a recomendarle a mis clientes comprar contratos de dólar futuro”, afirma a Infobae un portfolio manager de un banco.

En la administración libertaria creen que tienen margen de mejora: ven que la inflación de abril dará a la baja y que la recaudación de marzo será sustancialmente mejor que la del mes anterior. “Nosotros vemos margen de mejora para la gestión. Pero tiene que darse sí o sí sobre la base de la economía, porque lo de Adorni fue una bomba neutrónica sobre la credibilidad de la gestión”, indica un colaborador del oficialismo, que afirma que es la primera vez que la gestión está midiendo mejor en votantes históricos de Juntos por el Cambio que en los de La Libertad Avanza.