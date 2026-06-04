El Gobierno se inclina por no darle una PASO al PRO más allá de lo que ocurra con el debate en el Congreso

Mauricio Macri está reconstruyendo al PRO, mientras en La Libertad Avanza piensan en cómo competir el año que viene (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión por el futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) recién está comenzando en el Congreso, pero en el Gobierno ya anticipan que, independientemente del resultado de ese debate, La Libertad Avanza tiene decidido competir en soledad en el 2027 y no aceptaría una interna con el PRO, que busca mantener viva esta herramienta, mientras Mauricio Macri intenta recuperar a sus votantes.

La denominada reforma política, la cual contempla varios cambios sobre el sistema democrático actual, se convirtió en prioridad para el oficialismo, a pesar de que no cuenta con el respaldo del resto de los bloques tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que dificulta su tratamiento.

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Las autoridades nacionales quieren que esta iniciativa se convierta en ley en los próximos días y, preferentemente, antes de que inicie el Mundial de Fútbol, por lo que comenzaron con las negociaciones para lograrlo.

Si bien en el último tiempo los libertarios se mostraron abiertos a consensuar modificaciones en el proyecto, la idea sigue siendo que las primarias se eliminen definitivamente y no que se vuelvan a suspender o se conviertan en optativas, como reclaman incluso sus aliados.

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La reforma polítia comenzará a tratarse en el Senado

Uno de los funcionarios que está detrás de esa meta es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien viene conversando con diferentes gobernadores sobre este tema, por el momento sin demasiado éxito.

De hecho, el martes pasando, antes de ingresar a la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se encontró con varios mandatarios provinciales, atendió a la prensa y defendió la eliminación de las PASO.

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El “Colo”, que a pesar de formar parte del Gabinete nunca se fue del PRO, remarcó que “la gente no quiere votar tantas veces” y que este sistema le cuesta al Estado alrededor de 250 millones de dólares.

Esta misma posición tiene el resto de la mesa política, integrada además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

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“Tenemos que hacerles entender a los gobernadores que las primarias son muy caras y que, además, no sirven para nada. Tampoco tiene sentido hacerlas optativas, porque el gasto seguiría estando igual, y es plata que sale del impuesto de los argentinos”, criticó un miembro de ese grupo.

La mesa política fijó el rumbo legislativo

En este sentido, el referente del oficialismo también apuntó contra el macrismo por no apoyar la iniciativa y adelantó que, si finalmente las PASO se mantienen, el Gobierno tampoco estaría dispuesto a someterse a una interna entre los dos espacios.

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“Es lo que ellos tienen en mente, pero nosotros vamos a ir solos, con candidatos propios en todo el país. Si en algún lugar se llega a un acuerdo será en el marco de una alianza común, pero con una sola lista”, advierten en Balcarce 50.

En el entorno de Macri, en tanto, explican que el ex mandatario solamente está intentando “fortalecer al PRO para llegar fuertes a las elecciones del 2027″, pero que todavía no tiene definido si va a competir, y menos si pedirá hacerlo dentro de un frente con La Libertad Avanza.

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“Que piensen lo que quieran en la Casa Rosada, están en su derecho. Pero, ¿una interna de qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Son preguntas que todavía no tienen respuestas", manifestó una persona cercana al ex jefe de Estado.

Macri en uno de sus recientes actos

En diálogo con este medio, otro de los integrantes de la mesa política subrayó que aún “no se empezó a analizar este tema” en el interior del Ejecutivo, pero relativizó el peso que pueden llegar a tener los aliados.

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“Por como yo lo veo, el PRO hoy puede tener 5 o 6 puntos que, si queremos ganar en primera vuelta, los vamos a necesitar, eso está claro. Ahora, ese es el escenario actual. Mientras más se acerquen las elecciones, más va a jugar el voto útil y ahí esos 5 puntos pueden terminar siendo dos, porque una parte del electorado va a optar por la boleta que le pueda ganar al kirchnerismo”, argumentó.

Tal como precisó Infobae, quienes llevan adelante la estrategia electoral en la Casa Rosada, con Karina Milei a la cabeza, ya están pensando qué hacer de cara al 2027, aunque el plan no será muy diferente al de las veces anteriores: presentarse solos en varios distritos y tener acuerdos específicos únicamente en distritos en los que el partido esté más débil.

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