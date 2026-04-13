Los gestos de Karina Milei en respaldo de Manuel Adorni tras los últimos movimientos en la causa judicial

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada

A casi un mes de la polémica por los vuelos y la adquisición de las propiedades, que desembocó en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo lanza constante gestos para blindar al funcionario y se esperanza con la resolución del caso. Este lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ensayó una serie de acciones en respaldo del referente libertario de su riñón que dejó un acumulado de fotos en consencuencia.

Esta mañana, la menor de los Milei se reunió en Casa Rosada con el ministro coordinador en la previa a la actividad que protagonizaron en el Instituto Malbrán, en la que recorrieron un laboratorio que se integrará a la red mundial de máxima seguridad para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo. También estuvo presente el ministro de Salud, Mario Lugones.

Luego del acto cerrado, los funcionarios volvieron juntos al Palacio de Gobierno y se mostraron, desde el salón de los Bustos, ante la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo que interpretó la Marcha de las Malvinas en el Patio de las Palmeras y luego en el exterior, frente a Plaza de Mayo.

La colección de retratos que busca ratificar, una vez más, al ministro coordinador en su cargo llegó luego de que las dos mujeres policías acreedoras de Adorni testificaran este lunes en el marco de la causa y confirmara ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Instituto Malbrán

“No va a haber nada nuevo en la causa. Se va a planchar”, vaticinó un importante funcionario a Infobae luego de que Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio declararan en Comodoro Py durante tres horas.

El miércoles será el turno de las a otras dos testigos, las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito, sobre la calle Miró. Como contó este medio, el funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

Sin conferencias desde el 26 de marzo, en la que intentó explicar su situación judicial, es el propio presidente Javier Milei el que se presenta naturalmente como el vocero del Gobierno Nacional que atravesó semanas complejas. En su última entrevista para la TV Pública, el libertario sostuvo que se trata de un “maravilloso jefe de Gabinete”, y recordó su victoria electoral en representación de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires.

La gestualidad parece ser colectiva. Con Javier y Karina Milei a la cabeza del blindaje, los ministros desfilan por las oficinas de la Jefatura de Gabinete en la planta baja de Casa Rosada y posan junto al funcionario en cuestión. El próximo 29 de abril, Adorni deberá asistir a brindar su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados y lo hará con la presencia del mandatario en el recinto.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich

Asimismo, hay coincidencia sobre la “calma” con la que lo observan por estos días, a excepción de la titular de la bancada de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien aseguró que lo vio “tocado” cuando pidió respetar “el principio de inocencia”. “Hace días no se ven. No sé de dónde lo sacó. Es obvio que vio sangre y se tiró de cabeza”, se pregutaron desde el entorno de Adorni.

Lo cierto es que este semana se repetirá el retrato con la secretaria general, pero con otro escenario: el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Este jueves, volverán a mostrarse juntos en una actividad que podría incluir también al titular de YPF, Horacio Marín. Para el viernes, con la partida de los hermanos Milei rumbo a Israel, será Adorni el que encabece la reunión de mesa política prevista para las 12.

Durante el transcurso de la semana, el Poder Ejecutivo se prepara para enviar al Congreso Nacional la reforma política, y a posterior, la reforma del Código Penal con la que esperan abrir una instancia de debate con los bloques opositores. De esta forma, aspiran a recuperar la agenda de gestión que en las últimas semanas se vio replegada por los movimientos en la causa judicial.