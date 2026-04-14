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51 fotos: la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal celebró su Cena Anual 2026

Durante el encuentro Mauricio Macri participó de una charla sobre inteligencia artificial junto a Santiago Siri

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Cena Fundación Pensar
La ex diputada María Eugenia Vidal, presidente de la Fundación Pensar, durante su discurso en la Cena Anual 2026
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Vidal junto al ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, y Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation
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El ex presidente, Mauricio Macri, fue el orador principal del think thank del Pro y compartió una charla sobre inteligencia artificial con Santiago Siri
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El diputado nacional Cristian Ritondo
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Erik Høeg, embajador de la Unión Europea
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Mauricio Macri
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Santiago Siri
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Los embajadores de Uruguay, Diego Cánepa, y Marruecos, Fares Yassir
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La ministra de Educación porteña Mercedes Miguel
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El secretario general del Consejo Nacional del PRO y diputado nacional Fernando De Andreis
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Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
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El ex ministro de Desarrollo Social bonaerense Santiago López Medrano
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El ministro de Salud porteño Fernán Quirós
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El jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny
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Damián Pozzoli, director de Banco Macro
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El senador bonaerense Alex Campbell y su pareja Agustina Colunga Richmond
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El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri
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El ex subsecretario de Educación bonaerense y actual legislador porteño Sergio Siciliano
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Guillermo Dietrich y Mauricio Macri
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Julio Glinternick Bitelli, embajador de Brasil
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El ex presidente de Accenture Argentina Sergio Kaufman
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Guillermo Dietrich y Santiago Siri
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Gabriel Martino, co-founder Clave
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Mauricio Macri y Cristian Ritondo saludan al ex diputado nacional Pablo Torello
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El secretario de Justicia porteño y de Fundación Pensar Francisco Quintana
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El banquero Guillermo Stanley
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El CEO de Banco Macro Juan Parma
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Daniel Angelici, delegado al Comité Nacional de la UCR Nacional
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Eugenio Burzaco, ex ministro de Seguridad porteño
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Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño
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El empresario Federico Braun (La Anónima) y María Eugenia Vidal
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Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público porteño
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El senador nacional Martín Goerling
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Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización
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El periodista Willy Laborda
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El secretario de Cooperación del Gobierno provincial de Santa Fe Cristian Cunha
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El secretario general Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Martín Casares
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El diputado porteño Darío Nieto
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Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales porteño
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El analista político Alejandro Catterberg
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El legislador porteño Waldo Wolff
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Jorge "Corcho" Anzorreguy
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El ex secretario de Trabajo y actualmente de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño Ezequiel Sabor
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El periodista Quique Sacco
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El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño Pablo Bereciartua
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Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri
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Fernando De Andreis, Sergio Kaufman, Jorge Macri, Santiago Siri y Mauricio Macri
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El empresario Federico Braun junto a los embajadores de la Unión Europea, Brasil, Perú y Marruecos: Eric Høeg, Julio Glinternick Bitelli, Carlos Chocano Burga y Fares Yassir
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El ex ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante; el ex ministro de Comunicación de la provincia de Buenos Aires, Federico Suárez; Vidal y Ritondo; Alejandro Gómez, ex ministro de Cultura de la provincia de Buenos Aires; y el ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leo Sarquis
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La senadora nacional Andrea Cristina
Cena Fundación Pensar
La Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal celebró su Cena Anual 2026 /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza Fundación Pensar

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