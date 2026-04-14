51 fotos: la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal celebró su Cena Anual 2026

La ex diputada María Eugenia Vidal, presidente de la Fundación Pensar, durante su discurso en la Cena Anual 2026
Vidal junto al ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, y Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation
El ex presidente, Mauricio Macri, fue el orador principal del think thank del Pro y compartió una charla sobre inteligencia artificial con Santiago Siri
El diputado nacional Cristian Ritondo
Erik Høeg, embajador de la Unión Europea
Mauricio Macri
Santiago Siri
Los embajadores de Uruguay, Diego Cánepa, y Marruecos, Fares Yassir
La ministra de Educación porteña Mercedes Miguel
El secretario general del Consejo Nacional del PRO y diputado nacional Fernando De Andreis
Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
El ex ministro de Desarrollo Social bonaerense Santiago López Medrano
El ministro de Salud porteño Fernán Quirós
El jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny
Damián Pozzoli, director de Banco Macro
El senador bonaerense Alex Campbell y su pareja Agustina Colunga Richmond
El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri
El ex subsecretario de Educación bonaerense y actual legislador porteño Sergio Siciliano
Guillermo Dietrich y Mauricio Macri
Julio Glinternick Bitelli, embajador de Brasil
El ex presidente de Accenture Argentina Sergio Kaufman
Guillermo Dietrich y Santiago Siri
Gabriel Martino, co-founder Clave
Mauricio Macri y Cristian Ritondo saludan al ex diputado nacional Pablo Torello
El secretario de Justicia porteño y de Fundación Pensar Francisco Quintana
El banquero Guillermo Stanley
El CEO de Banco Macro Juan Parma
Daniel Angelici, delegado al Comité Nacional de la UCR Nacional
Eugenio Burzaco, ex ministro de Seguridad porteño
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño
El empresario Federico Braun (La Anónima) y María Eugenia Vidal
Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público porteño
El senador nacional Martín Goerling
Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización
El periodista Willy Laborda
El secretario de Cooperación del Gobierno provincial de Santa Fe Cristian Cunha
El secretario general Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Martín Casares
El diputado porteño Darío Nieto
Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales porteño
El analista político Alejandro Catterberg
El legislador porteño Waldo Wolff
Jorge "Corcho" Anzorreguy
El ex secretario de Trabajo y actualmente de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño Ezequiel Sabor
El periodista Quique Sacco
El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño Pablo Bereciartua
Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Jorge Macri
Fernando De Andreis, Sergio Kaufman, Jorge Macri, Santiago Siri y Mauricio Macri
El empresario Federico Braun junto a los embajadores de la Unión Europea, Brasil, Perú y Marruecos: Eric Høeg, Julio Glinternick Bitelli, Carlos Chocano Burga y Fares Yassir
El ex ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante; el ex ministro de Comunicación de la provincia de Buenos Aires, Federico Suárez; Vidal y Ritondo; Alejandro Gómez, ex ministro de Cultura de la provincia de Buenos Aires; y el ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leo Sarquis
La senadora nacional Andrea Cristina
La Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal celebró su Cena Anual 2026 /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza Fundación Pensar