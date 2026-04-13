Fentanilo mortal: etapa de definición para el clan García Furfaro, ampliarán las indagatorias por más fallecidos

Desde el jueves los 14 imputados por el fentanilo mortal deberán presentarse por segunda vez ante el juez Ernesto Kreplak

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ampliará la declaración indagatoria de los 14 imputados por la elaboración y distribución de ampollas de fentanilo contaminado presuntamente ligado al fallecimiento de 111 pacientes y 49 víctimas no fatales a partir del próximo jueves 16 de abril. Las audiencias continuarán el lunes 20 y el martes 21. El primero en declarar será el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro. Ese mismo día deberán presentarse ante el magistrado Carolina Ansaldi, María Victoria García, Eduardo Darchuk.

El 20 lo harán José Antonio Maiorano, Nilda Furfaro (madre de Ariel), Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay. El martes será el turno de Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Diego Hernán García (hermano del principal sospechoso).

Después de la medida y las apelaciones que realicen las defensas de los procesados el magistrado estará en condiciones de elevar la voluminosa causa, considerada como el mayor desastre sanitario del país, a juicio oral. La expectativa de pena para los acusados es de 10 a 25 años de prisión.

En la resolución del 25 de septiembre de 2025 Kreplak les imputo “prima facie” ser coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.

De esta manera, el juez de primera instancia cierra el círculo sobre los 14 procesados vinculados a los laboratorios a los que se los vincula con el Fentanilo HLB Pharma contaminado con bacterias “multirresistente” a los antibióticos. Cada uno de los presuntos responsables de que el poderoso anestésico saliese del laboratorio por fuera de los estándares adecuados cumplía un eslabón particular en la cadena de elaboración y control:

Ariel García Furfaro , era propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Diego García , era directivo en ambas compañías.

Javier Martín Tchukrán , era el director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.

José Antonio Maiorano, se desempeñaba como director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

Estos cuatro permanecen en prisión preventiva.

Nilda Furfaro , es la madre de los hermanos García y directiva de las sociedades.

Carolina Ansaldi, era la directora técnica de Laboratorios Ramallo SA.

Ambas fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.

Otros ocho, responsables de la cadena de producción y control de calidad fueron procesados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.

La tragedia se ubica al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde murieron 194 jóvenes.

Las defensas de los imputados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata, cuyos magistrados trabajan actualmente en las observaciones presentadas. Hasta ahora, la instancia superior avaló todo lo actuado por Kreplak. Confirmó, por ejemplo, las prisiones objetadas por las defensas de Diego García, Javier Tchukrán y José Antonio Maiorano. En cambio, Ariel García Furfaro no apeló.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 y se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata. El pasado 10 de abril la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja de forma definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fueron clausurados de manera definitiva por la ANMAT

Según se publicó en el Boletín Oficial, la medida complementa y finaliza el proceso iniciado con la Disposición 3158/2025, que ya había inhibido las actividades productivas de ambas firmas y prohibido la comercialización de todos sus productos. La ANMAT, que depende del Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Mario Lugones explicó que la finalidad principal de la medida es proteger la salud pública frente a fallas graves en la calidad de medicamentos, señalando que los hechos registrados exponen riesgos inaceptables para los pacientes. Los certificados de los productos no serán eliminados, sino reinscritos a su vencimiento para mantenerlos activos en el marco de la causa penal iniciada a cargo de Ernesto Kreplak.

A partir de mayo de 2025, fecha en la que se efectivizó la inhibición por parte de la autoridad sanitaria, ninguno de los laboratorios afectados volvió a producir. Esta decisión final encuentra su fundamento en inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y documentación judicial acumulada.

Un bloque central del avance administrativo fueron las inspecciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en las plantas de San Isidro y Ramallo. Se constató que, al menos, 69 lotes de soluciones parenterales de pequeño volumen fueron acondicionados en ampollas plásticas no autorizadas, sin validación de procesos, sin estudios de estabilidad y sin respaldo documental de producción.

Además, el relevamiento permitió corroborar la existencia de productos médicos sin inscripción vigente en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), como los denominados “Propofol HLB” y “Dopamina HLB”, ambos imposibles de trazar en cuanto a su origen y condiciones de almacenamiento.