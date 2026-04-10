Fentanilo mortal: el juez Kreplak cierra el círculo sobre los 14 procesados y desde el jueves ampliará las indagatorias

A Ariel García Furfaro y a los otros 13 procesados se les ampliará la declaración indagatoria

La justicia federal de La Plata cierra el círculo sobre los 14 procesados vinculados a los laboratorios que produjeron y distribuyeron varios lotes de fentanilo contaminados de la firma HLB Pharma que se presume está vinculado a la muerte de 111 pacientes. El juez Ernesto Kreplak ampliará la declaración indagatoria de los imputados a partir del próximo jueves 16 de abril. Las audiencias continuarán el lunes 20 y el martes 21.

Después de la medida y las apelaciones que realicen las defensas de los sospechosos, el magistrado estará en condiciones de elevar la voluminosa causa, considerada como el mayor desastre sanitario del país, a juicio oral. La expectativa de pena para los acusados es de hasta 25 años de prisión.

En la resolución del 25 de septiembre de 2025 Kreplak les imputo “prima facie” ser coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor.

Con el correr de las pesquisas y las medidas dispuestas por el juez, las pruebas se fueron acumulando. También los resultados de los peritos del Cuerpo Médico Forense que analizaron las historias clínicas que vincularía el fentanilo en mal estado de los laboratorios propiedad de Ariel García Furfaro con, al menos 111 fallecidos y las conclusiones de la revisión médica de 49 pacientes que sobrevivieron, pero tuvieron secuelas.

La justicia allanó varias veces los laboratorios involucrados en la tragedia

Después de la ampliación de las indagatorias las imputaciones podrían agravarse.

Cuatro están presos:

• Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

• Diego García, su hermano y directivo en ambas compañías.

• Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.

• José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

Dos fueron beneficiadas con prisión domiciliaria:

Nilda Furfaro , madre de los hermanos García y directiva de las sociedades

Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA.

Otros ocho, responsables de la cadena de producción y control de calidad fueron procesados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.

La tragedia se la ubica al nivel de los hechos más dolorosos de la historia reciente, entre ellos el siniestro ferroviario de Once, con 53 fallecidos y una persona por nacer, y lo ocurrido en el boliche Cromañón, donde murieron 194 jóvenes.

Las defensas de los imputados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata, cuyos magistrados trabajan actualmente en las observaciones presentadas.

Hasta ahora, la instancia superior avaló todo lo actuado por Kreplak. Confirmó, por ejemplo, las prisiones objetadas por las defensas de Diego García, Javier Tchukrán y José Antonio Maiorano. En cambio, Ariel García Furfaro no apeló.

La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 y se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

La investigación incluyó estudios bacteriológicos del Instituto Malbrán, que detectaron la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica en las ampollas.

En la causa constan los chats del “grupo empleados” que revela el descontrol que reinaba en los laboratorios propiedad de Ariel García. Algunas de esas comunicaciones son explosivas.

En un intercambio entre técnicos y responsables de la planta elaboradora, en el contexto de la manipulación y almacenamiento inadecuado de reactivos y sustancias químicas, uno de ellos dice: “Pudo haber explotado eso tranquilamente”, se refiere a Laboratorios Ramallo, el lugar en donde el 18 de diciembre de 2024 se fabricó el lote 31202 de fentanilo contaminado.

Los chats también describen las dificultades de producir medicamentos porque escondieron drogas (reactivos) vencidas, su exposición al sol y la lluvia, y el riesgo de explosión: “Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil”.

Otro de los textos reconocía: “El fentanilo dio mal”.

Para los investigadores de la causa, el personal describía de esa manera la improvisación y falta de previsión para tareas de control ambiental y de insumos, como el ocultamiento de sustancias vencidas y los riesgos derivados de las malas prácticas.

En las últimas Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja de forma definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

Según se publicó este viernes en el Boletín Oficial, la medida complementa y finaliza el proceso iniciado con la Disposición 3158/2025, que ya había inhibido las actividades productivas de ambas firmas y prohibido la comercialización de todos sus productos.

La ANMAT dio de baja de forma definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo (Gustavo Gavotti)

A partir de mayo de 2025, fecha en la que se efectivizó la inhibición por parte de la autoridad sanitaria, ninguno de los laboratorios afectados volvió a producir. Esta decisión final encuentra su fundamento en inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y documentación judicial acumulada.

La ANMAT, que depende del Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Mario Lugones explicó que la finalidad principal de la medida es proteger la salud pública frente a fallas graves en la calidad de medicamentos, señalando que los hechos registrados exponen riesgos inaceptables para los pacientes. Los certificados de los productos no serán eliminados, sino reinscritos a su vencimiento para mantenerlos activos en el marco de la causa penal iniciada a cargo de Ernesto Kreplak