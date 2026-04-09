Cómo voto cada uno de los diputados a la reforma de la ley de Glaciares

Con amplio respaldo de los bloques aliados y el rechazo mayoritario de la oposición, la Cámara aprobó la reforma de la ley de Glaciares con 137 votos afirmativos

Diputados durante la sesión en la que se debatió la reforma a la Ley de Glaciares en el recinto de la Cámara baja
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de Glaciares, en una sesión que contó con la presencia de los 256 miembros del cuerpo. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, mientras que hubo 5 legisladores ausentes. El resultado reflejó la fuerte polarización en torno a la iniciativa, que fue respaldada por los bloques aliados al oficialismo y rechazada por la mayoría de la oposición y los diputados de fuerzas de izquierda.

La reforma modifica los criterios de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, otorgando mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas quedan sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería. El texto sancionado precisa la definición de los espacios protegidos y permite avanzar en la explotación de recursos minerales en zonas que, según evaluaciones provinciales, no cumplen funciones hídricas relevantes.

El resultado de la votación nominal sobre la modificación de la Ley de Glaciares
Quiénes votaron a favor

  • Aguero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco)
  • Ajmechet, Sabrina(La Libertad Avanza - CABA)
  • Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis)
  • Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes)
  • Alvarez, Claudio (Innovación Federal - San Luis)
  • Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan)
  • Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy)
  • Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA)
  • Ardohain, Martin (Pro - La Pampa)
  • Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones)
  • Avico, Belen (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Avila, Fernanda (Elijo Catamarca - Catamarca)
  • Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut)
  • Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires)
  • Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa)
  • Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis)
  • Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
  • Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Bianchetti, Emmanuel (Pro - Misiones)
  • Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta)
  • Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe)
  • Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca)
  • Buno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta)
  • Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán)
  • Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro)
  • Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan)
  • Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan)
  • Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco)
  • Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza)
  • De Andreis, Fernando (Pro - CABA)
  • De Sensi, Maria Florencia (Pro - Buenos Aires)
  • Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe)
  • Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA)
  • Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA)
  • Fernandez, Elia Marina (Independencia - Tucumán)
  • Fernandez Molero, Daiana (Pro - CABA)
  • Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA)
  • Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta)
  • Fregonese, Alicia (Pro - Entre Ríos)
  • Frias, Maira (La Libertad Avanza - Chubut)
  • Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes)
  • Garcia, Alvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Garcia, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco)
  • Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz - Santa Cruz)
  • Giampieri, Antonela (Pro - CABA)
  • Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA)
  • Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco)
  • Gonzalez, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy)
  • Gozalez, Alvaro (Pro - CABA)
  • Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes)
  • Gonzalo Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones)
  • Guzman, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz)
  • Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones)
  • Herrera, Oscar (Innovación Federal - Misiones)
  • Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA)
  • Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán)
  • Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Ibañez, Maria Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo - San Juan)
  • Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
  • Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA)
  • Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza)
  • Llunch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Martinez, Alvaro (La Libertad Avanza - Mendoza)
  • Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires)
  • Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe)
  • Medina, Gladys (Independencia - Tucumán)
  • Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza)
  • Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán)
  • Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén)
  • Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca - Catamarca)
  • Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe)
  • Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos)
  • Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta)
  • Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén)
  • Niero, Lisandro (UCR - Mendoza)
  • Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Noblega, Sebastian (Elijo Catamarca - Catamarca)
  • Noguera, Javier (Independencia - Tucumán)
  • Nuñez, Jose (Provincias Unidas - Santa Fe)
  • Ojeda, Joaquin (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Outes, Pablo (Innovacion Federal - Salta)
  • Pareja, Sebastian (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)
  • Pellegrini, Agustin (La Libertad Avanza - Santa Fe)
  • Pelli, Federico Agustin (La Libertad Avanza - Tucumán)
  • Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan)
  • Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza)
  • Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza Buenos Aires)
  • Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo - San Juan)
  • Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy)
  • Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe)
  • Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa)
  • Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe)
  • Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén)
  • Ritondo, Cristian A. (Pro - Buenos Aires)
  • Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas - Jujuy)
  • Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Rodriguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)
  • Rodriguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Ruiz, Yamila (Innovacion Federal - Misiones)
  • Sanchez Wrba, Javier (Pro - Buenos Aires)
  • Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe)
  • Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos)
  • Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba)
  • Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe)
  • Torres, Alejandra (Provincias Unidas - Córdoba)
  • Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Tortoriello, Anibal (La Libertad Avanza - Río Negro)
  • Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza Corrientes)
  • Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut)
  • Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Vancsik, Daniel (Innovacion Federal - Misiones)
  • Vasquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Vega, Yolanda (Innovacion Federal - Salta)
  • Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires)
  • Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza)
  • Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro)
  • Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja)
  • Yeza, Martin (Pro - Buenos Aires)
  • Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta)

Quiénes votaron en contra

  • Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja)
  • Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis)
  • Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA)
  • Araujo Hernandez, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)
  • Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza)
  • Aveiro, Martin (Unión por la Patria - Mendoza)
  • Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
  • Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa)
  • Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba)
  • Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos)
  • Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe)
  • Bregman, Myriam (PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad -CABA)
  • Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba)
  • Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
  • Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco)
  • Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA)
  • Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe)
  • Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria - La Rioja)
  • Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán)
  • Coletta, Mariela (Provincias Unidas - CABA)
  • Daives, Ricardo (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
  • De la Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa)
  • De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba - Córdoba)
  • Del Caño, Nicolas (PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)
  • Del Pla, Romina (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)
  • Diaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco)
  • Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba)
  • Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe)
  • Felix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza)
  • Fernandez, Jorge (Primero San Luis - San Luis)
  • Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa)
  • Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica - CABA)
  • Frade, Monica (Coalición Cívica - Buenos Aires)
  • Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)
  • Galmarini, Sebastian (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Garcia, Maria Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe)
  • Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut)
  • Gomez, Jose (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
  • Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Gutierrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba)
  • Gutierrez, Ramiro (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Hadad, Raul (Unión por la Patria - Corrientes)
  • Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA)
  • Ianni, Ana Maria (Unión por la Patria - Santa Cruz)
  • Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires)
  • Kirchner, Maximo Carlos (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz)
  • Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco)
  • Lopez, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Lopez Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
  • Lousteau, Martin (Provincias Unidas - CABA)
  • Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut)
  • Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro)
  • Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos)
  • Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa)
  • Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Martinez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe)
  • Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos)
  • Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz)
  • Molle, Matias (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Monzon, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
  • Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero)
  • Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA)
  • Osuna, Blanca Ines (Unión por la Patria - Entre Ríos)
  • Pagano, Marcela Marina (Coherencia - Buenos Aires)
  • Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Palladino, Claudia Maria (Unión por la Patria - Catamarca)
  • Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa)
  • Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe)
  • Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja)
  • Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA)
  • Pichetto, Miguel Angel (Encuentro Federal - Buenos Aires)
  • Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Pitrola, Nestor (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)
  • Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA)
  • Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa)
  • Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA)
  • Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe)
  • Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes)
  • Schiaretti, Juan (Provincias Unidas - Córdoba)
  • Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro)
  • Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Snopek, Guillermo (Unión por la Patria - Jujuy)
  • Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe)
  • Tita, Paulo Agustin (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)
  • Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén)
  • Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA)
  • Velazquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Yasky, Hugo (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires)
  • Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy)
  • Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes)

Abstenciones

  • Falcone, Eduardo (MID - Movimiento De Integracion Y Desarrollo - Buenos Aires)
  • Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén)
  • Zago, Oscar (MID - Movimiento De Integracion Y Desarrollo - CABA)

Uno por uno, los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares

El debate tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Diputados donde 137 legisladores votaron a favor, 111 en contra y solo 3 se abstuvieron

De socios a adversarios: cómo se gestó el distanciamiento político entre Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot

Hace apenas unos años, los tres estaban subidos al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta. La implosión de Juntos por el Cambio los dejó en distintas veredas. El gobernador de Entre Ríos ahora se muestra cercano a La Libertada Avanza y sus ex socios van tras un frente anti Milei

Con guiños de la UCR, Mauricio Macri arranca una gira por el interior del país para reconstruir al PRO

El ex presidente estará en Chaco y Corrientes la semana que viene. Se prevé que se reúna con ambos gobernadores. El lunes, en tanto, será la figura central de la cena de la Fundación Pensar. Los gestos del radicalismo para rearmar JxC y la preocupación por la actualidad política del Gobierno

Propofest: falta de "trazabilidad", laboratorios sancionados y los responsables del desvío al circuito ilegal, según las normas

Una investigación exclusiva de este medio delimita las responsabilidades del Estado y de los hospitales y clínicas en el robo de las ampollas de propofol. El enfermero fallecido tenía dosis producidas por el laboratorio del fentanilo mortal

Kicillof suma un nuevo acto en CABA para consolidar su proyecto nacional en un distrito adverso al PJ

El gobernador bonaerense presenta el MDF Universidad y Ciencia en la facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Avanza en su armado político para sostener la candidatura presidencial

